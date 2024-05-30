Препарат, который поможет от всех бед на огороде

Когда высаженная в открытый грунт или в теплицы рассада начинает цвести, необходимо использовать специальные удобрения, которые дадут растениям дополнительный стимул для активного роста, повысят их иммунитет и защитят от таких серьезных болезней как фитофтороз и корневая гниль.







В качестве подкормки опытные садоводы рекомендуют использовать натуральный препарат под названием Биочарс — уголь из скорлупы грецких орехов.

Биочарс подходит абсолютно для любых культур: томатов, огурцов, перца, баклажанов, кабачков, клубники и других.ускоряет скорость роста растения;увеличивает доступность в почве Ca, Mg, P и K;ускоряет потребление питательных веществ корнями;увеличивает пористость земли и предотвращает слипание земли в комки;увеличивает плодородность земли, увеличивая общую биомассу;помогает растениям бороться с различными видами стресса и повышает их иммунитет;Биочарс можно рассыпать вокруг ствола, либо использовать препарат для опудривания ствола. Использовать Биочарс следует один раз в 2 недели. Для обработки одного растения достаточно 1 ст. л. эффективного средства.В дополнение к Биочарсу посадки можно обработать древесным уксусом из скорлупы грецких орехов.Для опрыскивания растений разведите 2 ст. л. препарата в 1 л воды. Проводить такую обработку рекомендуется 1 раз в 2 недели.