10 любопытных фактов о Volkswagen Beetle

Легендарный Volkswagen Beetle.
Несмотря на то, что прошло более десяти лет с тех пор, как Volkswagen Beetle в старом дизайне сошел с конвейера, люди все еще поют дифирамбы юркому маленькому автомобилю. Приведем 10 любопытных фактов о немецком автомобиле, который был когда-то был назван одним из четырех лучших автомобилей века.
1. Beetle начинался с Порше
Диктатор осматривает Volkswagen Beetle.
Уже давно утверждалось, что Адольф Гитлер был человеком, который стоял за Beetle, и это своего рода правда. Диктатор хотел, чтобы немецкие семьи были в состоянии позволить себе машину, поэтому он дал указание автопроизводителю Фердинанду Порше (именно тому, кто основал Porsche) сделать "машину для народа". Фактически Beetle находился под сильным влиянием Porsche V серии.
Слухи о том, что Гитлер сам проектировал автомобиль, вероятно, являются ложными, хотя именно он сказал, что автомобиль должен выглядеть как жук, потому что "нужно наблюдать за природой, чтобы узнать, как лучше достичь рационализации". Именно Гитлер заложил краеугольный камень в завод Porsche в Вольфсбурге, Германия.
2. Американцы не были впечатлены машиной
К покорению США готовы.
Может быть это случилось потому, что в США настороженно относились ко всему импортируемому из Германии, но американцы избегали Beetle, когда это авто появилось на рынке Штатов в 1949 году: в первый год были проданы всего два автомобиля. Но после этого продажи начали быстро расти. К 1960 году каждый год продавались уже сотни тысяч "Жуков", а к 1970 году годовые продажи превысили 570 000.
3. VW не называл машину Жуком
Volkswagen Type 1.
За отличительное прозвище автомобиля нужно поблагодарить общественность. Первоначально он был известен как Volkswagen Type 1, но люди прозвали его "жуком" из-за необычных обводов и закругленной крыши автомобиля. В итоге компания Volkswagen переименовала модель в VW Beetle в конце 1960-х годов.
4. У автомобиля были другие прозвища
Божья коровка, черепаха, лягушка...
Великобритания и США не являются единственными странами, в которых дали свои прозвища Volkswagen Type 1. В Франции его называли Coccinelle (в переводе,"божья коровка"). В Италии и Бразилии машину называли Maggiolino и Fusca (в переводе, "жук"). В Мексике авто получило прозвище Vocho ("жук"), в Боливии — Peta ("черепаха"), а в Индонезии — Kodok ("лягушка").
5. Подумай о малом
Think Small.
Кампания "Think Small" ("Подумай о малом") вошла в топ-10 величайших маркетинговых кампаний всех времен. В 1999 году Advertising Age объявил не столь масштабную рекламную кампанию автомобиля Beetle лучшей кампанией за последние 100 лет, которая сумела превзойти рекламные кампании Coca-Cola, Marlboro, Nike и McDonald’s. Кампания "Think Small" была создана рекламным агентством Doyle Dane & Bernbach. Маркетологу Уильяму Бернбаху удалось изменить представление американца об автомобиле (американцы ранее предпочитали большие машины).
6. "НММ 28IF"
VW Beetle и The Beatles.
"Жук" с номерным знаком "НММ 28IF" был изображен на обложке альбома The Beatles "Abbey Road". Этот альбом был продан на аукционе за $ 23 000 в 1986 г. Машина, которая была сфотографирована на обложке, выставлена в Автомузее при штаб-квартире компании Volkswagen в Вольфсбурге, Германия.
Фримонтский тролль.
Скульптура в Сиэтле, которая изображает огромного тролля, скрывающегося под мостом под мостом памяти Джорджа Вашингтона. Тролль держит в руке настоящий VW Beetle.
Herbie the Love Bug.
Фильм Диснея, который стал популярным в конце 1960-х и начале 1970-х годов. Один из оригинальных "Жуков" Herbie был продан за $ 126 500 на аукционе в 2015 году.
Трансформер Бамблби.
В оригинальном мультфильме "Трансформеры" Бамблби превращался в Volkswagen Beetle. Автомобиль был изменен на Camaro только в фильме.
7. В Beetle больше нет вазы
VW Blumenvasen.
Изначально одним из символов авто была так называемая "blumenvasen" - маленькая вазочка для цветов, которая крепилась на приборной панели, решетке динамика или лобовом стекле. Она стала таким символом автомобиля, что она была включена в редизайн "Жука" в 1998 году. Печально, но с 2011 года новые Beetle больше не комплектуют вазочками для цветов.
8. Юбилейная роскошь VW Beetle
Миллионный VW Beetle.
Когда миллионный VW Beetle сошел с конвейера в 1955 году, компания отметила это достижение путем покрытия юбилейного авто золотом и инкрустации бриллиантами. Создано это авто было в сотрудничестве с Томасом Хайнрихом.
9. Британцы отказались делать Beetle
VW не отвечает высоким английским требованиям...
После Второй мировой войны завод VW в немецком Вольфсбурге должен был быть передан англичанам. Ни один британский производитель автомобилей не захотел брать на себя ответственность за компанию, заявляя, что "немецкие автомобили не отвечают фундаментальным техническим требованиям к автопромышленности", "они довольно непривлекательные для среднего покупателя" и "постройка Beetle будет полностью коммерчески нерентабельным предприятием".
10. Последний Beetle находится в музее
Последний Volkswagen Beetle.
