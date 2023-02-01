Как оккультизм и спиритуализм стали неотъемлемой частью творчества художницы Хильмы аф Клинт

Духовные и оккультные движения были очень популярны в конце XIX и начале XX века в Европе и Америке, особенно среди художников. Новые изобретения и научные открытия, такие как рентгеновские лучи, заставили людей подвергнуть сомнению свой повседневный опыт и искать что-то за пределами обычного чувственного восприятия. Хильма аф Клинт не стала исключением. На её картины оказал сильное влияние спиритуализм. Её творчество является не только одним из первых примеров абстрактного искусства, но и иллюстрацией различных оккультных идей, духовных движений и её собственного опыта во время сеансов.
Краткая биография
Хильма аф Клинт — шведская художница, одна из первых представителей абстрактной живописи.
Хильма родилась в Стокгольме в 1862 году. Она умерла в 1944 году. Когда ей было всего семнадцать лет, она участвовала в своих первых сеансах, во время которых люди пытались общаться с духами умерших. После того как её младшая сестра Хермина умерла в 1880 году, Хильма ещё больше увлеклась спиритизмом и попыталась связаться с духом своего брата. При жизни художница присоединилась к нескольким духовным и оккультным движениям и интенсивно изучала некоторые из их учений. На её искусство оказала большое влияние её связь с теософским движением, и она также черпала вдохновение в розенкрейцерстве и антропософии.
Теософия
Без названия, без даты, Хильма аф Клинт. \ Фото: pinterest.com.
Теософское движение было основано Еленой Блаватской и полковником Генри Стилом Олкоттом в 1875 году. Слово «теософия» происходит от греческих терминов теос, что означает бог, и софия, что означает мудрость. Поэтому его можно перевести как божественная мудрость. Теософия поддерживает идею о том, что существует мистическая истина за пределами человеческого сознания, к которой можно получить доступ через трансцендентное состояние ума, такое как медитация. Теософы верят, что вся вселенная — это единое целое. Их учения также отражают мысль о том, что у людей есть семь стадий сознания и что дух перевоплощается. Хильма изобразила все эти идеи в своём абстрактном искусстве.
Философские картины Хильмы аф Клинт.
Розенкрейцерство
Выставка картин The Ten Largest Хильмы аф Клинта. \ Фото: google.com.
Розенкрейцерство уходит своими корнями в XVII век. Оно было названо в честь своего символа, на котором изображена роза на кресте. Члены движения верили в то, что им была передана древняя мудрость и что эти знания доступны только розенкрейцерам, а не широкой публике. Эзотерическое движение сочетает в себе аспекты герметизма, алхимии и еврейского, а также христианского мистицизма. Влияние розенкрейцерства на творчество Хильмы задокументировано в её записных книжках. Она также использовала символы движения розенкрейцеров в своём абстрактном искусстве.
Портретные фотографии Хильмы аф Клинт.
Антропософия
№ 3 из серии картин Десятка крупнейших, Хильма аф Клинт, 1907 год. \ Фото: aestheticamagazine.com.
Антропософское движение было основано в начале ХХ века австрийским философом Рудольфом Штайнером. Учения движения постулируют, что человеческий разум может общаться с объективной духовной сферой посредством интеллекта. Согласно Штайнеру, чтобы воспринять этот духовный мир, разум должен достичь состояния, свободного от любого чувственного опыта.
Несмотря на то, что Рудольф не оценил картины и духовную работу Хильмы, художница вступила в Антропософское общество в 1920 году. Она долгое время изучала антропософию. Цветовая теория Гёте, которая была одобрена антропософским движением, стала темой её творчества на всю жизнь. Хильма покинула движение в 1930 году, так как не нашла достаточной информации о значении своего абстрактного искусства в учениях антропософии.
Пятёрка
Эволюция, Хильма аф Клинт, 1908 год. \ Фото: tumgir.com.
Хильма и ещё четыре женщины основали духовную группу под названием «Пятёрка» в 1896 году. Они регулярно встречались на сеансах, во время которых общались с миром духов. Женщины проводили свои сеансы в специальной комнате с алтарём, на котором был изображён символ розенкрейцеров - роза в середине креста.
Группа III, № 5, Хильма аф Клинт, 1907 год. \ Фото: mujeresmirandomujeres.com.
Во время сеансов женщины якобы вступали в контакт с духами и духовными лидерами. Они называли лидеров высшими мастерами. Члены «Пятёрки» документировали свои сеансы в нескольких блокнотах. Эти сеансы и беседы с высшими мастерами в конечном итоге привели Хильму к созданию абстрактного искусства.
Картины для Храма
Слева направо: Группа X: № 1, Алтарный образ, Хильма аф Клинт, 1915 год. \ Голуби № 2, 1915 год.
Во время сеанса в 1906 году дух по имени Амалиэль якобы поручил Хильме сделать картины для храма. Художница задокументировала задание в своём блокноте и написала, что это была самая большая работа, которую ей предстояло выполнить в своей жизни. Эта серия произведений искусства, получившая название «Картины для храма», была создана в период с 1906 по 1915 год. В ней представлено сто девяносто три картины, которые разделены на различные подгруппы. Общая идея «Картин для храма» состояла в том, чтобы изобразить монистическую природу мира, акцентируя внимание на том, что всё в мире едино.
Духовно-философские картины Хильмы аф Клинт. \ Фото: studioofendlessideas.com.
Духовное качество серии также проявляется в описании Хильмы, где она рассказывает о том, что все картины рисовались без предварительных набросков, а напрямую, через неё, будто ею управляла какая-то мощная сила и энергия.
Самые ранние образцы абстрактного искусства Хильмы
Несколько работ из серии Первозданный хаос, Хильма аф Клинт, 1906-1907 гг.
Картины группы «Первозданный хаос» были первыми из обширной серии Хильмы «Картины для храма». Они также были её первыми образцами абстрактного искусства. Группа состоит из двадцати шести небольших картин. Все они изображают происхождение мира и теософскую идею о том, что всё было единым в начале, но было разделено на дуалистические силы. Согласно этой теории, цель жизни состоит в том, чтобы воссоединить разрозненные и полярные силы.
Одни из самых ранних картин Хильмы аф Клинт, серия Первозданный хаос, 1906-1907 гг.
Форма улитки или спирали, видимая на некоторых рисунках этой группы, была использована художницей для иллюстрации эволюции или развития. В то время как синий цвет на кратинах Хильмы представляет женщину, жёлтый иллюстрирует мужественность. Поэтому использование этих преобладающих цветов может быть истолковано как изображение двух противоположных сил, таких как дух и материя, или мужское и женское. Хильма сказала, что группа «Первозданный хаос» была создана под руководством одного из её духовных лидеров.
Группа IV: Десять крупнейших
Картины Хильмы аф Клинт из серии Десять крупнейших.
Вместо того, чтобы руководствоваться высшими мастерами, как при работе над её предыдущей группой «Первозданный хаос», творческий процесс Хильмы стал более независимым во время создания «The Ten Largest». Она сказала: «Дело было не в том, что я должна была слепо повиноваться Высшим Владыкам мистерий, а в том, что я должна была воображать, что они всегда стоят рядом со мной».
Картины в группе «Десять самых больших» представляют различные этапы человеческой жизни, иллюстрируя детство, юность, зрелость и старость. Они также иллюстрируют, как люди связаны со Вселенной. Хильма демонстрировала различные состояния человеческого сознания и развития, рисуя яркие геометрические фигуры. Художница объяснила работы в своей записной книжке: «Должны были быть выполнены десять красивых картин. Каждая из них должна была быть выполнена в определённых цветах, раскрывающих смысл лидеров, который состоял в том, чтобы дать миру представление о системе из четырёх частей в жизни человека».
Картины в группе «The Ten Largest» демонстрируют различные символы, характерные для искусства Хильмы и её причастности к духовным идеям. Число семь, например, относится к знанию художником теософских учений и является повторяющейся темой в данной серии работ. В этой серии символ спирали или улитки символизирует как физическое, так и психологическое развитие человека. Миндалевидная форма, возникающая при пересечении двух кругов, как на картине № 2 «Детство», символизирует развитие, приводящее к завершению и единству. Эта форма является символом с древних времён и также называется vesica piscis.
Заключение
Лебедь № 17, Хильма аф Клинт, 1914 год. \ Фото: google.com.
«The Altarpieces» - последние работы из серии Хильмы «Картины для храма». Эта группа состоит из трёх больших картин и должна была быть размещена в алтарной комнате. Хильма описала архитектуру храма в одной из своих записных книжек как круглое здание с тремя этажами, винтовой лестницей и четырехэтажной башней с алтарной комнатой в конце лестницы. Она также написала, что храм будет излучать определённую силу и спокойствие. Выбор места для этой группы в такой важной комнате в храме показывает значение её алтарных изображений.
Многогранные и неординарные картины Хильмы аф Клинт. \ Фото: pinterest.fr.
Смысл, стоящий за «Алтарными изображениями», можно найти в теософской теории духовной эволюции, которая характеризуется движением, идущим в двух направлениях. В то время как треугольник в № 1 «Алтарных изображений» показывает восхождение из физического мира в духовную сферу, картина с треугольником, направленным вниз, иллюстрирует нисхождение от божественности в материальный мир. Широкий золотой круг на последней картине - эзотерический символ вселенной.
Спиритуализм и оккультизм оказали значительное влияние на абстрактное искусство Хильмы аф Клинт. Её картины показывают очень личное представление о её духовном путешествии, убеждениях и учениях различных движений, которым она следовала. Поскольку Хильма чувствовала, что её искусство опередило своё время и не может быть полностью понято до её смерти, она заявила в своём завещании, что «Картины для храма» не должны выставляться раньше, чем через двадцать лет после её смерти. Несмотря на то, что она не получила признания за своё абстрактное искусство при жизни, мир искусства в конце концов признал её жизненно важные достижения после её смерти.
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