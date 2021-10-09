5 талантливых художников, которые преодолели свой недуг ради искусства

Мариуш Кедзерский (Польша)

Творческая мастерская Мариуша Кедзерского – это, чаще всего, городские улицы

Работы польского художника-инвалида поражают реалистичностью

Большая часть работ Мариуша Кедзерского – это портреты

Хуан Гофу (Китай)

Хуан Гофу – безрукий художник из Китая

Айрис Грейс Хэлмшоу (Великобритания)

Айрис Грейс создает абстрактные картины, используя необычные сочетания красок и своеобразные узоры

Картины Айрис Грейс - десятилетней художницы, больной аутизмом, полны радости и светлых красок

Пол Смит (Америка)

Пол Смит – уникальный художник, который научился рисовать с помощью печатной машинки

Все картины Пола Смита созданы с помощью десяти символов печатной машинки и одного пальца

На своих картинах почти полностью парализованный художник часто изображал те места, где ему не суждено было побывать

Викторин Флойд-Фладд (Америка)

Викторин Флойд-Фладд – слепой фотограф

Любимая техника Викторин Флойд-Фладд – это «рисование светом»

Свои фотошедевры Викторин создает в специальной студии, где с ней работают несколько помощников