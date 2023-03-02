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Города мира, которые путешественники ненавидят больше всего

Есть в мире города, которые давно стали меккой для путешественников всех мастей – и это один из факторов, почему в последнее время они теряют свою популярность. Мы представляем вам не список худших городов мира, а лишь тех, после посещения которых многие путешественники зарекаются приезжать туда навсегда.

Города мира, которые путешественники ненавидят больше всего

Лос-Анджелес, США


У этого мегаполиса есть множество других достопримечательностей, помимо Аллеи звезд, Голливуда и роскошных особняков, о которых не все распространяются. К ним относятся проблемы с водой в кранах, пробки, высокий уровень преступности и угроза землетрясений. Многие американцы терпеть не могут этот город, и некоторые путешественники с ними абсолютно согласны.

Города мира, которые путешественники ненавидят больше всего

Каир


Возможно, в мире существует город, где воздух еще более загрязнен, пробки еще длиннее, а уличные беспорядки стали обыденностью. Но его еще надо поискать, а Каир, тем временем, несмотря на наличие последнего сохранившегося Чуда Света стремительно теряет очки репутации.

Города мира, которые путешественники ненавидят больше всего

Белиз


Этот город в путеводителях называют “Другие Карибы”, однако в этих же путеводителях настойчиво убеждают не высовываться на улицы с наступлением сумерек. Путешественников, посетивших этот город, здесь ждет настоящая разруха, высокий уровень преступности, уличные беспорядки.

Города мира, которые путешественники ненавидят больше всего

Нью-Дели


О мошенниках в этом городе давно сложены легенды. На форумах можно найти тысячи статей о том, как не стать их жертвой, однако в Нью-Дели все равно найдется умелец, что сумеет обвести вас вокруг пальца.

Города мира, которые путешественники ненавидят больше всего

Джакарта, Индонезия


Многие путешественники посещают Джакарту вынужденно, пересаживаясь на самолет до Бали или Суматры. Ведь здесь туриста в первую очередь встречает духота, чудовищный трафик и нищета, от которой не скрыться. При этом опытные путешественники признаются, что Индонезия может понравиться, если свыкнуться с ее недостатками и посмотреть по сторонам – ведь люди здесь просто чудесные.

Города мира, которые путешественники ненавидят больше всего

Париж


Не стоит удивляться, что один из самых посещаемых городов мира входит в список самых ненавистных мест путешественников. Разумеется, у Парижа много поклонников, готовых отстаивать его право называться самым прекрасным городом на Земле, но и у их оппонентов есть свои аргументы, как, например, огромное количество мигрантов, грязные улицы, сумасшедшие очереди в Лувр и неоправданно высокие цены в ресторанах. В психологии даже известен термин “парижский синдром” (чаще всего встречается у японцев), связанный с разочарованием от того, как отличен воображаемый Париж от реального. Однако посетить этот город все же стоит – при этом лучше заранее подготовиться к поездке, почитав про Париж все, что только найдете – так, по крайней мере, вы сможете обезопасить себя от этого синдрома.

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