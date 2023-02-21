Вещи, которые придают неухоженный вид даже самой вылизанной кухне

Некоторые полезные вещи на кухню не впихнешь: приходится здорово попотеть, чтобы поставить посудомойку или новые стулья.
А вот всякие бесполезные предметы вроде старых сувениров или целой батареи разноцветных бутылочек занимают кучу места. И к тому же крадут уют и могут навредить здоровью.
Щербатые разделочные доски
Такие доски — антиреклама любой кухни. Во-первых, они придают ей крайне непрезентабельный вид, а во-вторых, опасны для здоровья. На кухне должно быть хотя бы 2 доски: для мяса и рыбы, а также для овощей и готовых к употреблению продуктов. И как только на них появятся глубокие борозды от ножа, доски тут же надо менять. Ведь ни одна губка не ликвидирует все собравшиеся в углублениях бактерии. Это касается как досок из пластика, так и деревянных.
Устаревшие солонки и сахарницы
Ученые давно спорят, живут ли на поверхности солонки бактерии и грибки: старые и негерметичные емкости пропускают влагу. Поэтому рекомендуется держать контейнеры с солью и сахаром в чистоте и сухости, а от старых экземпляров, которые не очистит ни вода, ни мыло, лучше избавиться.
Швабры и веники на кухне
Лохматым швабрам и веникам не место на кухне. Но зачастую из-за необходимости постоянно убирать мусор на кухне их хранят в углах и у дверей. Такой инвентарь не только не украшает вашу кухню, но и разводит антисанитарию. Поэтому лучше переселить его в шкаф в коридоре или в уборную.
Мусорные ведра без крышек
Есть люди, которые любят смотреть на открытые мусорные баки и ведра? Сомневаемся. Это неэстетично, да и микробов в них полно. Поэтому лучше выбирать мусорные контейнеры с крышкой. А что касается открытых ведер, постарайтесь их почаще мыть, сушить и вообще хранить в закрытом пространстве.
Заставленные подоконники
Заставленные подоконники на кухне — это моветон. Там, словно на складе, люди хранят второстепенные кухонные гаджеты, ставят разномастные горшки с домашними растениями, всякие банки-склянки и прочую ерунду. Все это создает эффект захламления, которого лучше избегать. И тогда кухня сразу «задышит».
Сухие травы в вазах и старые сувениры
Букеты из засушенных трав в вазах и старые сувениры на кухонных полках — это пережиток прошлого. Мало того что это уже некрасиво и немодно, со временем такие атрибуты только собирают в комнате грязь и пыль. Смело заменяйте эти когда-то ароматные ветви и прочие аксессуары на более современные, например ароматизатор для кухни.
Разнокалиберные бутылки с жидкостью для мытья посуды и бытовой химией
Бутылки с жидкостью для мытья посуды разных цветов и размеров — это не предмет гордости хозяйки. Выглядит все это ненужное разнообразие, мягко говоря, несерьезно. Тем более одного дозатора с жидкостью для мытья посуды вполне достаточно. Меньше будет разводиться влаги и грязи.
Непрезентабельные занавески на окнах
Кухонные занавески должны отвечать 3 требованиям: быть чистыми, создавать уют и хорошо пропускать свет. Тканевые шторы по сравнению с жалюзи и рулонными более капризны в уходе. Они быстро пачкаются, собирают пыль и впитывают запахи. Так что хозяйкам лучше присмотреться к укороченным занавесям, римским шторам или современным жалюзи.
Крупы в кульках
В целлофане крупы «задыхаются», в них заводятся жучки, да и больше месяца при таких условиях сыпучие продукты лучше не хранить. Повышенная влажность приводит к сырости и плесени. Поэтому крупам нужны сухие герметичные емкости. Хорошие варианты — стеклянные банки или пластиковые контейнеры, которые можно аккуратно расставить на полках.
Подставки для ножей, которые способствуют образованию влаги
Иногда подставки для ножей на кухнях — это просто произведения искусства. Но порой, выбирая более дешевые варианты, мы экономим на только на дизайне, но и на гигиеничности. Подставка с пластиковым наполнителем — прекрасная питательная среда для микробов. Не оставляйте в подставках влажные ножи или выбирайте подставки с естественной вентиляцией.
Шумовки на гвоздях
Часто хозяйки развешивают шумовки прямо на гвоздях на стенах кухни. Утварь может быть сделана из нержавеющей стали, пищевого алюминия, силикона или жаропрочного пластика. Но это неважно, если кухня превращается с ними в картинную галерею с кривыми-косыми, поджаренными, до конца не отмытыми и замусоленными экспонатами. Отличный вариант — уложить все это богатство с глаз долой в ящик кухонного стола.
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