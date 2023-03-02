Города мира, которые путешественники ненавидят больше всего

Есть в мире города, которые давно стали меккой для путешественников всех мастей – и это один из факторов, почему в последнее время они теряют свою популярность. Мы представляем вам не список худших городов мира, а лишь тех, после посещения которых многие путешественники зарекаются приезжать туда навсегда.
Лос-Анджелес, США
У этого мегаполиса есть множество других достопримечательностей, помимо Аллеи звезд, Голливуда и роскошных особняков, о которых не все распространяются. К ним относятся проблемы с водой в кранах, пробки, высокий уровень преступности и угроза землетрясений. Многие американцы терпеть не могут этот город, и некоторые путешественники с ними абсолютно согласны.
Каир
Возможно, в мире существует город, где воздух еще более загрязнен, пробки еще длиннее, а уличные беспорядки стали обыденностью. Но его еще надо поискать, а Каир, тем временем, несмотря на наличие последнего сохранившегося Чуда Света стремительно теряет очки репутации.
Белиз
Этот город в путеводителях называют “Другие Карибы”, однако в этих же путеводителях настойчиво убеждают не высовываться на улицы с наступлением сумерек. Путешественников, посетивших этот город, здесь ждет настоящая разруха, высокий уровень преступности, уличные беспорядки.
Нью-Дели
О мошенниках в этом городе давно сложены легенды. На форумах можно найти тысячи статей о том, как не стать их жертвой, однако в Нью-Дели все равно найдется умелец, что сумеет обвести вас вокруг пальца.
Джакарта, Индонезия
Многие путешественники посещают Джакарту вынужденно, пересаживаясь на самолет до Бали или Суматры. Ведь здесь туриста в первую очередь встречает духота, чудовищный трафик и нищета, от которой не скрыться. При этом опытные путешественники признаются, что Индонезия может понравиться, если свыкнуться с ее недостатками и посмотреть по сторонам – ведь люди здесь просто чудесные.
Париж
Не стоит удивляться, что один из самых посещаемых городов мира входит в список самых ненавистных мест путешественников. Разумеется, у Парижа много поклонников, готовых отстаивать его право называться самым прекрасным городом на Земле, но и у их оппонентов есть свои аргументы, как, например, огромное количество мигрантов, грязные улицы, сумасшедшие очереди в Лувр и неоправданно высокие цены в ресторанах. В психологии даже известен термин “парижский синдром” (чаще всего встречается у японцев), связанный с разочарованием от того, как отличен воображаемый Париж от реального. Однако посетить этот город все же стоит – при этом лучше заранее подготовиться к поездке, почитав про Париж все, что только найдете – так, по крайней мере, вы сможете обезопасить себя от этого синдрома.
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