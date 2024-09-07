И в пир, и в мир: 7 шикарных осенних образов для полных девушек

С нами не соскучишься!









В этом году осень во многих городах вступила в свои права четко по календарю, поэтому продлить летнее настроение шортами и топами вряд ли получится . Если вы еще не успели подготовить свой гардероб к осени, Novate.ru предлагает свою помощь. В сегодняшней статье – удачные образы для полных девушек на каждый день.

Осенние аутфиты часто ассоциируются с многослойностью и оверсайзом. Однако за этими сложными элементами легко не только потерять фигуру, но также обзавестись несколькими лишними сантиметрами. Чтобы избежать подобных последствий, советуем взять на заметку несколько эффективных приемов стилизации, которыми активно пользуются девушки размера plus size. Делимся крутыми осенними образами от полных красоток

Образ 1: Широкие брюки с высокой посадкой

Образы с широкими брюками в пол типа палаццо





По традиции, осенью мы убираем на дальнюю полку шкафа платья и юбки, отдавая предпочтение более комфортным джинсам и брюкам. Среди всего разнообразия предлагаем выбрать

Образ 2: Платье на запах или с акцентом на талии



Запах и пояс помогают приблизить фигуру к песочным часам











Одним из самых универсальных платьев

Образ 3: Тренч с поясом



Тренч может быть выше или ниже колена





Начало осени, которое обычно еще радует теплом, невозможно представить без любимого уютного тренча. Не зря он входит в список базовых вещей и возвращается к нам из сезона в сезон. Эта разновидность верхней одежды покорила всех универсальностью и стильным дизайном вне времени. Тренч можно носить с платьями и юбками, брюками и джинсами. Что касается обуви, то здесь



В отличие от пальто или удлиненных курток, тренч не делает фигуру громоздкой, благодаря тому, что сшит из тонкой ткани – этой особенностью нужно активно пользоваться. Кроме того, он оснащен поясом, которым можно очертить линию талии, приблизив ее к идеальным «песочным часам».



Вот несколько нюансов, на которые стоит обратить внимание при выборе тренча:



• объем – это первое, на что нужно обратить внимание при выборе любой верхней одежды. Тренч должен сидеть свободно и не облегать фигуру. Также учитывайте посадку в плечах и ширину рукава – в прохладную погоду вы должны без проблем надеть тренч на свитер;

• длина – самый популярный вариант – ниже колена. Длина миди универсальная, элегантная и идет всем без исключения. Также в моде макси, хотя такой вариант подходит только высоким девушкам. Длина рукава должна быть минимум до середины ладони. Если же он едва прикрывает кисть, значит, тренч вам мал;

• материал не должен быть слишком тонким, едва держащим форму. Актуальны плотные ткани, в составе которых не менее 50% хлопка. Обратите внимание на материал с водоотталкивающей пропиткой, чтобы тренч можно было носить в дождь.

Образ 4: Юбка плиссе



Юбка плиссе прекрасно смотрится и со свитером, и с футболкой





Эти романтичные и женственные модели юбок стали невероятно популярными в 2022 году. Пока на улице еще не



Вот несколько вариантов, с чем носить юбку-плиссе:



• с джемпером, высокими сапогами и сумкой в тон. Получится невероятно стильный монохромный образ;

• с рубашкой, жакетом из эко-кожи, туфлями-лодочками или лоферами. Также уместны аксессуары: серьги, небольшая сумка, держащая форму;



• с базовой футболкой с принтом, уютным вязаным кардиганом и белыми кедами.

Образ 5: Брючный костюм



Брючный костюм идеально подходит для выхода в свет





Деловой стиль, так же, как и спорт-шик, прочно вошли в нашу жизнь. И если раньше деловые костюмы считались строгими, официальными, подходящими исключительно для офиса, то сейчас они прекрасно вписываются в любой аутфит. Некоторые звезды даже умудряются сочетать их со свитшотами или толстовками, и



Девушкам plus size стоит обратить внимание на комплекты с широкими брюками и приталенными жакетами, длиной чуть ниже бедер. Такой фасон подчеркивает женственные формы своей обладательницы и, одновременно с этим, скрывает недостатки фигуры, в частности, полные бедра. Кроме классических черных костюмов, в этом сезоне модными являются изделия песочных и серых оттенков, а также яркие варианты – синие и красные.

Образ 6: Кардиган



Образы с укороченным и удлиненным кардиганом





Один ноль в пользу практичного и комфортного стиля. Что может быть уютнее осенью, чем вязаный кардиган? Да, раньше он был любимым предметом одежды библиотекарей и смотрелся несколько устарело, однако времена меняются, и дизайнеры придумывают все больше актуальных фасонов. Это могут быть укороченные и удлиненные

Образ 7: Джинсовая куртка



Объемная джинсовка не делает фигуру громоздкой





Джинсовая куртка свободного кроя станет идеальной составляющей удобной городской моды. Многие полные девушки боятся, что на их фигуре такой



Избегайте экземпляров с обилием декора. Чем больше украшений на куртке (пайеток, вышивок, стразов, бусин), тем проще и дешевле смотрится вещь. Также вам не по пути с объемными карманами – они лишь привлекут внимание к проблемным зонам.



Кстати, так как пришла осень, самое время пить горячий чай с вкусной и ароматной выпечкой. Предлагаем рецепт вишневого пирога



