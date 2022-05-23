Общество «Долой стыд!»: как в СССР в 1920-х гг. боролись с буржуазными сексуальными предрассудками

В 1920-х гг. советских граждан призывали вступить в общество *Долой стыд!* | Фото: historytime.ru и arbatovagidepar.livejournal.com

Иллюстрация к сборнику сценариев агитационных комсомольских спектаклей | Фото: historytime.ru

В 1922 г. стало популярным движение *за новый быт* с лозунгом *Долой кухонное рабство!* | Фото: oede.by

Идеолог общества *Долой стыд!* Карл Радек | Фото: hippoquotes.com и quotationof.com

Идеолог общества *Долой стыд!* Карл Радек и шарж Н. Бухарина | Фото: imgur.com и foto-history.livejournal.com

Идеолог свободной любви Александра Коллонтай | Фото: historytime.ru

Идеолог свободной любви Александра Коллонтай | Фото: historytime.ru

Демонстрации были не только такими… | Фото: historytime.ru

Карикатура на общество *Долой стыд!* и на стыдливого наркома Семашко, 1924-25 | Фото: historytime.ru

Утренняя гимнастика. Фото А. Родченко, 1932 | Фото: cameralabs.org