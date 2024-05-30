Идеальная кожа за 10 шагов или секрет «вечной» молодости кореянок

Уход за кожей в 10 шагов или в чём секрет «вечной» молодости кореянок

Корейские красотки…

… и их типичный «арсенал»

Шаг 1: очищение

Уход за кожей в 10 шагов или в чём секрет «вечной» молодости кореянок

Уход за кожей в 10 шагов или в чём секрет «вечной» молодости кореянок

Шаг 2: повторное очищение

Уход за кожей в 10 шагов или в чём секрет «вечной» молодости кореянок

Уход за кожей в 10 шагов или в чём секрет «вечной» молодости кореянок

Шаг 3: пилинг

Уход за кожей в 10 шагов или в чём секрет «вечной» молодости кореянок

Уход за кожей в 10 шагов или в чём секрет «вечной» молодости кореянок

Шаг 4: тонер

Уход за кожей в 10 шагов или в чём секрет «вечной» молодости кореянок

Шаг 5: эссенция

Уход за кожей в 10 шагов или в чём секрет «вечной» молодости кореянок

Шаг 6 и 7: сыворотка или серум

Уход за кожей в 10 шагов или в чём секрет «вечной» молодости кореянок

Уход за кожей в 10 шагов или в чём секрет «вечной» молодости кореянок

Шаг 8: тканевая маска

Уход за кожей в 10 шагов или в чём секрет «вечной» молодости кореянок

Уход за кожей в 10 шагов или в чём секрет «вечной» молодости кореянок

Шаг 9: крем

Уход за кожей в 10 шагов или в чём секрет «вечной» молодости кореянок

Уход за кожей в 10 шагов или в чём секрет «вечной» молодости кореянок

Шаг 10: ночная маска

Уход за кожей в 10 шагов или в чём секрет «вечной» молодости кореянок

Уход за кожей в 10 шагов или в чём секрет «вечной» молодости кореянок