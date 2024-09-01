С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 560 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Красиво смотреть со стороны, но жить там я бы не хотел! Предпочитаю ближе к земле и её прелестным ландшафтом!Небоскреб-кобра
  • Анна Anmi
    интересно!20 фотографий вре...
  • Ирина Серафимова (Микова)
    Автор излагает с множеством ошибок, как-будто иностранец пишет. Трудно читать.За что стильно од...

20 удивительных фотографий аборигенов-людоедов Новой Гвинеи


Мужчины племени Дем-стам из долины Ноголо.

Мужчины племени Дем-стам из долины Ноголо.

На Новой Гвинее и сегодня можно встретить племена дикарей-людоедов, которые по первобытным законам. Мужчины здесь ходят голыми, а женщины отрезают себе пальцы в знак скорби по умершим родственникам. Туземцы живут охотой на животных, но не прочь попробовать и человечину.
Долгое время непроходимые заросли тропического леса отделяли этих людей от цивилизации. Тем более ценными являются этнографические фотографии 1940-1950-х годов.

1. Старик из деревни Бидимасамо племени мони


Мужчина, с трубкой и большим неводом на плечах.

Мужчина, с трубкой и большим неводом на плечах.

 

2. Женщина из Агиндоры, племени мони


Указательный палец левой руки был изуродован в ритуальных целях.

Указательный палец левой руки был изуродован в ритуальных целях.

 

3. Мужчина из деревни Дамонарок


Обратите внимание на высокий лоб и глубоко сидящий нос.

Обратите внимание на высокий лоб и глубоко сидящий нос.

 

4. Тогвиньо, с младенцем и сыном


Указательный и средний пальцы левой руки Тогвиньо сильно повреждены.

Указательный и средний пальцы левой руки Тогвиньо сильно повреждены.

 

5. Безумный человек с сильно зараженной, искривленной рукой


Мужчина одержим злым духом и сидит в центре круга из бревен, построенного колдуном.

Мужчина одержим злым духом и сидит в центре круга из бревен, построенного колдуном.

 

6. Мужчины из Агиндоры, племени мони


Двое мужчин с каменными топорами в руках.

Двое мужчин с каменными топорами в руках.

 

7. Глава деревни Игоен


Головной убор главы деревни сделан из перьев казуара на охоте.

Головной убор главы деревни сделан из перьев казуара на охоте.

 

8. Двое туземцев из деревни Томбе


Туземцы точат каменный нож.

Туземцы точат каменный нож.

 

9. Абориген Бергпапоэа


Мужчина разделывает бревно на дрова.

Мужчина разделывает бревно на дрова.

 

10. Игоен, глава деревни Томбе


Глава, вернувшись с охоты, поднимает настроение родителям.

Глава, вернувшись с охоты, поднимает настроение родителям.

 

11. Туземец Бергпапоэа


Мужчина добывает огонь трением бечевки по дереву.

Мужчина добывает огонь трением бечевки по дереву.

 

12. Обработка дерева


Молодой человек рубит ствол каменным топором.

Молодой человек рубит ствол каменным топором.

 

13. Человек из Тавасе


Мужчина, у которого удивительно много волос на лице.

Мужчина, у которого удивительно много волос на лице.

 

14. Деревенские малыши


Трое маленьких детей из деревни Томбе: слева девочка и справа два мальчика.

Трое маленьких детей из деревни Томбе: слева девочка и справа два мальчика.

 

15. Удачный день


Способ транспортировки живых свиней на палке.

Способ транспортировки живых свиней на палке.

 

16. Тогвиньо, жена Игоена, с дочерью возвращаются со сбора фруктов


Сетчатые мешки женщина носит на лбу, в верхней сумке урожай, а в нижней – младенец.

Сетчатые мешки женщина носит на лбу, в верхней сумке урожай, а в нижней – младенец.

 

17. Двое мужчин из Дем-стам


Головной убор сделан из перьев казуара в индейском стиле.

Головной убор сделан из перьев казуара в индейском стиле.

 

18. Женщина племени Мони из деревни Авембияк


На женщине одеты ожерелья и амулеты. Юбка сделана из полосок листьев пандануса.

На женщине одеты ожерелья и амулеты. Юбка сделана из полосок листьев пандануса.

 

19. Запас дровами


Бергпапоэа вырубает дерево каменным топором.

Бергпапоэа вырубает дерево каменным топором.

 

20. Туземец


У туземца Гоелалое очень густая борода и много волос на теле, на левом плече - связка кабаньих клыков .

У туземца Гоелалое очень густая борода и много волос на теле, на левом плече - связка кабаньих клыков .

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
instagram (инстаграм), социальная сеть
наверх