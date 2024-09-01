10 малоизвестных и интереснейших фактов о рабстве в Древнем Риме

Хлеба и зрелищ... рабов!
С современной точки зрения рабство является одним из самых противоречивых институтов прошлого. Сегодня люди считают рабство бесчеловечным и безнравственным занятием. Для древних народов же рабство было частью повседневной жизни, полностью признанным социальным институтом, который был интегрирован в общую социальную структуру.
1. Рабское население
Рабы представляли опасность для древнеримского общества.
Среди населения древнеримского обществе была очень высокая доля рабов. Некоторые историки подсчитали, что у 90 процентов свободного населения, проживающего в Италии к концу первого века до нашей эры, были предки-рабы. Доля рабов была настолько значительной, что некоторые римляне оставили письменные свидетельства об опасности этой ситуации.
В сенате было выдвинуто предложение, что рабов следует отличать от свободных людей по одежде, но оно было отклонено из-за опасности того, что "тогда рабы смогут пересчитать нас" (Сенека, "О Милосердии": 1,24).
2. Восстания рабов
Сирийский раб Евн.
В римской истории было довольно много задокументированных восстаний рабов. Сирийский раб по имени Евн был лидером одного из этих восстаний на Сицилии в период 135-132 г. до н.э. Было принято считать, что Евн представил себя пророком и утверждал, что имел ряд мистических видений. По словам Диодора Сицилийского ["Библиотека": 35,2], Евну удалось убедить своих последователей при помощи трюка, во время которого он извергал искры и пламя из рта.
Римляне разгромили армию рабов Евна и подавили восстание, но этот пример вдохновил другое восстание рабов в Сицилии в 104-103 г.г. до н.э. Самым известным восстанием рабов в Древнем Риме является восстание под предводительством Спартака. Римская армия воевала с армией Спартака в течение двух лет (73-71 до н.э.), прежде чем смогла подавить восстание.
3. Жизнь в кандалах
Работа в рудниках.
Условия жизни и ожидания рабов в Древнем Риме были однотипными и тесно связанными с их родом занятий. Рабы, участвующие в изнурительной работе, такой как сельское хозяйство и добыча в рудниках, не имели никакой жизненной перспективы. Добыча полезных ископаемых слыла самой тяжелой работой.
Плиний ("Естественная история" 33,70) рассказывает о тяжелых условиях этой деятельности: "Длинные туннели выдалбливали в горах при свете факелов. Шахтеры работали в несколько смен и не видели дневного света по несколько месяцев. Постоянными были обвалы. Эта работа была настолько опасной, что менее рискованным было нырять в морские глубины за жемчугом и пурпурными моллюсками. Мы сделали сушу гораздо более опасной, по сравнению с океаном".
Домашние рабы, с другой стороны, могли ожидать более или менее гуманного обращения с ними, а в некоторых случаях, они имели возможность иметь собственные деньги и каким-либо имуществом. В конце-концов, если раб сумел накопить достаточно средств, он мог попытаться купить свою собственную свободу и стать "вольноотпущенником" - социальным классом, который считался чем-то средним между рабами и вольными людьми.
4. Человек как собственность
Бедные римские граждане владели лишь одним или двумя рабами.
Владение рабами было широко распространенной практикой среди римских граждан, независимо от их социального статуса. Даже самые бедные римские граждане могли владеть рабом или двумя. В Римском Египте, вполне вероятно, что у каждого ремесленника было 2-3 раба. Состоятельные люди могли владеть гораздо большим количеством рабов.
К примеру, у Нерона было 400 рабов, которые работали в его городской резиденции. Согласно сохранившихся записей, у богатого римлянина по имени Гай Цецилий Исидор было 4 166 рабов на момент его смерти.
5. Спрос на рабов
Спрос на рабов в Риме был очень высок.
Спрос на рабов в Риме был очень высок, по ряду причин. За единственным исключением (государственные должности), рабы были заняты почти в каждой отрасли. В рудниках, в сельском хозяйстве и домашнем хозяйстве был неизменно высокий спрос на рабов.
В своем трактате, известном как "Сельское хозяйство", Марк Теренций Варрон рекомендует использовать в максимально опасных местах вольнонаемных рабочих, поскольку "в отличие от смерти свободных фермеров, смерть рабов имеет негативные финансовые последствия".
6. Человек как предмет для продажи
Военнопленные - рабы.
Рабами обзаводились четырьмя основными способами: в качестве военных пленников, в виде жертв пиратских набегов и разбоя, в результате торговли или путем селекции. Во время разных этапов римской истории были более актуальными разные методы. К примеру, в начале расширения Римской империи значительное число военнопленных были превращены в рабов. Пираты из Киликии (современная южная Турция) были известными поставщиками рабов и римляне часто торговали с ними.
Киликийские пираты обычно привозили своих рабов на остров Делос (Эгейское море), который считался международным центром работорговли. Согласно сохранившихся записей, только за один день по крайней мере 10 000 человек были проданы в рабство и отправлены в Италию.
7. Незыблемый постулат
Система рабства казалась вечной.
Сегодня люди считают рабство аморальным и негуманным. Тем не менее, нет никаких доказательств того, что об этом даже задумывались в римском обществе. Все основные экономические, социальные и правовые силы в Древнем Риме действовали сообща, чтобы система рабства сохранялась бесконечно.
Рабы считались необходимым социальным противовесом свободным людям. Гражданская свобода и рабство были двумя сторонами одной медали. Даже когда были введены более гуманные законы, которые улучшили условия жизни рабов, это ничуть не подразумевало то, что количество рабов нужно сокращать.
8. Беглые рабы
Были профессиональные ловцы рабов.
Рабы, сбегающие от своих хозяев, были распространенной проблемой среди рабовладельцев. Основным способом справиться с этим был найм профессиональных ловцов, известных как "fugitivarii", которые выслеживали, ловили и возвращали рабов их владельцам. Естественно, это все происходило за плату.
Иногда рабовладельцы объявляли о вознаграждении за возвращение беглецов, а в других случаях они пытались найти беглецов сами. Еще одним способом борьбы с беглыми рабами было одевание на них специальных ошейников с инструкциями о том, куда нужно вернуть раба, если его поймают.
9. Вольная для рабов
Бывшие рабы могли стать римскими гражданами.
В римском обществе рабовладелец имел возможность предоставить свободу своему рабу. Данный процесс, который был известен как "вольная", мог быть достигнут различными способами: владелец мог дать вольную в качестве награды за верность и безукоризненную службу, вольная могла быть выкуплена рабом у владельца, а также иногда раба было целесообразнее освободить.
Примером этого последнего случая были купцы, которые нуждались в ком-то, кто мог подписывать контракты и проводить различные операции от их имени и имел законное право делать это. С юридической точки зрения, рабы не имели права представлять своих хозяев. В некоторых случаях рабу давали вольную взамен на то, что он будет предоставлять какие-то услуги своему бывшему хозяину. Бывшие рабы даже имели возможность стать римскими гражданами, а иногда, они (по иронии судьбы) становились рабовладельцами.
10. Самый известный римский раб
Аппиева дорога.
Спартак был римским рабом фракийского происхождения и, возможно, самым известным римским рабом всех времен. Он сбежал из гладиаторского тренировочного лагеря, расположенного в городе Капуя, в 73 г. до н.э., захватив с собой около 78 других рабов. В итоге Спартак привлек на свою сторону тысячи других рабов и нищих римлян, бросив вызов огромной империи на целых два года. Секст Юлий Фронтин ("Стратагемы": 1.5.22) сообщил, что армия Спартака использовала трупы, прикрепленные к шестам, вкопанным в землю.
При этом трупам в руки давали оружие. С расстояния это создавало впечатление, что армия была намного большей и лучше организованной, чем это было на самом деле.Восстание было окончательно подавлено римским полководцем Крассом. После того, как армия Спартака потерпела поражение, более 6000 рабов, которые принимали участие в восстании, были распяты вдоль Аппиевой дороги между Римом и Капуа.
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