10 самых дорогих продуктов в мире

1. Рыльца шафрана
Стоимость шафрана выше стоимости золота. Эту приправу получают из рылец цветков шафрана посевного, которые собираются вручную и должны сушиться только на воздухе. Один цветок дает три рыльца, а для получения килограмма пряности требуется 200 тысяч цветков.
Фотографии: Fishki.net
2. Гавайская вода «Kona Nigari»
Самая дорогая в мире вода добывается на глубине 600 метров в океане у побережья Гавайев. Эта вода считается не тронутой загрязнением и предположительно помогает сбросить вес и улучшить состояние кожи. Особенно популярная в Японии. Kona Nigari стоит около 25 тысяч рублей.
3. Белые итальянские трюфели
Белые трюфели высоко ценятся из-за своей исключительной редкости. Найти их могут только специально натренированные свиньи только в одном районе в Италии и только на протяжении пары месяцев в году. Их цена может составлять более 100000 рублей за полкило.
4. Мраморная говядина Вагю
Говядину Вагю (Wagyu) получают от японских коров, известных своей предрасположенностью к «мраморности» — прожилки жира в их мясе образуют красивый рисунок, напоминающий мраморный узор. Именно благодаря этому мясо получает свой потрясающий вкус — у такого жира довольна низкая температура плавления, поэтому он тает во время готовки, наполняя мясо сочностью. Говядина Вагю продается по цене 12 тысяч рублей за полкило.
5. Бальзамический уксус
Настоящий традиционный бальзамический уксус охраняется европейской системой защиты региональных продуктов, и на то есть причина — на его производство и выдержку уходит как минимум 12 лет. Настоящий бальзамический уксус темно-коричневого цвета, имеет сложный аромат и обладает естественным кисло-сладкий вкусом виноградного сока, обогащенным привкусом древесины бочек. 100 мл такого уксуса оценивается как минимум в 10000 рублей.
6. Юбарская королевская дыня
Эти дыни, являющиеся гибридом двух мускусных дынь, выращивают только в одном месте на планете — в теплицах японского городка Юбари. Самыми ценные плоды — идеально круглые с гладкой корой, их принято преподносить в подарок на свадьбу. Самая дорогая королевская юбарская дыня ушла с молотка за 26000 долларов.
7. Свиной окорок хамон иберико
Чтобы приготовить этот испанский деликатес, иберийских черных свиней специально откармливают сладкими желудями. Производство хамона строго регулируется испанской системой наименования происхождения продукта. По ее правилам, на гектаре земли одновременно должно быть не больше двух свиней, иначе они не смогут добывать свои 5 кг желудей в день, нужных им для достижения необходимого веса в 150 кг. Вручную нарезанный хамон иберико может стоить до 15000 рублей за полкило.
8. Молодые побеги хмеля
Новая прихоть гурманов — молодые побеги хмеля, побочный продукт пивоваренной промышленности. Цена кусается за счет того, что сбор крохотных завитков — очень трудоемкое занятие, ведь каждый побег собирается вручную, и его еще нужно отыскать в гуще раскидистого растения. В некоторых частях Европы полкило побегов хмеля может продаваться за $120 и выше.
9. Лосиный сыр
Существует множество дорогих сортов сыра, но лосиный сыр с фермы Moose House является, пожалуй, самым эксклюзивным из них. Крохотная ферма в Швеции содержит всего лишь трех лосих (по имени Гуллан, Хельга и Джуна), которых доят только в период с мая по сентябрь. Каждый сезон животные дают молока на 300 кг сыра, который фермеры Mouse House производят в трех видах — с коркой, с плесенью и сыр-фета. Они продаются по цене 30 000 рублей за полкило.
10. Икра «Алмас»
Икра всегда являлась синонимом богатства, но последние годы самая дорогая в мире игра стала еще дороже, так как вид белуги, который ее производит, был объявлен вымирающим видом. Конкретно икру «Алмас» мечет 100-летняя белуга альбинос из Каспийского моря. Такая икра продается исключительно в позолоченных баночках за сумасшедшие деньги — примерно 140 000 рублей за 100 грамм.
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