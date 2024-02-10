Какие требования нужно выполнить для получения кредитной карты?

Кредитная карта несет в себе гораздо больше преимуществ, нежели дебетовая. Поэтому, при наличии возможности получить кредитную карту с высокой вероятностью одобрения, ей нужно обязательно воспользоваться. После ее активации можно с легкостью расплачиваться за покупки в Интернете не выходя из дома, да и вообще находясь в любой точке мира.

А учитывая то, что на планете есть страны, в которых наличкой не пользуются вообще , для путешественников такой вариант оплаты будет наиболее предпочтительным.

Оформить кредитную карту могут только совершеннолетние граждане. При этом необязательно иметь регистрацию в регионе проживания, а также стаж работы и определенный уровень доходов.

Требования к желающим получить кредитку следующие:



гражданство Российской Федерации;



возраст от 18 лет;



постоянная прописка на территории страны;



официальное трудоустройство со стажем не менее трех месяцев;



минимальный доход (значение зависит от конкретного банка).



Дополнительно могут запросить ИНН или СНИЛС, а также справку по форме 2-НДФЛ.

Что учитывать при использовании кредитной карты как дебетовой

Кредиткой можно пользоваться как обычной дебетовой карточкой. Но важно заранее узнать, будет ли это выгодно. Каждое финучреждение руководствуется собственной политикой при формировании тарифных планов, поэтому условия по схожему продукту могут сильно отличаться в разных банках.

При изучении условий в первую очередь необходимо обратить на следующие моменты:



Выпуск и активация . Срок изготовление пластика варьируется от 2 до 10 дней. Уточнить информацию по данному вопросу можно на официальном сайте или в отделении банка. Стоимость годового обслуживания определяется видом пластика.

. Срок изготовление пластика варьируется от 2 до 10 дней. Уточнить информацию по данному вопросу можно на официальном сайте или в отделении банка. Стоимость годового обслуживания определяется видом пластика.

Комиссия и лимиты на снятие денег . В кредитно-финансовых организациях действуют разные ограничения. Как правило, комиссия за совершение денежного перевода составляет 3-8% от суммы, и взимается не только по кредиткам, но и по дебетовым картам.

. В кредитно-финансовых организациях действуют разные ограничения. Как правило, комиссия за совершение денежного перевода составляет 3-8% от суммы, и взимается не только по кредиткам, но и по дебетовым картам.

Программы лояльности. Держатели карт получают кэшбэк за безналичную оплату, причем в некоторых категориях начисляются увеличенные бонусы. Чтобы привлечь новых клиентов, некоторые банки начисляют процент на остаток собственных средств.



Таким образом, кредитную карту можно использовать как дебетовую. Однако необходимо оформить кредитную, использование которой будет выгодно. Важно изучить предложения банков и подобрать продукт, который будут соответствовать. Например, если понадобится регулярно снимать наличные, стоит выбрать карту с отсутствием комиссии за данную операцию, а также выбирать банкоматы, в которых плата за снятие еще не установлена.