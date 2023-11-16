Как выглядят в наши дни 11 актеров, которые стали заложниками одной роли

Так случается, что довольно талантливый актер или актриса получают известность благодаря какой-то одной роли, не всегда основной, и на этом их карьера останавливается. Они становятся заложниками своего персонажа, так как режиссеры не видят в них ничего интересного для себя, а даже если пытаются дальше сниматься - зрители все равно называют их именем того самого героя (или героини), который принес артисту славу. Расскажем о нескольких актёрах, которые так и остались заложниками одной роли.
Роуэн Аткинсон, фильм "Мистер Бин"
Роуэн Аткинсон
Мистера Бина, кажется, знают все. Однако, сходу вспомнить как зовут исполнителя этой роли сможет не каждый. Но именно благодаря своему уникальному персонажу, известному своей неподражаемой мимикой, Аткинсон стал всемирно популярным.
Однако, как это часто бывает, Аткинсон стал заложником своего героя. Ну действительно, после такого персонажа как Мистер Бин тяжело принять Рона в роли кого-то другого, так сказать, обычного человека. Теперь актер просто принял тот факт, что киноделы предлагают ему лишь роли в пародийных фильмах. Ярким примером можно назвать франшизу «Джонни Инглиш». Да, роль другая, но амплуа все такое же.
Холли Мэри Комбс, сериал «Зачарованные»
Холли Мэри Комбс
В нулевых сериал о сестрах-колдуньях был на вершине рейтингов. Девочки по всему миру воображали себя ведьмами и представляли себя кем-то из сестер. Исполнительница роли Пайпер актриса Холли Мэри Комбс была очень талантливой и смогла ты построить успешную карьеру. Однако, этого ей не удалось и с весны 2006 года на момент окончания Зачарованных у нее нет ни одной стоящей роли. Ее карьера просто остановилась. Хотя роль Пайпер, кстати, до сих пор приносит ей небольшой доход, она регулярно встречается с фанами сериала, которых осталось немало и периодически прибавляется.
Сами Насери, фильм «Такси»
Сами Насери
Культовый сериал «Такси» сделал Сами Насери всемирно известным актером в одно мгновение. Его легендарную прическу примеряли на себя парни по всему миру. А о такой красотке, как его киношная партнерша Марион Котийяр мечтал каждый. Кто бы мог подумать, что на этом его карьера не пройдет вгору, а наоборот закончится.
Режиссеры, несмотря на успех Насери, не спешили предлагать ему главные роли в своих блокбастерах. В памяти киноманов он так и остаётся обаятельным таксистом-гонщиком.
Дженнифер Грей, фильм «Грязные танцы»
Дженнифер Грей
В 1987 году после премьеры одного из самых лучших и популярных фильмов ХХ века «Грязные танцы» Дженнифер Грей проснулась знаменитой. Для актера это идеальный шанс начать карьеру в Голливуде и закрепиться там надолго. Но это точно не про Дженнифер Грей. И виной всему комплексы.
27-летняя актриса очень комплексовала из-за своего носа, поэтому получив популярность и финансовые возможности решила, что пора делать ринопластику. В итоге она перенесла две удачные операции и получила нос своей мечты. Да вот только перемены во внешности лишили ее изюминки, она просто стала очередным симпатичным лицом среди сотен других таких же. Предложения от режиссеров перестали поступать. Вот так, детские комплексы и желание соответствовать стандартам красоты разрушили карьеру Дженнифер Грей.
Аманда Байнс, фильм «Она — мужчина»
Аманда Байнс
Аманда была одной из главных звезд нулевых. В жанре молодежной комедии она была одной из лучших, ее знал в лицо каждый школьник. Славу ей принесла картина «Она мужчина», хотя и до нее у актрисы были хорошие роли.
Аманда обрела популярность в юном возрасте и не смогла с ней справиться. Начались проблемы с психикой на фоне злоупотребления спиртным и запрещенными веществами. Ее пагубные пристрастия очень негативно сказались на ее внешних данных, в результате ее просто перестали приглашать сниматься.
Сама актриса в одном из интервью призналась, что всему виной была роль в принесшем ей всемирную славу фильме «Она мужчина». После просмотра Аманда впала в депрессию, потому что ей очень не понравилось то, как она выглядела в роли парня.
Хилари Дафф, сериал «Лиззи Магуайер»
Хилари Дафф
Еще одна звезда нулевых, которая пропала с радаров в очень молодом возрасте. Настоящей звездой Хиллари сделала роль в популярном сериале «Лиззи Магуайер», который выходил с 2001 по 2004 год. Карьера на телевидении была успешной и сделала ее настоящей звездой. Сразу же на Дафф посыпались новые роли, миллениалы хорошо помнят ее в фильмах «История Золушки», «Суперзвезда», «Оптом дешевле».
Но, к сожалению, она так и осталась заложником одного амплуа, других персонажей играть ей просто не давали, а о серьезных ролях речи не заходило. Это, конечно же, расстраивало актрису. Она, в отличие от многих своих коллег того времени, к счастью, не скатилась в зависимости. Но карьера ее все же пошла на спад.
Дженнифер Кулидж, фильм «Американский пирог»
Дженнифер Кулидж
Мама Стифлера — стало вторым именем колоритной и очень яркой актрисы Дженнифер Кулидж. Игра в культовом моложёном фильме сыграла с ней злую шутку. Да, она стала популярной на весь мир, но впереди нее теперь всегда шло ее ампуа милфы – развязной сексапильной блондинки, которая не прочь совратить мальчика помоложе.
Куллидж признавалась, что хоть роль мамы Стифлера и принесла ей славу, все же не стоило дальше соглашаться на подобные роли. Ведь уйти от такого образа очень сложно. Хотя она и пытается.
Василий Степанов, фильм «Обитаемый остров»
Дженнифер Кулидж
Красавчику-блондину Василию Степанову прочили большое будущее и карьеру в российском кино. После выхода картины "Обитаемый остров" молодой актер стал мгновенно популярным в РФ и странах СНГ. Никто и представить тогда не мог, чем обернется участие Степанова в картине.
На парня обрушилась популярность и он не смог ее вынести. Его психика просто не справилась с нагрузкой, которая досталась ему в комплекте со славой. В итоге у него развилась маниакальная депрессия, он пытался свести счеты с жизнью и попал в психушку. Известно, что он еще долго состоял на учете в психдиспансере.
Его называли одним из самых красивых российских актеров, но режиссеры не спешили с ним сотрудничать. Ходили слухи, что он работает барменом. Через несколько лет после выхода экранизации книги Стругацких он еще появился в картинах «Околофутбола», «Несокрушимый» и «Кто следующий, мечтатели?». Но это очень скромная фильмография для человека с такими внешними данными и природными задатками.
Маколей Калкин, фильм «Один дома»
Маколей Калкин
Самый популярный ребенок 90-х, всеми любимый Кевин Маккаллистер получил славу, деньги и чрезмерное внимание слишком рано. Актёр Маколей Калкин – яркий пример того, как популярность негативно отражается на неокрепшей детской психике. Обаятельный маленький блондин получил все, о чем мечтают взрослые актеры: известность, огромные гонорары и предложения от режиссеров. После роли в двух частях «Один дома» у него было еще несколько хороших проектов, но потом он пропал с радаров. В добавок к публичности, которая давила на ребенка, развелись его родители и это только добавило масла в огонь.
Следующих двадцать лет в сети и прессе регулярно появлялись статьи о его скандальных выходках, проблемах с наркотиками. Но все же он справился с ментальными проблемами и даже пытается вернуться к актерской работе. Но все же, пожалуй, навсегда он в сердцах людей останется Кевином, мальчиком, которого забыли одного дома на Рождество.
Тэйлор Лотнер, фильм «Сумерки»
Мускулистый оборотень Джейкоб из «Сумерек», боровшийся за сердце неуклюжей Беллы Свон, разбил сердца миллионов девочек по всему миру. Исполнивший его роль Тейлор Лотнер стал очень популярным и разделил фандом сумеречной саги пополам, перетянув на себя немалую часть аудитории Робберта Паттинсона. Но вот только режиссеры не видели в нем того, что видели поклонницы и ролей не предлагали. Так он и остался Джейкобом, хотя мог бы намного больше.
Руперт Гринт, фильм «Гарри Поттер»
Руперт Гринт
Рон Уизли сделал Руперта Гринта популярным на весь мир. Но это прозвище, кажется, привязалось к нему навсегда. Да, он стал нереально популярным и очень богатым, но его актерскому таланту из-за игры в киновселенной Гарри Поттера так и не удалось пока раскрыться полностью.
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