10 пикантных фактов, о которых умалчивают хрестоматийные учебники мифологии

Факты, о которых умалчивают хрестоматийные учебники мифологии.
Должно быть для учителей истории довольно нелегко преподавать классическую мифологию для школьников и пытаться найти хитрые способы, чтобы обойти щекотливые моменты. Ранние цивилизации не разделяли современное ханжество, а древние мифы были полны нецензурных и смешных историй.
1. Бог Атум - гермафродит
Бог Атум - гермафродит.
Хотя у египтян было много версий мифа о сотворении мира. Есть среди них и такой, о котором в школьных учебниках не упоминается - о боге Атуме. Этот бог был двуполым и держал "женскую свою часть" в руке. Он создал мир, излив семя в собственный рот, а затем выплюнул богиню-кошку Тефнут и её мужа Шу. По мнению египтян именно так и началась Вселенная.
2. Афродита родилась, когда гениталии Урана были выброшены в море
Из пены совсем не морской.
История Афродиты начинается с того момента, как её отца Урана оскопил его собственный сын Кронос из-за того, что у Геи от Урана рождались только монстры-циклопы. Кронос бросил гениталии своего отца в море. Когда детородный орган Урана попал в морскую пучину, начала образовываться "белая пена", из которой и родилась богиня любви Афродита.
3. Верёвка на тестикулах Локи
Вот так Локи!
Классический скандинавский миф начинается с того, что боги устроили вечеринку, чтобы отпраздновать убийство великана Тьяцци. Дочь Тьяцци Скади, когда узнала об этом, отправилась мстить. Однако, ее убедили не делать этого. Взамен Один бросил глаза Тьяцци в небо и сделал их звездами. Ньёрд согласился жениться на ней, а перед Локи стояла задача рассмешить Скади. Сделал он это самым сумасшедшим способом, который только можно себе представить. Он привязал веревку к козлу, а другой конец к своим яичкам. Затем он хлестанул козла розгой и начал играть с ним в своеобразное "перетягивание каната".
4. Кентавры были заядлыми насильниками
Ох, уж эти кентавры!
История кентавров начинается с греческого бога Иксиона, который захотел изнасиловать Геру. Зевс узнал о его плане и подсунул ему облако, которое выглядело как Гера. Иксион, который думал, что ему удалось соблазнить Геру, переспал с облаком, и оно ... забеременело. Из облака и родились кентавры, которые впоследствии "начали оправдывать" репутацию своего отца, став настоящими "сексуальными хищниками". Один из кентавров, Нессус, даже пытался переспать с женой Геракла.
5. Скандинавские тролли, которые мочились в колодцы
Скандинавские тролли, которые портили воду.
Если верить классической скандинавской легенде, великий конунг Хьёрлейв как-то встретил троллей "бруннмиги", которые портили питьевую воду - они мочились в колодцы и источники. Именно это и являлось основным занятием подобных необычных существ.
6. Пенис Осириса съели рыбы
Осирис.
Когда бог Осирис покинул на некоторое время Египет, по возвращению домой его ждал вовсе недружелюбный прием. Его брат, бог Сет, который желал занять его трон, убил Осириса. Злодей расчленил тело несчастного брата на 14 частей: часть разбросал по пустыне, а часть выбросил в Нил. Жена Осириса Исида сумела найти 13 из них, только пенис съели рыбы. В итоге Исида сделала мумию своего мужа, вылепив фаллос из глины. После этого ей удалось зачать от мумии наследника — Гора.
7. У Приапа была постоянная эрекция
Приап.
Приап - греческий бог, которого обычно не упоминают в большинстве учебников истории. Он, по одним сведениям, был сыном Диониса и Афродиты, а по другим, сыном Зевса и Афродиты. Отличительной особенностью Приапа был огромный половой член в состоянии постоянной эрекции. Родился ребенок таким, поскольку Гера прокляла чрево Афродиты, когда та была беременной. Эта странная история на самом деле вовсе не уникальна. Приап был, вероятно, скопирован с египетского бога Мина. Мин является покровителем мужской сексуальности. Обычно он изображается с эрогированным неприкрытым половым членом, который он, как правило, держал в левой руке.
8. Римляне поклонялись крылатому фаллосу
Крылатые фаллосы как предмет поклонения.
В трудах Плиния упоминается римский бог, о котором не осталось почти никакой информации. Бог Фасцинус защищал людей от сглаза и колдовства, а воины наносили его символ на свои колесницы, чтобы "отогнать" зависть. Историки не знают наверняка, как выглядел Фасцинус, но сохранившиеся символы показывают его, как... гигантский летающий пенис. Римляне также носили талисманы, называемые "фасцинум", которые почти наверняка были символом Фасцинуса. Выглядели они как крылатые пенисы, иногда даже с когтистыми лапами, в которых они держали еще два пениса.
9. Локи родил лошадь по имени Слейпнир
Лошадиная история.
В одном из скандинавских мифов боги заключили сделку, согласно которой великан мог жениться на богине Фрейе, если построит стену вокруг всего Асгарда за одну зиму. Когда великан практически справился с работой, боги решили помешать ему. Бог хитрости и обмана Локи превратился в прекрасную кобылицу и начал соблазнять коня Свадильфари, на которой ездил великан. Без лошади великан не смог закончить стену вовремя. Однако, Свадильфари всё же догнал Локи в лошадином облике, и тот забеременел, а позже роди 8-ногую лошадь Слейпнира.
10. Гор и Сет: кто кого обесчестил
Гор и Сет.
Самый странный миф также происходит из Египта. После того, как сын Осириса Гор занял трон, Сет не смирился с этим и вынашивал планы вернуть себе власть. Египтяне считали, что любой, кого "использовали как женщину", не может быть богом. Вот и Сет ночью пришел к Гору, чтобы сделать его притязания на трон беспочвенными и возлежал с ним. Изида, узнав, что произошло с её сыном, попросила его заполнить горшок спермой и вылила этот горшок в салат Сету. Тот, ничего не подозревая, съел салат и забеременел. Так Гору удалось сохранить трон.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии