Кисломолочное разнообразие, или что различает между собой кефир, ряженку и простоквашу

В числе продовольственных товаров, которые благотворно влияют на организм, всегда упоминают различные кисломолочные продукты. К тому же, их ассортимент действительно может удовлетворить запросы большинства людей: многие обожают кефир, кому-то нравится ряженка, а некоторые с удовольствием пьют простоквашу., однако в действительности они различаются между собой, причём по ряду параметров.
1. Кефир
Самый известный кисломолочный продукт. /Фото: vkorova.ru
Пожалуй, самым популярным кисломолочным продуктом на протяжении многих десятилетий остаётся кефир. Причём этот напиток интересен уже на этапе рецептуры, в частности, применением грибковой закваски, которая представляет собой совокупность так называемых молочнокислых бактерий, а также дрожжей. Впрочем, несмотря на количество активно действующих веществ в нём, он не самый простой в приготовлении.
Оказывается, кефир не отличается самой большой полезностью. /Фото: blotos.ru
Мало кто знает ещё и тот факт, что кефир специалистами не считается наиболее полезным напитком среди кисломолочных товаров - прежде всего, из-за более низкой концентрации витаминов и микроэлементов в сравнении с другими подобными продуктами, если взять одинаковый объём. Важно также помнить о том, что свойства кефира меняются в зависимости от того, насколько долго он стоит в холодильнике: если меньше трёх дней, то на ЖКТ будет оказываться лёгкое слабительное воздействие, но после трёх суток эффект может быть уже противоположным.
2. Ряженка
Кисломолочный продукт, который можно отличить от других даже по виду. /Фото: gastronom.ru
Первое же отличие ряженки от кефира или простокваши буквально определяется на глаз - она имеет другой цвет. Знаменитый бежевый оттенок этого продукта объясняется разницей в рецептуре: для ряженки используется топлёное молоко, а не свежеее, как в других случаях. При этом время её приготовления меньшее, чем у того же кефира: по информации редакции novate.ru, если кефир настаивают в течение трёх дней, то ряженке достаточно всего шести часов, а в некоторых условиях и того меньше.
Самая калорийная, но и более полезная. /Фото: zakaz33.ru
С другой стороны, и после отведённого времени в ряженке не останавливается процесс сквашивания, поэтому даже на полке магазина она может «работать». Ещё одним отличием ряженки от других кисломолочных продуктов является и тот факт, что она считается самой калорийной среди других, хотя отрыв от того же кефира, который обладает нижайшей энергетической ценностью, у неё меньше чем в 15 ккал. Правда, ряженка считается и полезнее всё того же кефира - в ней после приготовления остаётся меньше воды, а вот полезные вещества сохраняются в том же объеме, и их концентрация, получается, больше.
3. Простокваша
Ещё один популярный кисломолочный продукт со своим набором характеристик. /Фото: kuban24.tv
Простокваша, может, и чуть менее популярна, чем кефир или ряженка, однако она же потенциально является самой доступной. А всё потому, что её реальнее всего приготовить в домашних условиях без использования специального оборудования. Рецепт довольно просто: предварительно процеженное молоко оставляют в тёплом месте примерно на полдня, после чего отправляют в более холодное, где она доходит до готовности часа за четыре.
Готовится проще всего в домашних условиях. /Фото: ru.wikipedia.org
Однако нельзя назвать простоквашу просто скисшим молоком - она, наряду с кефиром и ряженкой, является сквашенным кисломолочным продуктом. И лёгкость её приготовления не делает её менее полезной: она обладает жирностью минимум 3,2%, зато довольно просто усваивается организмом: по данным редакции novate.ru кишечнику на её всасывание хватает примерно 60 минут. Своя собственная у простокваши и калорийность - меньше, чен у ряженки, но больше, чем у кефира.
