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Как строился Нью-Йорк: архивные фотографии начала 20-го столетия

Лицо Нью-Йорка стало преображаться в начале 20-го столетия, когда начался строительный бум, и в городе, как грибы после дождя, стали появляться небоскрёбы. На это же время пришлось строительство первых линий Нью-Йоркского метрополитена. Представленные ниже фотографии, увековечившие процесс строительства крупнейшего города США, хранятся в архиве Нью-Йоркской публичной библиотеки.

Как строился Нью-Йорк: архивные фотографии начала 20-го столетия

Церковь Троицы «зарастает» небоскрёбами.

Как строился Нью-Йорк: архивные фотографии начала 20-го столетия

Строительство небоскрёба Вулворт-билдинг в 1911 году.

Как строился Нью-Йорк: архивные фотографии начала 20-го столетия

Строительство небоскрёба Вулворт-билдинг в 1912 году.

Как строился Нью-Йорк: архивные фотографии начала 20-го столетия

Торжественная церемония закладки краеугольного камня центрального здания Нью-Йоркской публичной библиотеки в 1902 году.

Как строился Нью-Йорк: архивные фотографии начала 20-го столетия

Строительство Нью-Йоркской публичной библиотеки в 1904 году.

Как строился Нью-Йорк: архивные фотографии начала 20-го столетия

Строительство центрального здания Нью-Йоркской публичной библиотеки в 1905 году.

Как строился Нью-Йорк: архивные фотографии начала 20-го столетия

Строители размещают кусок мрамора на крыше Нью-Йоркской публичной библиотеки в 1906 году.

Как строился Нью-Йорк: архивные фотографии начала 20-го столетия

Строительство линии Бродвея под Центральным парком в 1901 году.

Как строился Нью-Йорк: архивные фотографии начала 20-го столетия

Строительство линии метро между Бродвеем и 151-й улицей, 1901-1905 год.

Как строился Нью-Йорк: архивные фотографии начала 20-го столетия

Туннель метро, 1904 год.

Как строился Нью-Йорк: архивные фотографии начала 20-го столетия

Строительство небоскрёба Metropolitan Tower.

Как строился Нью-Йорк: архивные фотографии начала 20-го столетия

Строительство небоскрёба Зингер-Билдинг, 1908 год.

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