А как у них: Ретрофотографии из американских магазинов и супермаркетов

Самообслуживание - популярный способ покупки продуктов.
Сегодня многие не заморачиваются по поводу своего внешнего вида, когда отправляются в ближайший супермаркет за покупками, а магазины порой напоминают оптовый склад. Но так было далеко не всегда. И даже лет этак 50 назад поход в магазин был настоящим событием.
1. Три в одном
Небольшой деревянный магазинчик предоставляет услуги по заправке керосином и бензином. Гордонтон, Северная Каролина, 1939 год.
2. Кондитерская прошлого века
Продуктовый магазин конца 19 века, США.
3. Любимые бренды американцев
На полке стоят бутылки безалкогольных напитков в таре из стекла. 1980 год.
4. Перед открытием
Кассиры в униформе перед началом рабочего дня в The Piggly Wiggly Continental. Энсино, Калифорния, 1962 год.
5. Подготовка к званому ужину
В продуктовом отделе полки заставлены продукцией от известных брендов да так много, что посетители растерялись. 1960-е годы.
6. Супермаркет будущего
Супермаркеты «Publix» с широкими проходами и личным ассистентом, который помогает выбирать продукты разных фирм. 1957 год.
7. Магазин «Piggly Wiggly» («Вертлявый поросенок»)
Вот так выглядел первый продуктовый магазин самообслуживания, который был открыт в 1916 году. Мемфис, штат Теннеси, 1918 год.
8. Продуктовый магазин с табличкой «Я американец»
Магазин принадлежал семье Мацудо до тех пор, пока японские авианосцы напали на гавани Перл-Харбор.
9. Супермаркет «Пабликс» («Publix»)
В супермаркете «Пабликс («Publix») всегда можно купить качественную говядину, курицу, овощи, фрукты. Штат Флорида, 1961 год.
10. Американский супермаркет
Две женщины выбирают товар, разложенный на полках. 1970 год.
11. В овощном отделе
Полная свобода выбора, а главное - доверие покупателю.
12. Продуктовый магазин
Интерьер продовольственного магазина в Бремертоне. Вашингтон, 1925 год.
13. Отдел бакалеи
Американский актер Джеймс Дин рассматривает товары первой необходимости. Марфа, Техас, 1955 год.
14. Сеть магазинов «Jitney Jungle»
Кассир приветливо улыбается покупателям. В Таллахасси, Флорида, 1962 год.
15. Продуктовый магазин
Небольшой магазинчик с широким ассортиментом товаров. Эвансвилл, 1960 год.
16. Витрина с фруктами
Дети перед магазином, который предлагает покупателям овощи и фрукты. Чикаго, Иллинойс, 1941 год.
17. Джейн Мэнсфилд (Jayne Mansfield)
Американская киноактриса Джейн Мэнсфилд (Jayne Mansfield) в одном из супермаркетов Лас-Вегаса. 1959 год.
18. Витрина магазина
Пожилой мужчина и собаки перед продуктовым магазином, Робинсон, штат Иллинойс, 1940 год.
19. Продуктовый магазин самообслуживания
Молодая мама с двумя детьми покупает продукты. 1956 год.
20. Супермаркет 60-х годов
Магазин с самообслуживанием требует большей площади и инвестиционных вложений. 1960 год.
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