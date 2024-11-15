Кисломолочное разнообразие, или что различает между собой кефир, ряженку и простоквашу

1. Кефир

Самый известный кисломолочный продукт. /Фото: vkorova.ru

Оказывается, кефир не отличается самой большой полезностью. /Фото: blotos.ru

2. Ряженка

Кисломолочный продукт, который можно отличить от других даже по виду. /Фото: gastronom.ru

Самая калорийная, но и более полезная. /Фото: zakaz33.ru

3. Простокваша

Ещё один популярный кисломолочный продукт со своим набором характеристик. /Фото: kuban24.tv

Готовится проще всего в домашних условиях. /Фото: ru.wikipedia.org