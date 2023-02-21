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Применение щётки для уборки не по прямому назначению

Вы больше не будете пользоваться щёткой для уборки, как раньше! Это очень полезный трюк для быстрой и качественной уборки дома.

Применение щётку для уборки не по прямому назначению

В пульверизатор налейте воду и 0,5 колпачка любого кондиционера для вещей.

Применение щётку для уборки не по прямому назначению

Сухую щётку оберните тряпкой из микрофибры.

Применение щётку для уборки не по прямому назначению

Закрепите прищепками. Смочите раствором из пульверизатора.

Применение щётку для уборки не по прямому назначению

И пройдитесь по всем верхним ящикам, шкафам, углам, до которых обычно не достать. Вы уберёте всю пыль, грязь, паутину и заметно освежите комнату!

Применение щётку для уборки не по прямому назначению
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