Техника безопасности: 12 вещей, которые ни в коем случае нельзя разогревать в микроволновке

12 вещей, которые нельзя разогревать в микроволновке
Наверное, каждый из нас хотя бы раз сталкивался с новостями в духе «американка решила высушить в микроволновой печи одежду/протез/кота» и далее по тексту. С неизменно «блестящим» финалом и упоминанием кругленькой суммы компенсации за моральный ущерб от потери вышеупомянутого объекта. Вникая в подобные истории, тяжело заглушить в голове голос Задорнова с его любимым «ну они тупыыыыые». Но если не доходить до абсурда, знаете ли вы сами, как правильно обращаться с микроволновкой? Готовы спорить, что хоть время от времени, но вы тоже допускаете ошибку, отправляя на разогрев что-то из списка ниже.
Микроволновая печь делает жизнь хоть немного, но проще. А чтобы польза от экономии времени не переросла во вред здоровью, убедитесь, что вы не разогреваете в микроволновке…
1. Яйца
Интернет пестрит лайфхаками, как сварить яйцо вкрутую в микроволновой печи. Сэкономим вам время и «заспойлерим» результат: яйцо взорвется. Обязательно взорвётся. Ещё и с красочными спецэффектами, которые придётся долго счищать с поверхности микроволновки.
2. Мясо
В данном случае, речь идёт не о подогреве вчерашнего обеда, а о размораживании сырого мяса или мясных полуфабрикатов. Хотя большинство микроволновок имеют режим разморозки, на деле он не особо эффективен. С большей вероятностью, процесс будет происходить неравномерно: мясо в некоторых местах уже начнёт потихоньку вариться, а в других всё еще будет твёрдым, как лёд.вредных бактерий. Так что вместо мучений в микроволновке, лучше размораживайте мясо по старинке: в холодильнике или раковине
3. Грудное молоко
Тяжело избавиться от искушения разогреть бутылочку в микроволновке, когда малыш ну очень настойчиво требует покушать. Но держите себя в руках. А бутылочку – на водяной бане или в кружке с горячей водой. Это куда полезнее, чем микроволны, которые при нагревании уничтожают некоторые виды белков, ответственных за укрепление иммунной системы.
4. Контейнеры с азиатской едой
Большинство из них содержат металлические элементы. Метал и микроволновая печь – очень, вот прямо очень плохое сочетание. Пожароопасное. Так что обязательно достаньте еду из этой красивой коробочки и разогрейте ее отдельно.
5. Пластиковые контейнеры
На эту тему сказано уже так много, но люди всё еще продолжают разогревать еду в пластиковых лотках, даже не проверив наличие маркировки BPA-free. Напомним, что большинство пластиковой посуды содержит бисфенол А (он же BPA) – синтетический эстроген, способный провоцировать нарушения в работе эндокринной системы и даже онкологию..
6. Пенопластовые контейнеры
Всё просто: это тоже пластик. Помните про стеклянную посуду? Совет тот же.
7. Тарелки с узорами и орнаментом
Даже намек на золотую краску может стать причиной пожара. Так что разогревайте еду исключительно в однотонной посуде.
8. Термосы и кружки-переноски
Большинство представителей подобной продукции сделаны либо из нержавеющей стали, либо из пластика. Оба варианта – злейшие враги микроволновой печи.
9. Стакан воды
Тут подстерегает другая угроза для здоровья: вы рискуете обжечься. Обращали внимание, что жидкость в микроволновке нагревается без пузырьков воздуха? Они, как ни странно, ответственны хоть за частичное, но охлаждение. А из микроволновой печи вы, с наибольшей вероятностью, достанете кружку или стакан с крутым кипятком. Вывод: разогревать воду подобным образом можно, но только в течение очень короткого времени – примерно 20 секунд. А при необходимости можно повторить процедуру.
10. Старую кружку
Если возраст вон той симпатичной бабушкиной чашки установить затруднительно, лучше держать её подальше от микроволновки. Ни вы, ни мы не знаем, по каким стандартам была изготовлена эмаль или краска. Но химии в ней явно было предостаточно.
11. Ничего
Если вам по каким-то причинам нужно просушить микроволновку, пожалуйста, не включайте её пустой. Если вы только не мечтаете устроить пожар в офисе или дома. Но вы ведь не этого хотите, правда?
12. Пластиковую и керамическую посуду с пометкой «BPA-free»
Доверяй, но проверяй. А если нет возможности проверить, то лучше не рискуй. Хотя многие производители пластиковой посуды заботятся о «маркировке безопасности» своей продукции, гарантии нет и не может быть. Так что разогревайте свой обед не в удобном пластиковом «судочке», а в старомодном стекле. Так безопаснее.
