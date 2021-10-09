Тонкости приготовления разных соусов, которые спасут вкус и несъедобного блюда

Правильно приготовленный соус обладает уникальной способностью преображать блюдо. Он может уравновешивать или усиливать вкус, придавать аромат и сочность, обеспечивать блюду визуальную красоту и оригинальность. Овладев искусством приготовления соусов?/ можно мгновенно улучшить свои кулинарные способности и превратить простые блюда в более сложные и изысканные. Несколько простых советов помогут в этом.
1. Пять основных соусов
С помощью всего одного вкусного соуса можно спасти или сделать невероятной любую еду. /Фото: klopotenko.com
Чтобы научиться готовить, не обязательно изучать толстые талмуды рецептов. Достаточно узнать секреты нескольких основных блюд и познать их готовку в совершенстве. Так можно порадовать себя и близких невероятным вкусом. Точно так же и с соусами: надо научиться готовить всего пять, чтобы сделать отличное дополнение для любого блюда:
2. Соус эспаньоль
Коричневый соус имеет приятный аромат и вкус. /Фото: bit.ua
Соус эспаньоль включает в себя бульон из телятины, говядины, костей или красного мяса, овощей, масла и муки. Коричневый соус очень ароматный и зачастую подается с жареным мясом, таким как говядина, телятина или утка. Этот соус используется в качестве основы для многих других соусов.
3. Бешамель
Белый соус имеет невероятно насыщенный и приятный вкус. /Фото: lesnik.life
Бешамель имеет невероятный сливочный вкус, сочетая в себе густую белую массу из масла и муки с подогретым молоком. Бешамель часто добавляется в такие блюда, как макароны с сыром, лазанья или жареный картофель. Он также используется в качестве основы для соусов с сыром.
4. Томатный соус
Томатный соус — отличное дополнение для многих блюд. /Фото: v.img.com.ua
Сочетание мясного бульона, морковки, лука и помидоров отлично подходит к пасте, блюдам барбекю и любым мясным рецептам.
5. Голландский соус
Голландский соус обязательно должны уметь готовить опытные кулинары. /Фото: i.ytimg.com
Лимонный сок и масло смешивают с взбитыми яичными желтками. Соус используется в мясных блюдах и берется за основу для некоторых французских соусов.
6. Соус велуте
Рыба будет благодарна за такое дополнение. /Фото: i.pinimg.com
Чтобы сделать вкусный соус велуте, нужно легкий бульон смешать с пассированными маслом и мукой. Простой вкус и легкий аромат сочетается со многими блюдами, такими как рыба или приготовленная на пару птица, а также служит основой для множества других соусов, в том числе соуса из белого вина и соуса супрем.
7. Правильные продукты
Чтобы выбрать лучший продукт для соуса, нужно доверять своему обонянию. /Фото: 3.404content.com
Даже самые талантливые повара не могут замаскировать неприятный вкус и запах недостаточно качественных продуктов. Выбирая только свежие фрукты и овощи для соусов, можно ожидать хорошего результата приготовления.
8. Быстрая реакция
Перед началом готовки нужно посмотреть рецепт и заранее подготовить все ингредиенты. /Фото: 1.bp.blogspot.com
Чтобы готовить соусы как можно вкуснее, нужно взять за основу полезное французское правило — ингредиенты и оборудование для приготовления нужно подготавливать заранее. Во время готовки соусов наблюдается одна тенденция — процесс движется очень быстро, поэтому время, потраченное на поиск ингредиентов или нарезку овощей может привести к тому, что соус будет испорчен.
9. Подогретые специи
Нагревая специи, можно добиться улучшенного вкуса. /Фото: comercialzaffari.com.br
Индийские повара учат нас оригинальному, но очень действенному лайфхаку: специи нужно нагревать. Такие действия помогут выявить естественный вкус и повысить качество любого блюда. Цельные специи следует поджаривать на сухом огне, а молотые пряности лучше всего разводить в воде, а потом подогревать. Некоторые специи, такие как семена аниса, палочки корицы, семена кориандра или фенхеля следует сначала поджарить в сухом виде, а затем размолоть. Чтобы специи не подгорали, их нужно часто помешивать или подбрасывать на сковороде.
10. Сила эмульсий
Полезный совет для однородности соусов. /Фото: elims.org.ua
Чтобы сформировать эмульсию, нужно создать смесь, постоянно помешивая ее или взбивая. В некоторые эмульсии может быть добавлен «соединяющий компонент» для предотвращения разделения. Соединяющий компонент — это вещество, которое помогает объединить две жидкости, которые обычно плохо смешиваются, так, чтобы они не расслаивались. Примером таких компонентов могут послужить: яичный желток, молочный жир, мед и горчица.
Полезная информация от Novate.ru: В кулинарных терминах эмульсия представляет собой однородную смесь двух жидкостей, которые обычно не смешиваются, таких как например масло и уксус.
11. Небольшая хитрость для вкуса
При готовке важно подключать свою творческую натуру и экспериментировать. /Фото: hochu.ua
Универсальность — это хорошо, но иногда нужно чтобы в ход было пущено вдохновение и оригинальность. Если рецепт соуса требует воды, вместо этого можно использовать бульон, который добавит ему приятного насыщенного аромата. Когда рецепт требует молока или сливок, можно попробовать поменять его на бульон, чтобы получить более легкий соус.
12. Использование кислоты
Лайфхак, который многие кулинары часто забывают. /Фото: img.tsn.ua
Хотя «легкая кислинка» является одним из пяти основных вкусов в кулинарии, ее часто игнорируют при приготовлении блюд. Не стоит забывать об использовании в рецептах таких ингредиентов, как уксус и цитрусовые. Если вкус не особо богатый, то легкая кислинка может быть именно тем, что вам нужно, чтобы добавить глубину блуду. Помимо этого кислота пробуждает вкус, вызывая выработку слюны и помогает сбалансировать сладость или соленость. В качестве ингредиента кислоты можно использовать фруктовый яблочный уксус, гладкий херес или фруктовое вино.
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