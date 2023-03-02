7 разновидностей эффекта дежавю

Абсолютное большинство людей хоть раз в жизни переживало дежавю — одно из самых таинственных явлений, связанных с нашей памятью. Но далеко не все знают, что у этого загадочного чувства существует несколько интересных разновидностей. Вот список из семи, самых распространённых.











1. Дежавю (déjà vu — «уже виденное»)

2. Дежа веку (Déjà Vécu — «уже пережитое»)

3. Дежа визите (Déjà Visité — «уже посещённое»)

4. Дежа сенти (Déjà Senti — «уже прочувствованное»)

5. Жамевю (Jamais Vu)

6. Пресквю

7. Лестничный ум или остроумие на лестнице (L’esprit de l’Escalier)