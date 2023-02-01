Как вандалы разграбили Рим в 455 году н. э.: Перемирие, предательство, экономический крах

Вандалы были относительно новой державой в Средиземноморье, когда они разграбили Рим в 455 году н. э. Только недавно основав королевство, расположенное вокруг города Карфаген в Северной Африке, они отчаянно нуждались в безопасности и законности. Древний Рим переживал период большой нестабильности, поскольку он был разрушен войной и экономическим крахом. Некоторая стабильность была обеспечена союзом между западноримским императором Валентинианом III и королём вандалов Гейзерихом. Однако, когда узурпатор Петроний Максим убил Валентиниана, вандалам представилась возможность, которую они не могли упустить.
Вандалы в Северной Африке
Мозаичная мостовая с изображением всадника и виллы, конец V-VI века н.э. \ Фото: artsandculture.google.com.
Разграбление Рима было осуществлено королевством вандалов в Северной Африке.Первоначально вандалы были германским народом, жившим к северу от Дуная в современной Польше. Около 400 года н. э. давление со стороны гуннов вынудило вандалов мигрировать на запад. В 405 году н. э. вандалы вместе с несколькими другими германскими племенами переправились через замёрзшую реку Рейн в Галлию, которую они разоряли в течение нескольких лет. В конце концов вандалы проникли в Иберию, где и обосновались. Однако продолжающиеся нападения Рима и его союзников вынудили вандалов переселиться в другое место, так что в 429 году н. э. они перешли из Иберии в Северную Африку.
Гиппон-Регий - древний город в доримской и римской Африке. \ Фото: es.m.wikipedia.org.
Военачальник Рима в Северной Африке был жестоко избит вандалами, которые затем двинулись на осаду города Гиппон-Регия. Святой Августин возглавлял оборону этого города, но, к несчастью для римлян, вскоре после этого он умер. Когда римские спасательные силы потерпели поражение, римляне отказались от Гиппонского региона и провинций Мавритания и Нумидия.
Слева направо: Бюст императора Валентиниана III. \ Аврелий Августин Блаженный (Святой Августин).
К 439 году н. э. вандалы были достаточно сильны, чтобы нарушить свой договор с римлянами и захватить провинцию Африка Проконсуларис вместе с Балеарскими островами, Сардинией и Корсикой. Их столица была основана в Карфагене. Неспособный справиться с вандалами и занятый делами в Галлии, римский император Валентиниан III официально признал королевство Вандалов, уступив провинции Визацена и Триполитания и согласившись на обмен заложниками.
Узурпация
Слева направо: Мозаика с изображением Хунериха. \ Король вандалов Гейзерих.
В 446 году н. э. римляне стремились добиться согласия королевства вандалов посредством брачного союза. План состоял в том, чтобы Евдокия, дочь императора Западной Римской империи Валентиниана III, вышла замуж за Хунериха, сына короля вандалов Гейзериха. Однако Хунерих уже был женат на вестготской принцессе, а римляне противостояли армиям гунна Аттилы. Как таковой, этот план не был осуществлён. Рим пережил эти бедствия во многом благодаря усилиям великого римского полководца Флавия Аэция. Когда опасность, наконец, миновала после смерти Атиллы, Валентиниан казнил Аэция, опасаясь его власти и влияния.
Золотая монета с изображением Петрония Максима, 425-455 гг. н.э. \ Фото: stringfixer.com.
Валентиниан III уже считался слабым и непостоянным правителем, поэтому казнь талантливого и популярного Аэция была воспринята не очень хорошо. Год спустя, в 455 году н. э., он был убит двумя последователями Аэция. Их поощрял и помогал римский полководец Петроний Максим, враг как Аэция, так и Валентиниана. Максим сильно завидовал власти и влиянию Аэция, в то время как Валентиниан обманул и изнасиловал жену Максима, Люцину, несколькими годами ранее. Именно Максим настроил Валентиниана против Аэция в надежде получить титулы и положение Аэция. Когда Валентиниан отклонил эту просьбу, Петроний решил убить его. После смерти Аэция, а теперь и Валентиниана, Максим провозгласил себя императором.
Любовные распри
Слева направо: Элия Евдокия Августа — супруга византийского императора Феодосия II Малого. \ Лициния Евдоксия — дочь императора Восточной Римской империи Феодосия II и Евдокии.
Чтобы сделать свою узурпацию более приемлемой и узаконить своё правление, Петроний Максим женился на Лицинии Евдоксии, вдове Валентиниана, и заставил своего сына Палладия жениться на Евдокии. Евдоксия была очень недовольна этим соглашением, будучи вынужденной выйти замуж за Максима в течение нескольких дней после убийства Валентиниана, и искала союзников. Валентиниан умер, не назвав официального наследника, и несколько других потенциальных претендентов оспаривали правление Максима. Однако известно, что Евдокия не обращалась за помощью к римлянам. Вместо этого она обратилась со своими мольбами к Гейзериху и вандалам. Обратившись к вандалам, Евдокия, вероятно, надеялась сохранить свою собственную власть и избежать того, чтобы трон ускользнул. Также возможно, что она черпала вдохновение у своей невестки Юсты Граты Гонории, которая предложила свою руку и приданое в размере половины империи Аттиле Гунну, чтобы избежать нежелательного брака.
Флавий Феодосий II, также известный как Феодосий Младший или Феодосий Каллиграф — император Восточной Римской империи. \ Фото: twitter.com.
Убийство Валентиниана и узурпация власти Максима также нанесли серьёзный удар по амбициям Гейзериха. В результате, он был в восторге, получив послание Евдокии. Гейзерих заявил, что, разорвав помолвку между Гунерихом и Евдоксией, а затем выдав её замуж за Палладия, Максим нарушил мирный договор между Римом и вандалами. Больше не связанные договором и с запятнанной честью, вандалы отплыли в Рим, чтобы победить Петрония и спасти невесту Хунериха и её семью.
Божественное вмешательство
Гравюра, изображающая встречу Аттилы Гунна и папы Льва I, Себастьян Леклерк I, около 1699 года. \ Фото: google.com.
Когда весть о высадке вандалов достигла Рима, Максим запаниковал. Ему не хватало поддержки армии, и его генералы всё ещё были далеки от того, чтобы попытаться получить помощь от вестготов. Петроний решил, что защитить Рим будет невозможно, поэтому он попытался бежать. В суматохе он отделился от своего телохранителя и был забит камнями до смерти римской толпой, которая бросила его тело в Тибр. Его сын Палладий, вероятно, был казнён вскоре после этого. Рим теперь был беззащитен, лишён лидера и находился во власти Гейзериха и его вандалов. В этот момент разграбление Рима могло бы принять совсем иной характер, если бы не храбрость и убедительная дипломатия папы Льва I.
Аттила – великий повелитель гуннов.
Он был известен как Лев Великий (около 400-461 гг. н. э.). Его папство было одним из самых важных в истории католической церкви. В то время, когда Древний Рим страдал от повторяющегося голода и бедствий, он работал, чтобы накормить беженцев в городе и облегчить бедность. Он также был влиятельным теологом. Лев боролся с влиянием различных еретических групп, утверждая власть римского епископства. Кроме того, он был важной фигурой при императорском дворе, который предпринял несколько миссий от имени императора. В 452 году н. э., когда Аттила Гунн вторгся в Италию, Лев был частью посольства, посланного для переговоров с ним. Теперь, когда Гейзерих и вандалы стояли у самых ворот Рима, Лев снова выехал, чтобы выступить от имени народа Рима.
Разграбление Древнего Рима
Вандальная позолоченная медная пряжка для ремня, конец V века н. э. \ Фото: twitter.com.
В отличие от Аттилы, Гейзерих был христианином, хотя и арианином, а не никейцем. Он также был королём могущественного государства, а не каким-то бродячим варварским генералом. Его уважение ко Льву и его мольбы зашли так далеко. Таким образом, Лев не смог предотвратить разграбление Рима, он смог смягчить некоторые убытки и ужасы. Следуя мольбам Льва, Гейзерих согласился не разрушать Рим и не убивать его жителей при условии, что ворота города будут открыты, и его армия не встретит сопротивления. С согласованными условиями вандалы вошли в город, и началось разграбление Рима. Начиная примерно со 2 июня и продолжаясь до 16-го, разграбление Древнего Рима вандалами было всеобъемлющим делом.
Слева направо: Собор Святого Петра — католический собор, центральное и наиболее крупное сооружение Ватикана. \ Интерьер: Базилика Святого Павла.
Историки сегодня спорят о масштабах ущерба, нанесённого вандалами во время разграбления Рима. Вандалы систематически забирали всё ценное, что могли найти в городе. Особое внимание было уделено старым языческим храмам и памятникам, а также императорскому дворцу и правительственным зданиям. Некоторые церкви также были разграблены, но базилики Святого Петра, Святого Павла и Святого Иоанна были спасены, и они служили убежищем для жителей Рима. Однако многих из них вандалы увезли в Северную Африку в качестве рабов. Самыми важными пленниками вандалов были императрица Лициния Евдоксия и её дочери Евдокия и Плацидия.
Упадничество Рима
Разграбление Рима вандалами. \ Фото: welt.de.
Вандалы отправились в Северную Африку после разграбления Рима, оставив после себя разграбленный город. Хотя не было широкомасштабных поджогов или разрушений зданий, большая часть движимого имущества Рима и его важных граждан были унесены. Несмотря на то, что Рим уже давно утратил свои позиции столицы римского мира, он всё ещё оставался важным и символически значимым городом. Таким образом, разграбление Рима стало серьёзным ударом по психике римлян, в то же время приведя город к дальнейшему упадку. Богатства, собранные в результате завоеваний, охвативших средиземноморский мир, накапливались в Риме на протяжении веков. Таким образом, хотя физический ущерб от разграбления Рима, возможно, был относительно незначительным, всё ещё оставалось множество визуальных напоминаний о том, что произошло и что было потеряно.
Нашествие Гейзериха на Рим, эскиз Карла Павловича Брюллова, ок. 1834 год. \ Фото: ellinoistorin.gr.
Война Гейзериха с римлянами продолжалась в течение многих лет после разграбления Рима. Разграбление потрясло римлян и серьёзно повлияло на их способность вести войну против вандалов. Правительство Западной Римской империи было фактически парализовано на несколько лет. Лициния Евдоксия, Евдокия и Плацидия содержались в качестве заложников в Карфагене в течение семи лет после разграбления Рима. Их свобода была обеспечена, когда император Восточной Римской империи заплатил огромный выкуп в 462 году н. э. Евдокия и Плацидия вернулись в Константинополь, в то время как Лициния Евдоксия осталась в Карфагене, выйдя замуж за Гунериха в 460 году н. э. После рождения сына Хильдерика Лициния Евдоксия из-за религиозных разногласий с мужем уехала в Иерусалим, где и умерла в 474 году н. э. Вскоре после того, как Евдокия умерла в Константинополе в 471 году н. э., Плацидия ненадолго стала императрицей Западной Римской империи, когда её муж Олибрий стал императором при поддержке вандалов.
Наследие
Разрушение из серии Курс империи, Томас Коул, 1836 год. \ Фото: voxpopulisphere.com.
После разграбления Древнего Рима вандалами Западная Римская империя просуществовала ещё два десятилетия. Однако к этому моменту её упадок был неоспорим. Её генералы и императоры предприняли несколько попыток возродить свою власть, но все это было безрезультатно. Хотя разграбление Рима напрямую не привело к падению Западной Римской империи, последовавший за этим удар по престижу Рима, наряду с разрушением имперского правительства и экономическими потерями, в значительной степени способствовал падению римской власти на западе. По мере того, как римские богатства шли на убыль, королевство вандалов в Северной Африке набирало силу и влияние. Несколько римских вторжений в Северную Африку потерпели поражение, и вандалы-налётчики пересекли Средиземное море. Вандалы правили Северной Африкой до 533 года н. э., когда возрождающаяся Восточная Римская империя разрушила её под руководством Юстиниана и его полководца Велизария.
Армия Юстиниана. \ Фото: blogspot.com.
В эпоху Возрождения и раннего Нового времени возродился интерес к Древней Греции и Риму. Ранние современные учёные и интеллектуалы очень восхищались этими могущественными цивилизациями древности, которые пренебрежительно относились к своим варварским врагам. Таким образом, вандалы стали разрушителями цивилизации. Во время Французской революции (1789-1799) Анри Грегуар ввёл термин «Вандализм» для описания общего разрушения произведений искусства, свидетелем которого он был во Франции в 1794 году. Этот термин быстро распространился и был принят по всей Европе. Сегодня большинство ассоциируют такие термины, как вандал и вандализм с бессмысленным уничтожением собственности, а не с германским народом Древности. Таким образом, память о разграблении Древнего Рима остаётся живой почти полторы тысячи лет спустя.
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