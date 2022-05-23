Как это было: 15 атмосферных фотографий из СССР начала 1980-х

Атмосферные фотографиииз СССР начала 1980-х.

1. Долгожданный отдых

Туристы в поезде на Сочинском вокзале.

2. Пионеры на сочинском вокзале

Пионеры - массовая детская организация в СССР

3. Курортный сезон

Забитый под завязку Одесский пляж в 1981 году.

4. Морская прогулка

В советской курортной жизни хватало развлечений.

5. В увольнительной

Влюбленные на лавочке в Риге.

6. Автобусные туры

Экскурсии в открытых автобусах. СССР, Сочи, 1981 год.

7. На приморском бульваре в Сочи

В 1980-е шашки и шахматы приобретают огромную популярность в стране.

8. Уличная сцена

Отдых на лавочке в жаркий летний день. СССР, Сочи, 1981 год.

9. В парке развлечений

Комната кривых зеркал в Сочи.

10. Стрельба в тире

Любимые детские развлечения того времени.

11. Очередь за мороженным

Без мороженого, не обходится ни один летний отдых.

12. Освежающий квас

Уличная торговля квасом. СССР, Сочи, 1981 год.

13. Уроки танцев

Урок «Диско» в пионер лагере «Красное знамя» под Одессой.

14. В гостях у пионеров

Ветеран рассказывает о войне детям в пионерлагере «Красное знамя» под Одессой.

15. Санаторно-курортное лечение

Лечение кислородом в санатории близ Риги .