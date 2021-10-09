Тонкости приготовления разных соусов, которые спасут вкус и несъедобного блюда

1. Пять основных соусов

С помощью всего одного вкусного соуса можно спасти или сделать невероятной любую еду. /Фото: klopotenko.com

2. Соус эспаньоль

Коричневый соус имеет приятный аромат и вкус. /Фото: bit.ua

3. Бешамель

Белый соус имеет невероятно насыщенный и приятный вкус. /Фото: lesnik.life

4. Томатный соус

Томатный соус — отличное дополнение для многих блюд. /Фото: v.img.com.ua

5. Голландский соус

Голландский соус обязательно должны уметь готовить опытные кулинары. /Фото: i.ytimg.com

6. Соус велуте

Рыба будет благодарна за такое дополнение. /Фото: i.pinimg.com

7. Правильные продукты

Чтобы выбрать лучший продукт для соуса, нужно доверять своему обонянию. /Фото: 3.404content.com

8. Быстрая реакция

Перед началом готовки нужно посмотреть рецепт и заранее подготовить все ингредиенты. /Фото: 1.bp.blogspot.com

9. Подогретые специи

Нагревая специи, можно добиться улучшенного вкуса. /Фото: comercialzaffari.com.br

10. Сила эмульсий

Полезный совет для однородности соусов. /Фото: elims.org.ua

11. Небольшая хитрость для вкуса

При готовке важно подключать свою творческую натуру и экспериментировать. /Фото: hochu.ua

12. Использование кислоты

Лайфхак, который многие кулинары часто забывают. /Фото: img.tsn.ua