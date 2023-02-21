Вы больше не будете пользоваться щёткой для уборки, как раньше! Это очень полезный трюк для быстрой и качественной уборки дома.
В пульверизатор налейте воду и 0,5 колпачка любого кондиционера для вещей.
Сухую щётку оберните тряпкой из микрофибры.
Закрепите прищепками. Смочите раствором из пульверизатора.
И пройдитесь по всем верхним ящикам, шкафам, углам, до которых обычно не достать. Вы уберёте всю пыль, грязь, паутину и заметно освежите комнату!
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Применение щётки для уборки не по прямому назначению
Вы больше не будете пользоваться щёткой для уборки, как раньше! Это очень полезный трюк для быстрой и качественной уборки дома.
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