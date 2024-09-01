20 удивительных фотографий аборигенов-людоедов Новой Гвинеи

Мужчины племени Дем-стам из долины Ноголо.

1. Старик из деревни Бидимасамо племени мони

Мужчина, с трубкой и большим неводом на плечах.

2. Женщина из Агиндоры, племени мони

Указательный палец левой руки был изуродован в ритуальных целях.

3. Мужчина из деревни Дамонарок

Обратите внимание на высокий лоб и глубоко сидящий нос.

4. Тогвиньо, с младенцем и сыном

Указательный и средний пальцы левой руки Тогвиньо сильно повреждены.

5. Безумный человек с сильно зараженной, искривленной рукой

Мужчина одержим злым духом и сидит в центре круга из бревен , построенного колдуном.

6. Мужчины из Агиндоры, племени мони

Двое мужчин с каменными топорами в руках.

7. Глава деревни Игоен

Головной убор главы деревни сделан из перьев казуара на охоте.

8. Двое туземцев из деревни Томбе

Туземцы точат каменный нож.

9. Абориген Бергпапоэа

Мужчина разделывает бревно на дрова.

10. Игоен, глава деревни Томбе

Глава, вернувшись с охоты, поднимает настроение родителям.

11. Туземец Бергпапоэа

Мужчина добывает огонь трением бечевки по дереву.

12. Обработка дерева

Молодой человек рубит ствол каменным топором.

13. Человек из Тавасе

Мужчина, у которого удивительно много волос на лице.

14. Деревенские малыши

Трое маленьких детей из деревни Томбе: слева девочка и справа два мальчика.

15. Удачный день

Способ транспортировки живых свиней на палке.

16. Тогвиньо, жена Игоена, с дочерью возвращаются со сбора фруктов

Сетчатые мешки женщина носит на лбу, в верхней сумке урожай, а в нижней – младенец.

17. Двое мужчин из Дем-стам

Головной убор сделан из перьев казуара в индейском стиле.

18. Женщина племени Мони из деревни Авембияк

На женщине одеты ожерелья и амулеты. Юбка сделана из полосок листьев пандануса.

19. Запас дровами

Бергпапоэа вырубает дерево каменным топором.

20. Туземец

У туземца Гоелалое очень густая борода и много волос на теле, на левом плече - связка кабаньих клыков .