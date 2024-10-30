Техника безопасности: 12 вещей, которые ни в коем случае нельзя разогревать в микроволновке

12 вещей, которые нельзя разогревать в микроволновке

12 вещей, которые нельзя разогревать в микроволновке

1. Яйца

12 вещей, которые нельзя разогревать в микроволновке

2. Мясо

12 вещей, которые нельзя разогревать в микроволновке

3. Грудное молоко

12 вещей, которые нельзя разогревать в микроволновке

4. Контейнеры с азиатской едой

12 вещей, которые нельзя разогревать в микроволновке

5. Пластиковые контейнеры

12 вещей, которые нельзя разогревать в микроволновке

6. Пенопластовые контейнеры

12 вещей, которые нельзя разогревать в микроволновке

7. Тарелки с узорами и орнаментом

12 вещей, которые нельзя разогревать в микроволновке

8. Термосы и кружки-переноски

12 вещей, которые нельзя разогревать в микроволновке

9. Стакан воды

12 вещей, которые нельзя разогревать в микроволновке

10. Старую кружку

12 вещей, которые нельзя разогревать в микроволновке

11. Ничего

12 вещей, которые нельзя разогревать в микроволновке

12. Пластиковую и керамическую посуду с пометкой «BPA-free»

12 вещей, которые нельзя разогревать в микроволновке