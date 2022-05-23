12 нетривиальных рецептов вкуснейших бутербродов для легкого и сытного перекуса на каждый день

Рецепты простых и вкусных бутербродов на каждый день.

1. Бутерброды с крабовым салатом

Ломтики хлеба с крабовым салатом.

2. Бутерброды с яйцом и грибами

Бутерброды с яйцом и грибами , запеченные в духовке.

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3. Гренки с начинкой

Гренки с начинкой из сыра и ветчины.

4. Рулетики из слоенного теста

Рулетики из слоенного теста с колбасой.

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5. Сэндвич на гриле

Сэндвич с сыром и помидором.

6. Брускетта с овощами

Брускетта с помидорами и сыром.

7. Бутерброды с тунцом

Бутерброды с начинкой из тунца и овощей.

8. Бутерброд с лососем и яйцом

Горячий бутерброд с лососем и яйцом.

9. Сэндвич с тыквой и яблоком

Необычный сэндвич с тыквой и яблоком.

10. Сэндвич с яичным салатом

Сытный сэндвич с ячным салатом.

11. Яичница в бутерброде

Сытный бутерброд с яичницей .

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12. Тортилья с курицей

Тортилья с курицей, помидорами и сыром.