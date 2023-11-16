Куда пропали знаменитые голливудские близняшки, которые в 10 лет стали миллионершами

Родившиеся знаменитыми

С раннего детства сёстры Олсен познали вкус славы.

Девочки стали миллионершами в десятилетнем возрасте.

Первая неудача постигла сестёр Олсен в 2004 году.

Взросление убило карьеру

Девушки росли и теряли свою мимишность.

С годами они уже ничего не могли предложить продюсерам, кроме своего имени.

Девушки не зацикливались на неудачах, они сменили сферу деятельности.

Из актрис в дизайнеры

Сегодня сёстры Олсен популярные дизайнеры и признанные иконы стиля.

Неизвестная знаменитая сестра

Мэри-Кейт, Эшли и Элизабет Олсен.

Элизабет Олсен.