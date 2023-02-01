10 секретов от итальянцев, которые помогают им сварить идеальные макароны

Макароны / Фото: infoeda.com
С первого взгляда может показаться, что сварить макароны – это самое легкое, что только может быть при приготовлении пищи. Однако на самом деле довольно часто у хозяек получается слипшаяся каша, которую вряд ли можно назвать вкусным блюдом. Итальянские повара точно знают секрет о том, как сварить не просто вкусные макароны, но и сделать их эстетически привлекательными.
1. Сколько необходимо воды при варке
Итальянцы знают толк в макаронах / Фото: www.ferra.ru
Первое, что важно знать перед тем, как варить макароны – это то, сколько воды следует брать. На 100 граммов изделий, берется как минимум литр жидкости. Как не сложно догадаться, если нужно сварить всю пачку, то и воды, соответственно, понадобится много. Значит, важно позаботиться о том, чтобы кастрюля была достаточно емкой.
2. Какую воду нужно брать для приготовления блюда
Вода для макарон имеет значение / Фото: foodandmood.com.ua
Многие хозяйки варят макароны в обычной воде из-под крана. Однако это не правильный подход. Перед приготовлением блюда, важно купить качественную фильтрованную жидкость. Дело в том, что макароны способны впитывать в себя вкус воды. Если изделия после варки будут иметь привкус железа или хлора, то вряд ли это кому-то понравится.
3. Какой сорт следует выбрать перед готовкой
Сорт макарон важен / Фото: https://www.grozny-inform.ru/
Разнообразие сортов макарон на самом деле впечатляет. При этом изделия отличаются не только своей формой. Первое, на что важно обратить внимание перед тем, как покупать пачку макарон – это сорт пшеницы. Если говорить о качественных изделиях, то изготавливают их исключительно из сортов твердой пшеницы. Иными словами, обычные макароны покупать не стоит. Предпочтение важно отдавать сортам из твердой пшеницы, если хочется приготовить вкусное блюдо.
4. Когда рекомендуется бросать изделия в воду
Макароны бросают только в кипящую воду , Фото: retail-loyalty.org
Следующий волнующий многих хозяек вопрос – это когда бросать макароны в воду. Некоторые делают ошибку и просто заливают изделия холодной водой, после чего ставят так кастрюлю на огонь, дожидаясь начала кипения. На самом деле правильным будет бросать макароны в уже кипящую воду. Жидкость должна в буквальном смысле слова активно бурлить и покипеть как минимум 20 секунд. Только после этого можно бросить макароны в кастрюлю с жидкостью.
5. Добавление соли в блюдо
Сначала добавляют соль / Фото: kakvarim.ru
Добавление соли также важная часть при приготовлении макарон. Отправляют ее в воду только тогда, когда вода закипела и перед тем, как забрасывать непосредственно сами макароны. Важно также знать количество добавляемой соли. Так, на литр воды потребуется не более 10 граммов соли. Это примерно одна чайная ложка с горкой.
6. Вопрос о крышке для кастрюли
Макароны варят под закрытой крышкой / Фото: zelv.ru
Вопрос о том, закрывать ли крышку во время варки макарон или этого делать не стоит, весьма популярный. Правильным будет забросить изделия в воду, а затем закрыть кастрюлю крышкой. Это необходимо для того, чтобы вода снова начала активно кипеть и тем самым варить макароны. Когда жидкость закипит, крышку можно убрать, после чего в обязательном порядке помешать изделия при помощи ложки или же силиконовой лопаточки. Далее сделать огонь средним и продолжать варить.
7. Как правильно мешать изделия
Макароны важно мешать во время варки / Фото: pikabu.ru
Следующее, на что важно обратить внимание при варке изделий – это сколько их мешать. Слишком часто – это неправильный подход. К тому же, придется стоять около печки весь процесс варки, что не совсем удобно. Всего за все время приготовления макарон достаточно их помешать три раза. Кроме того, будет серьезной ошибкой вообще не мешать изделия. Дело в том, что макароны являются клейким и в то же время крахмалистым продуктом. Даже заметить не успеешь, как они прилипли к дну кастрюли. Иными словами, не о каком эстетичном виде макарон даже речи быть не может.
8. Масло, масло и еще раз масло
Масло не испортит макароны / Фото: zelv.ru/
Некоторым хозяйкам может показаться странным, что при варке макарон прямо в воду необходимо добавлять растительное масло. Этим секретом давно и успешно пользуются итальянские шеф-повара. Ведь масло не даст макаронным изделиям слипнуться. Вот главная причина его добавления в воду. На кастрюлю достаточно пару столовых ложек продукта.
9. Изюминка в «аль денте»
Макароны лучше не доварить / Фото: vilkin.pro
Итальянские повара предпочитают немного недоваривать макароны. В этом состоит некоторая изюминка блюда. Называются недоваренные изделия «аль денте». Для того, чтобы все правильно сделать, важно прочитать на упаковке рекомендации изготовителя и варить блюдо буквально на 1-3 минуты меньше. Такой простой лайфхак сделает продукт несколько жестким внутри, но при этом упругим снаружи. Тогда макароны точно не распадутся и не слипнутся.
10. Конечный этап приготовления вкусных макарон
После приготовления в макароны можно добавить соус / Фото: 1000.menu
После того, как изделия сварились, следует просто слить горячую воду, используя дуршлаг. Ни о каком полоскании в холодной воде, как делают некоторые хозяйки, даже речи быть не может. Как только макароны стекут, их следует просто вернуть обратно в кастрюлю, а затем добавить на свой вкус масло или же любимый соус.
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