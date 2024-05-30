А как у них: фотоцикл из истории заокеанской моды начала 1940-х годов

Мода и стиль 1940 годов.

1. Зимний гардероб

Девушка в шубке по колено прямого покроя .

2. Соломенная шляпка

Вышитая блузка с рукавами фонариками великолепно смотрится на женщине.

3. Особый шарм

Привлекательная женщина в клетчатой юбке и волнистыми оборками по линии груди.

4. Мода 40-х годов

Девушки в сценичиских нарядах позируют перед фотографом.

5. Костюм для упражнений

Теплый костюм с длинными рукавами для тренировок в зимнее время.

6. Яркое сомбрерро

Девушка прикрывается шляпой больших размеров , похожее на солнце.

7. Практичная модель платья

Девушка в блузке и клетчатой юбке темных тонов, которые удобны в использовании.

8. Деловой ансамбль

Мода 40-х годов предполагала минимализм, без какого-либо декорирования.

9. В ритме танца

Платье с поясом и пышной юбкой при движении разлетается в разные стороны.

10. Необычный мех

Женщина в пальто с каракулевыми вставками, заменяющих воротник.

11. Кружевная блузка

Модель в штанах и белой блузке, рукава которой напоминают фонарики.

12. Верхняя одежда

Непромакаемый плащ с пуговицами и маленькая шляпка с полями завершает образ девушки.

13. Юная гимнастка

Девушка в черном гимнастическом купальнике готова показать элементы акробатики.

14. Две сестры

Озорные сестры-модницы.

15. Через минуту свидание

Девушка ждет, а парень не идет.

16. Весенне настроение

Акцент моды военных годов делался на ткани без каких-либо украшений.

17. Сногсшибательная улыбка

Девушка с вьющимися волосами и веселым настроением читает журнал.

18. Осенняя пора

Девушка в пальто с широкими плечами и большими пуговицами.

19. Юная морячка

Девушка в белоснежном раздельный купальнике и фуражке.

20. Романтический стиль

Улыбающаяся женщина в прямой юбке по колено и блузке темного цвета.

21. Женственный образ

Образ модели дополняет лакированный пояс и расклешенная блузка .