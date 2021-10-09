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5 талантливых художников, которые преодолели свой недуг ради искусства


5 талантливых художников, которые преодолели свой недуг ради искусства


Статистика говорит о том, что в мире живет около 700 миллионов людей, физические возможности которых ограничены. Даже обычные повседневные дела для многих из них представляют огромную сложность, а любое творчество может натолкнуться на непреодолимую преграду, созданную самой природой или несчастным случаем. В этом обзоре – истории художников, совершивших практически невозможное и преодолевших свой недуг ради искусства.

Мариуш Кедзерский (Польша)


Творческая мастерская Мариуша Кедзерского – это, чаще всего, городские улицы

Творческая мастерская Мариуша Кедзерского – это, чаще всего, городские улицы

 

Несмотря на то, что Мариуш родился без рук, он с самого детства занимается любимым делом – рисует картины. Большинство его работ – это портреты, написанные в гиперреалистичной манере. Глядя на них кажется, что реальность размывается, и рисунок становится ее частью. Это ощущение еще усиливается, если наблюдать за работой Мариуша, ведь он каждый день практически совершает невозможное.
Работы польского художника-инвалида поражают реалистичностью

Работы польского художника-инвалида поражают реалистичностью


Большая часть работ Мариуша Кедзерского – это портреты

Большая часть работ Мариуша Кедзерского – это портреты

 

Мариуш не является талантливым самоучкой. Он закончил Академию изобразительных искусств и дизайна во Вроцлаве. Его работы постоянно выставляются и занимают призовые места в престижных конкурсах.
Свое творчество он совмещает с путешествиями. Художник объездил уже всю Европу:

«Я работал на улицах Берлина, Амстердама, Лондона, Парижа, Барселоны, Марселя, Венеции, Рима и Афин. Этот проект я назвал «Мариуш рисует». Таким образом я хочу вдохновлять других людей, показывать им, что пределы существуют только в нашем разуме.»

Хуан Гофу (Китай)


Хуан Гофу – безрукий художник из Китая

Хуан Гофу – безрукий художник из Китая

 

Хуан стал инвалидом в 4 года после несчастного случая. Он повредил обе руки током, и врачи вынуждены были провести ампутацию. Однако в 12 лет талантливый мальчик научился рисовать ногами и ртом, и с тех пор это занятие – главное дело его жизни. Он сам считает, что переломный момент в его творчестве наступил в 18 лет, когда из-за болезни отца Хуан вынужден был начать продавать свои картины. Это заставило молодого художника добиться еще большего совершенства в технике, и успех пришел. Сегодня его картины, написанные в традиционной манере китайской живописи, востребованы у коллекционеров во многих странах и продаются нарасхват. Кроме того, недавно Гофу назначили вице-куратором Музея талантов в провинции Чонджинг.

Айрис Грейс Хэлмшоу (Великобритания)


Айрис Грейс создает абстрактные картины, используя необычные сочетания красок и своеобразные узоры

Айрис Грейс создает абстрактные картины, используя необычные сочетания красок и своеобразные узоры

 

Эту десятилетнюю девочку ведущие издательства называют всемирно известным художником. Но кроме того, что она явный вундеркинд – рисовать начала с четырех лет, юная художница привлекает внимание общественности еще по одной причине. Девочка больна аутизмом. Ее абстрактные картины полны цвета и гармонии. Искусствоведы сравнивают юную художницу с Моне и пророчат ей большое будущее. Но для родителей Айрис важнее то, что именно благодаря рисованию девочка смогла выразить себя и наладить общение с близкими людьми. Ее мама так описывает момент знакомства Айрис с миром искусства:

«Как только лист бумаги был прикреплён на стол, девочка начала сплошное заполнение его причудливым сочетанием красок. Это было не случайным набором цветов, то, что я увидела перед собой, было прекрасно. Настроение Айрис Грейс тоже изменилось, Она была в восторге, невероятно счастлива и свободна. (…) Она посмотрела на меня и не оттолкнула. Это был для нас путь соединения.»
Картины Айрис Грейс - десятилетней художницы, больной аутизмом, полны радости и светлых красок

Картины Айрис Грейс - десятилетней художницы, больной аутизмом, полны радости и светлых красок

 

Пол Смит (Америка)


Пол Смит – уникальный художник, который научился рисовать с помощью печатной машинки

Пол Смит – уникальный художник, который научился рисовать с помощью печатной машинки

 

В 2007 году в возрасте 85 лет ушел из жизни художник, доказавший, что настоящий талант всегда найдет возможность выразиться. Пол Смит родился с церебральным параличом. Всю жизнь он был вынужден пользоваться помощью других людей для того чтобы просто одеться или поесть. Однако он научился рисовать с помощью… печатной машинки. Вернее, всего лишь десяти символов и одного пальца правой руки. Создание каждой картины могло занимать у него дни, недели и даже месяцы.

При этом Пол никогда не учился читать или писать. Сложно даже представить себе эту технику исполнения, ведь картина сначала должна была появиться полностью в законченном виде в голове художника, а затем рисоваться построчно. Вот, кстати, те десять символов, с помощью которых созданы эти удивительные шедевры: — ! @ # % ^ _ ( & ). Всего Пол Смит напечатал несколько сотен картин. На них он изображал людей, животных, пейзажи, рисунки на религиозную тематику и сцены из Второй мировой войны.
Все картины Пола Смита созданы с помощью десяти символов печатной машинки и одного пальца

Все картины Пола Смита созданы с помощью десяти символов печатной машинки и одного пальца

 
На своих картинах почти полностью парализованный художник часто изображал те места, где ему не суждено было побывать

На своих картинах почти полностью парализованный художник часто изображал те места, где ему не суждено было побывать

 

Викторин Флойд-Фладд (Америка)


Викторин Флойд-Фладд – слепой фотограф

Викторин Флойд-Фладд – слепой фотограф

 

Эта необычная фотохудожница родилась на Карибах, а затем эмигрировала в США. В 26-летнем возрасте девушка почти полностью потеряла зрение, но друзья помогли ей освоить специальную технику фотографии. Сегодня Викторин – один из немногих в мире фотографов с ограниченным зрением. Свои работы она делает в разных стилях, самый эффектный – это «рисование светом». Конечно, для оценки результата она вынуждена прибегать к помощи других людей, но концепция каждого снимка и его исполнение – это полностью ее авторская работа. Кстати, кроме фотографии Викторин любит петь, танцевать и готовить.
Любимая техника Викторин Флойд-Фладд – это «рисование светом»

Любимая техника Викторин Флойд-Фладд – это «рисование светом»

 
Свои фотошедевры Викторин создает в специальной студии, где с ней работают несколько помощников

Свои фотошедевры Викторин создает в специальной студии, где с ней работают несколько помощников

 

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