О вреде кокосового масла

Новый отчет, опубликованный Американской Ассоциацией Сердца (ААС), советует не использовать кокосовое масло. Причиной этому является высокий уровень насыщенных жиров — почти в 6 раз больше, чем у оливкового масла.







Насыщенные жиры считаются нездоровыми, потому что способны повышать уровень «плохого» холестерина, увеличивая риск сердечных заболеваний.

В то время как кокосовое масло продается в качестве здорового питания, оно содержит больше насыщенных жиров, чем свиное сало и масло. Согласно отчету, в кокосовом масле 82% насыщенных жиров, а в свином сале их 39%, говяжьем жире — 50% и сливочном масле — 63%.ААС рекомендует ограничить насыщенные жиры, которые содержатся в масле , сыре, красном мясе и других продуктах животного происхождения. Исследования, проведенные в 1950-х годах, показали связь между насыщенными жирами и холестерином ЛПНП, который увеличивает риск сердечных заболеваний. ЛПНП-холестерин известен как «плохая» форма холестерина, потому что его высокий уровень способен привести к накоплению бляшек в артериях и привести к сердечным заболеваниям и инсульту. Напротив, холестерин ЛПВП, известный как «хорошая форма холестерина», поглощает холестерин и переносит его обратно в печень, где он расщепляется и выводится из организма. Т.о. наличие высокого уровня холестерина ЛПВП может иметь противоположный эффект холестерину ЛПНП и снижать риск сердечных заболеваний и инсульта.Вместо того, чтобы есть продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, такие как красное мясо, жареную пищу, подслащенные продукты и кокосовое масло, AAС рекомендует заменить их лучшими источниками более здоровых ненасыщенных жиров.Эти жиры можно найти в птице без костей, жирной рыбе, орехах и бобовых, авокадо, нетропических растительных маслах, таких как оливковое масло, и обезжиренных молочных продуктах. По данным Public Health England, средний мужчина не должен есть больше 30, а средняя женщина — 20 граммов насыщенных жиров в день. А тем, кто хочет снизить уровень холестерина в крови, AАС рекомендует уменьшить количество потребляемых насыщенных жиров до 5-6% от общего количества килокалорий, т.е. для 2 тысяч килокалорий в день — около 13 граммов насыщенных жиров.