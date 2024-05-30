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А как у них: фотоцикл из истории заокеанской моды начала 1940-х годов


Мода и стиль 1940 годов.

Мода и стиль 1940 годов.

Все эти фотографии были сделаны американским фотолюбителем Джери Смитом в начале 1940-х и могут стать настоящей энциклопедией заокеанской моды того времени. Скорее всего, все дамы, запечатлённые на снимках, были друзьями и родственниками фотографа. Впрочем, как бы там ни было, каждая из них – настоящее очарование.

1. Зимний гардероб


Девушка в шубке по колено прямого покроя.

Девушка в шубке по колено прямого покроя.

 

2. Соломенная шляпка


Вышитая блузка с рукавами фонариками великолепно смотрится на женщине.

Вышитая блузка с рукавами фонариками великолепно смотрится на женщине.

 

3. Особый шарм


Привлекательная женщина в клетчатой юбке и волнистыми оборками по линии груди.

Привлекательная женщина в клетчатой юбке и волнистыми оборками по линии груди.

 

4. Мода 40-х годов


Девушки в сценичиских нарядах позируют перед фотографом.

Девушки в сценичиских нарядах позируют перед фотографом.

 

5. Костюм для упражнений


Теплый костюм с длинными рукавами для тренировок в зимнее время.

Теплый костюм с длинными рукавами для тренировок в зимнее время.

 

6. Яркое сомбрерро


Девушка прикрывается шляпой больших размеров, похожее на солнце.

Девушка прикрывается шляпой больших размеров, похожее на солнце.

 

7. Практичная модель платья


Девушка в блузке и клетчатой юбке темных тонов, которые удобны в использовании.

Девушка в блузке и клетчатой юбке темных тонов, которые удобны в использовании.

 

8. Деловой ансамбль


Мода 40-х годов предполагала минимализм, без какого-либо декорирования.

Мода 40-х годов предполагала минимализм, без какого-либо декорирования.

 

9. В ритме танца


Платье с поясом и пышной юбкой при движении разлетается в разные стороны.

Платье с поясом и пышной юбкой при движении разлетается в разные стороны.

 

10. Необычный мех


Женщина в пальто с каракулевыми вставками, заменяющих воротник.

Женщина в пальто с каракулевыми вставками, заменяющих воротник.

 

11. Кружевная блузка


Модель в штанах и белой блузке, рукава которой напоминают фонарики.

Модель в штанах и белой блузке, рукава которой напоминают фонарики.

 

12. Верхняя одежда


Непромакаемый плащ с пуговицами и маленькая шляпка с полями завершает образ девушки.

Непромакаемый плащ с пуговицами и маленькая шляпка с полями завершает образ девушки.

 

13. Юная гимнастка


Девушка в черном гимнастическом купальнике готова показать элементы акробатики.

Девушка в черном гимнастическом купальнике готова показать элементы акробатики.

 

14. Две сестры


Озорные сестры-модницы.

Озорные сестры-модницы.

 

15. Через минуту свидание


Девушка ждет, а парень не идет.

Девушка ждет, а парень не идет.

 

16. Весенне настроение


Акцент моды военных годов делался на ткани без каких-либо украшений.

Акцент моды военных годов делался на ткани без каких-либо украшений.

 

17. Сногсшибательная улыбка


Девушка с вьющимися волосами и веселым настроением читает журнал.

Девушка с вьющимися волосами и веселым настроением читает журнал.

 

18. Осенняя пора


Девушка в пальто с широкими плечами и большими пуговицами.

Девушка в пальто с широкими плечами и большими пуговицами.

 

19. Юная морячка


Девушка в белоснежном раздельный купальнике и фуражке.

Девушка в белоснежном раздельный купальнике и фуражке.

 

20. Романтический стиль


Улыбающаяся женщина в прямой юбке по колено и блузке темного цвета.

Улыбающаяся женщина в прямой юбке по колено и блузке темного цвета.

 

21. Женственный образ


Образ модели дополняет лакированный пояс и расклешенная блузка.

Образ модели дополняет лакированный пояс и расклешенная блузка.

 

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