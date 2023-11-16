Элементы экологического воспитания: осознанное отношение к еде

Почти каждый день мы выбрасываем еду. Причин тому несколько: неправильное хранение, избыточное потребление, неудовлетворительное качество продуктов. В масштабах одной квартиры это не так заметно. А в масштабах планеты? По данным ООН, около трети всех производимых в мире пищевых продуктов оказывается на свалке по тем или иным причинам. Новости СМИ2 Согласно еще одной статистике, в развитых и развивающихся странах средняя семья выбрасывает еды на $1,400 в год. Вполне очевидно, что всем нам необходимо пересмотреть свое отношение к продуктам — для сохранения природных ресурсов и для банальной экономии собственных средств. Как это сделать?

Не покупайте лишнего

Самый простой способ перестать выбрасывать еду — не покупать лишних продуктов. Вот несколько полезных советов, которые сделают ваш шопинг более эффективным и рациональным: Не ходите в магазин голодными, чтобы руки не тянулись ко всему подряд. Согласно исследованиям, сытые люди тратят в магазинах (причем не только продуктовых) на 50% меньше денег, чем голодные.

Заранее составьте список и не кладите в корзину то, чего нет в этом списке.

Не покупайте то, что уже есть дома.

Покупайте продукты на сегодня-завтра, а не на неделю вперед. Гораздо проще рассчитать объем еды на пару дней, чем на большой срок.

Выбирайте максимально свежие продукты: часто в магазинах их специально задвигают подальше, чтобы быстрее реализовать те, у которых уже заканчивается срок годности.

Приготовьте из остатков новое блюдо

Помните юмористический эпизод в повести Дж. К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки», в котором герои решили приготовить из остатков еды рагу по-ирландски? В ход пошло все: пудинг, лососина, бекон, неочищенный картофель, капуста, горох, яйца. «Старые, избитые кушанья всем нам уже приелись, а тут было блюдо с таким букетом и вкусом, каких больше нигде не встретишь!» Берите пример с героев книги: приготовьте из остатков продуктов новое интересное блюдо. Кусочек колбасы или сыра, пара ложек сметаны, у которой заканчивается срок годности, открытая банка зеленого горошка, остатки жареной курицы или мяса, вареная картофелина, вареное яйцо, одинокий соленый огурец или помидор, увядшая зелень — из этого можно соорудить пиццу, салат, солянку, рагу, шаурму, сэндвичи. Из черствого хлеба получатся вкусные горячие бутерброды, гренки или сухарики к супу, а из скисшего молока — вкусные блинчики к завтраку. Фрукты пустите на смузи, фруктовые чипсы или выпечку. Остатки зелени можно высушить или мелко порубить и смешать со сливочным маслом (такую изысканную закуску часто подают в ресторане вместе со свежим хлебом), а также насыпать в бутылку с уксусом или любым растительным маслом — получится красивая и ароматная заправка к блюдам.

Замораживайте продукты

Замораживать можно практически все: зелень, овощи и фрукты, первые и вторые блюда, гарниры, колбасу и сыр, томатную пасту, сметану и сливки, молоко, бульон. При этом лучше разделить продукты на небольшие порции. Кстати, для заморозки можно использовать не только пищевые пакеты и контейнеры, но и пластиковые стаканчики от йогуртов, сметаны и мягкого сыра — так вы еще и снизите количество выбрасываемого пластикового мусора.

Устраивайте ревизию

Если ваш холодильник всегда полон, велика вероятность забыть об открытой когда-то банке огурчиков, а через неделю-другую обнаружить, что в этой банке уже живет целая цивилизация. Сделайте ревизию холодильника, в том числе морозильной камеры, и составьте список имеющихся продуктов — он поможет вам не купить в магазине лишнего. Кроме того, с перечнем продуктов перед глазами придется меньше ломать голову над тем, что приготовить на ужин. Продукты, которые портятся быстрее, поставьте на передний план, чтобы употребить их в ближайшее время. Ну и, разумеется, важно правильно хранить разные виды продуктов, чтобы максимально продлить срок их годности.

Не выбрасывайте просроченную еду

На первый взгляд, такой совет звучит странно, однако это не шутка: срок годности многих продуктов гораздо больше, чем указывают на упаковках производители. Поэтому не спешите выбрасывать просроченную еду. Например, срок годности хлеба устанавливается с учетом того, что его будут хранить на свету и при комнатной температуре. А вот в холодильнике хлеб может лежать две недели. Плесень опасна только для мягких сыров — с твердых ее можно срезать, после чего спокойно употребить сыр в пищу. Яйца, хранившиеся в холодильнике, можно есть даже по истечении 25 дней. Если сомневаетесь в свежести яйца, положите его в холодную воду — испорченное не утонет, а всплывет. Неоткрытый йогурт хранится на две недели дольше даты, указанной на баночке. Шоколад вообще не имеет ограничений по сроку годности, если лежит в темном месте. Зелень пригодна в пищу, даже если она завяла. Молоко — в течение нескольких суток после даты на упаковке, главное, чтобы у него не было специфического неприятного запаха. У макарон вообще нет срока годности. Всю консервацию можно употреблять в течение четырех лет с момента изготовления: при условии, что она не была вскрыта и хранилась вдали от солнечных лучей и в прохладном месте.

Ешьте понемногу

Недоеденная еда из тарелки отправляется, как правило, в мусорку, а не обратно в кастрюлю или сковородку. Это гигиенично и эстетично, но весьма расточительно. Не хотите выбрасывать еду — накладывайте ее небольшими порциями. Чтобы облегчить себе задачу, используйте маленькие тарелки, куда при всем желании гора еды не поместится. Это, кстати, еще и отличный способ избежать переедания. Ну а если вы после этого останетесь голодны, всегда можно положить добавки.

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