Не только рыбьим жиром: чем в советских садах кормили детей, чтобы они не болели

Советский детский сад/ фото: rbth.com
В СССР строго следили питанием детей. В детских садах давали продукты, которые удовлетворяли суточную норму питательных веществ и витаминов. Благодаря полноценному питанию дети болели меньше. Так какие продукты входили в меню? Давайте вспомним...
1. Завтрак детского сада СССР
Полноценное питание для детей является самым главным фактором правильного роста и развития. Если малыши ежедневно получают суточную норму питательных веществ, то они не болеют. В СССР за питанием следило государство. Советские педиатры обучали мам правильно кормить ребенка с первых дней жизни. А в дошкольных учреждениях детей кормили согласно наработкам Института питания Академии медицинских наук СССР. В советских садах детей кормили 4 раза. У них был завтрак, обед, полдник и ужин. Такое питание обеспечивало 80% полезных веществ от суточного рациона. 20% дети добирали домашним питанием. Также детские сады могли организовать питание для детей с различными заболеваниями - хроническими болезнями ЖКТ или аллергией. У таких детей было индивидуальное меню.
Советский завтрак/ фото: shkolasadpytyax-r86.gosweb.gosuslugi.ru
На завтрак здоровым детям было принято давать сладкую манную, геркулесовую, пшенную или пшеничную кашу, сваренную на молоке. Обязательно к ней подавали сливочное масло, маргарин использовать было запрещено по ГОСТу. Реже на завтрак детей кормили воздушным омлетом, творожной запеканкой, сладким молочным супом с вермишелью, творожным пудингом или ленивыми варениками с творогом и сметаной.
А вот самым нелюбимым блюдом на завтрак считаются каши из манной крупы и геркулеса. Манную кашу дети не любили есть из-за «комочков», которые появлялись из-за нарушения технологии приготовления. Геркулесовая каша вызывала у детей отвращение из-за внешнего вида самих хлопьев — они напоминали маленькие «когти». Утреннюю трапезу дети завершали сладким чаем или какао с кусочком хлеба и сливочного масла. Однако некоторые маленькие «привереды» могли отказаться и от вкусного напитка: в какао плавала пенка, а в чае крупинки листьев. Но каждый ребенок знал, что никаких перекусов не будет. Следующий прием пищи строго по расписанию. После завтрака дети занимались развитием мелкой моторики, затем физической культурой и выходили на прогулку во двор, если позволяла погода. Некоторые детские сады даже практиковали закаливание: зимой детей обливали водой!
2. Советский обед для детей
Обед в детском саду СССР/ фото: za.pinterest.com
Самым сытным приемом пищи, конечно, был обед. Детям подавали сначала первые блюда — борщ со сметаной, суп на мясном бульоне с лапшой, рассольник с перловой крупой, гороховый суп или щи с капустой. На второе «королям стола» давали картофельное пюре с котлетой, тушеной капустой или гуляшом, также можно было кормить пловом без острых специй, овощным рагу, тушеной свеклой, рыбой, приготовленной на пару, отварным рисом, гречкой или макаронами с добавлением сливочного масла. В завершении дети получали сладкий чай, компот или ягодный кисель. А после сытного обеда дети отправлялись на «тихий час».
3. Вкусный полдник
Полдник/ фото: кшп-огонек.рф
После сна детей ждал полдник! Из детских воспоминаний этот прием пищи был самым вкусным! Обычно, детей кормили легким перекусом, который состоял из десерта и напитка. Это мог быть сладкий кефир, ряженка, теплое молоко с булочкой, вафлей, песочным коржиком, сырником или расстегаем с повидлом. Также в определенные дни недели детям полагалось целое или половинка яблока, груши и рыбий жир. Дети ели фрукты охотно. Они давали растущему организму витамины, а также твердые плоды помогали правильно формироваться зубам, делали массаж десен и очищали эмаль. Для профилактики рахита, укрепления иммунитета и для снятия нервного напряжения нужен был рыбий жир. Дети не любили его из-за неприятного запаха и вкуса. В сезон простуды детям могли давать витамин С в бумажном конвертике и маленький кусочек гематогена. Но витамины давали детям после уточнения анамнеза заболеваний, чтобы исключить аллергическую реакцию.
4. Детский ужин
Дети и воспитатель/ фото: стулья
Последний прием пищи был перед приходом родителей. Детям на ужин полагалось блюдо, которое было похоже на второе. Это могло быть картофельное пюре, гороховая каша, макароны или отварная гречка с паровой котлетой, тушеным мясом или овощным рагу и кусочком хлеба. Иногда дети получали на ужин кабачковую икру, омлет или суфле из рыбы (мяса). В качестве сладости у детей был компот из сухофруктов, морс из ягод, сладкий настой из шиповника, сок из фруктов и овощей, или сладкий чай.
Ужин для детей/ фото: m.1777.ru
В детских учреждениях СССР из рациона исключали определенные продукты. Так, в «садике» нельзя было кормить детей блюдами с чесноком, щавелем, редисом, редькой, копчеными и жареными продуктами, гусиным и свиным салом и ржаным хлебом. Эти продукты вызывали проблемы с пищеварением. А для дополнительного питья можно было использовать только кипяченую воду. Дети получали сбалансированное питание по расписанию, благодаря такому подходу ожирение и другие заболевания обмена веществ встречались крайне редко. Сочетание правильного питания и физической нагрузки позволяло детям укрепить иммунитет и избежать проблем со здоровьем.
