Почему в Финляндии почти не пользуются пластиковыми окнами и какие ставят вместо них

Когда речь заходит о замене окон, большинство соотечественников традиционно останавливает свой выбор на пластиковых рамах. В этом контексте особенно любопытно наблюдать за тем, как с окнами дела обстоят в соседней Финляндии. Дело в том, что там в последние 10 лет практически полностью отказались от «пластмассы». Увидеть пластиковую раму – большая удача.
У пластиковых окон много минусов. |Фото: eurookna.by.
Прежде всего важно подчеркнуть, что не бывает идеальных окон. Каждый тип материалов имеет свои сильные и слабые стороны. И все же интересно ознакомиться с иностранным опытом. Особенно, если речь идет о соседях из ближнего зарубежья. Как уже было отмечено, в последние годы финны почти полностью отказались от пластиковых окон. Конечно, пластиковые окна имеют ряд серьезных плюсов: они очень герметичны, за ними легко ухаживать, такие рамы эстетично выглядят, к ним сразу прилагаются сетки от насекомых, кроме того, пластиковые окна проще ремонтировать. Однако, есть у них и недостатки: такие окна не дышат, они боятся любого механического воздействия, а кроме того, пластик служит не более 10 лет и отличается худшей экологичностью среди всех остальных рам.
Деревянный стеклопакет также далек от идеала. |Фото: oknadrev.by.
Весьма популярным вариантом оконных рам как в Финляндии, так и в России все еще остается дерево. Среди плюсов таких окон можно выделить лучшую экологичность, высокий срок эксплуатации, возможность осуществления монтажа и ремонта в зимний период. Однако, у стеклопакетов из дерева есть и серьезные минусы: они дороги, нуждаются в специальном уходе, а кроме того, всегда существует риск наткнуться на фурнитуру из некачественного материала.
Самый интересный вариант - комбинированные окна. |Фото: sprb.by.
Собственно, поэтому в Финляндии все чаще отдают предпочтение так называемым «комбинированным окнам». В большинстве случаев это стеклопакеты из алюминия и дерева. Подобные окна обладают большинство количеством достоинств: несложный уход, высокая надежность, эстетичность, одни из лучших показателей изоляции и теплоустойчивости. Не считая одного главного минуса, все остальные недостатки по большей части малозначительны. Так, комбинированные окна сложно починить, их рамы весьма громоздки, а конструкция оконного блока – сложна. Впрочем, все эти минусы меркнут на фоне главного – комбинированные окна очень-очень дороги. Однако, учитывая перечисленные выше достоинства, многие хозяева все-таки решаются на их установку.
Единственный минус - цена. ¦Фото: ekonombalkon.ru.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии