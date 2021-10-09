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Как из балконной пластиковой двери сделать красивую дверь в санузел

Как из балконной пластиковой двери сделать красивую дверь в санузел

Как из балконной пластиковой двери сделать красивую дверь в санузел

Старую балконную дверь, при условии, что она находится в исправном состоянии, можно использовать для изготовления двери в санузел. В сегодняшней статье расскажем, как это сделать. 

Обычно в санузле устанавливают заводские деревянные двери. 

Однако они не обеспечивают должный уровень шумоизоляции. Пластиковые балконные двери справляются с этой задачей намного лучше. Однако их нужно немного доработать. 

Своим личным опытом поделился с нами автор YouTube канала «Загородная Жизнь».


напольное виниловое покрытие (кварц-виниловая плитка) с замковым соединением;Из основных материалов нам потребуются:

  • экструдированный пенополистирол;
  • утепленные сэндвич-панели для оконных откосов;
  • двухсторонний скотч (желательно, чтобы он был не самым дешевым и подходил по толщине).

По сути, нам необходимо будет только поменять «обшивку» балконной двери, чтобы она смотрелась оригинально и презентабельно. Тогда как саму раму и механизм мы трогать не будем. 

Разборка балконной двери

Первым делом надо будет разобрать дверь, а именно: демонтировать стеклопакет и утепленную сэндвич-панель в нижней части.

Как из балконной пластиковой двери сделать красивую дверь в санузел

После этого изготавливаем новые сэндвич-панели, которые будут устанавливаться внутрь рамы двери. 


Как из балконной пластиковой двери сделать красивую дверь в санузелДля этого берем лист экструдированного пенополистирола подходящей толщины (в данном случае — 30 мм), наклеиваем на него двусторонний скотч по всей длине, и приклеиваем отрезанную по размеру кварц-виниловую плитку.

 

С другой стороны экструдированного пенополистирола приклеиваем сэндвич-панель для оконных откосом, набирая таким образом нужную толщину, потом приклеиваем на двусторонний скотч напольное виниловое покрытие. 

Устанавливаем сэндвич-панель внутрь рамы балконной двери, и фиксируем ее пластиковыми штапиками с резиновым уплотнителем. 

Как из балконной пластиковой двери сделать красивую дверь в санузел


Как из балконной пластиковой двери сделать красивую дверь в санузелАналогичную процедуру выполняем в верхней части двери. Только в данном случае с внутренней стороны автор решил не использовать обшивку из кварц-винила, а установить зеркало. 

В результате дверь получилась не только красивая, но облегченная. При этом показатели шумоизоляции стали лучше!

Видео по теме

Подробно о том, как из балконной пластиковой двери сделать красивую дверь в санузел, можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике. 

 

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