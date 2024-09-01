С нами не соску...
Подражая племенам майя: кафедральный собор в виде пирамиды


Собор Святого Себастьяна в Рио-де-Жанейро.

Через пару месяцев в Рио-де-Жанейро станет городом, в котором пройдут Олимпийские игры 2016. Тысячи туристов хлынут в город, чтобы поболеть за своих фаворитов и познакомиться поближе с бразильской культурой. Среди прочих архитектурных памятников им непременно придется по душе собор Святого Себастьяна, который имеет форму пирамиды древних племен майя.


Собор в виде пирамиды, спроектированный архитектором Edgar Fonseca.

Catedral Metropolitana de Sao Sebastiao или же более известный как Кафедральный собор в Рио-де-Жанейро был построен 1976 году. На возведение этого здания ушло 12 лет. Архитектор Эдгар Фонсека (Edgar Fonseca) разработал форму собора в виде пирамиды, таким образом ссылаясь на корни древней цивилизации майя, некогда проживавшей на территории мегаполиса.
60-метровые витражи в соборе Catedral Metropolitana de Sao Sebastiao.

Масштабы собора поистине поражают: 106 метров в диаметре и 96 метров высотой. Снаружи Catedral Metropolitana удивляет своей формой, а внутри – огромными цветными витражами. 18-метровая входная дверь здания полностью сделана из бронзы. В соборе насчитывается 5000 сидячих мест, но, при желании, стоя там могут поместиться до 20000 прихожан. Пространство собора составляет 8000 квадратных метров.
Catedral Metropolitana de Sao Sebastiao. Внутреннее убранство.

В цокольном этаже собора находится также Музей Священного Искусства, в котором собраны различные религиозные реликвии, экспонаты, посвященные житию покровителя Рио-де-Жанейро, Святого Себастьяна.
Catedral Metropolitana de Sao Sebastiao. Алтарь.

