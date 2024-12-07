Лайфхаки, которым нужно поучиться молодым хозяйкам у более опытных

«Чтобы поддерживать чистоту в доме, нужно много сил и времени», – думает большинство хозяек. Но на самом деле все не так сложно, если знать некоторые хитрости. Novate.ru делится лайфхаками, которые помогут не только держать квартиру в порядке, но и получать настоящее удовольствие от уборки. Думаете, это невозможно?

Лайфхак 1: Как разгладить все складки на одежде?

Лайфхак 2: Как сделать обувь непромокаемой?

Лайфхак 3: Как предотвратить трещины на клеенке?

Лайфхак 4: Как избежать засора в трубах?

Лайфхак 5: Как замаскировать царапины на мебели?

Лайфхак 6: Как очистить блендер?

Лайфхак 7: Как очистить кастрюли от накипи?

Лайфхак 8: Как отмыть светлые обои?

Советуем проверить!Опрыскайте рубашку специальным растворомЕсли у вашего супруга много рубашек, которые он носит не только на работу, но и по любому другому поводу, наверняка вы уже сроднились с утюгом, потому что гладить эти вещи нужно регулярно. И хорошо, если складки без труда поддаются, но что делать, когда даже на самой высокой температуре утюга они остаются на месте? В такие моменты хочется опустить руки и посоветовать мужу носить одежду, которая не мнется.Однако не все потеряно. Есть один лайфхак, который поможет быстро привести одежду в порядок. Смешайте стакан воды, пару столовых ложек уксуса и немного кондиционера для белья, чтобы перебить запах. После этого перелейте получившийся раствор в пульверизатор, распылите на одежду и оставьте на пять-десять минут, чтобы он немного впитался. По истечении времени прогладьте вещи утюгом. Вот увидите, даже самые упорные складки и заломы исчезнут, будто их никогда и не было.Такой лайфхак можно использовать не только с рубашками, но и с любой другой одеждой, постельным бельем и пр. Поэтому советуем всегда держать под рукой такой чудо-раствор и активно использовать его в процессе глажки.Натрите обувь пчелиным воскомНесмотря на то, что пришла зима, это совсем не значит, что нас не ждет сезон слякоти и дождей. Чтобы ноги не намокали и не становились причиной болезни, необходимо подготовить обувь к многочисленным лужам. Для этого вам понадобится обычный пчелиный воск. Закажите небольшую баночку на маркетплейсе и смажьте воском любимые ботинки или сапоги.Благодаря такому простому и быстрому апгрейду, вода будет стекать с обуви, а не впитываться в материал, и ваши ноги останутся сухими. Кстати, есть еще специальные спреи, предназначенные для того, чтобы сделать обувь непромокаемой, но стоят они гораздо дороже. Поэтому мы все -таки советуем отдать предпочтение воску.Натрите клеенку смесью из уксуса и молока.Сейчас клеенки редко можно встретить на кухне – вместо них хозяйки застилают стол скатертью или красивыми салфетками. Но если вы относитесь к тем людям, которые ценят клеенки за практичность, долговечность и простоту в уходе, тогда наш лайфхак вам точно пригодится.Чтобы клеенка не трескалась со временем, периодически ее нужно протирать смесью из уксуса и молока. Увы, это не спасет ее от выгорания цвета, однако трещин, которые портят поверхность и делают клеенку непригодной к использованию, получится избежать.Наливайте в раковину кипяток для профилактики.Засор в трубах – это, к сожалению, не исключение из правил, а закономерность. Примерно раз в пару месяцев с такой проблемой сталкиваются практически все хозяйки. Хорошо, если слив забивается не сильно, и можно обойтись подручными средствами, чтобы его устранить (например, содой и уксусом). Но иногда вода совсем перестает стекать по трубам, и приходится вызывать сантехника.Чтобы не доводить слив до такого состояния, необходимо регулярно проводить профилактику засоров. И совсем необязательно покупать для этого специальное средство – лучше воспользоваться помощью обычного кипятка. Он разрушит жировые отложения, устранит неприятный запах и предотвратит будущие проблемы со сливом.Вам поможет майонез или грецкий орехДаже если вы придерживаетесь правильного питания или просто не любите майонез, все равно советуем вам держать хотя бы одну упаковку в холодильнике. Оказывается, соус является отличным помощником в быту, который способен решить множество разных проблем, в том числе и убрать царапины на деревянной мебели. В состав майонеза входит большое количество масел, под действием которых древесина набухает и тонкие трещины становятся практически незаметными.Заполните полость царапины небольшим количеством соуса (для удобства используйте ватную палочку), а затем сразу уберите излишки с окружающего участка. Подождите, пока майонез полностью высохнет, и тщательно заполируйте поврежденную зону мягкой тканью.На заметку: Отлично справится с царапинами на дереве и грецкий орех. Нужно очистить его от скорлупы, с ядра снять кожицу и тщательно потереть им поврежденный участок. Сначала делайте это круговыми движениями, а затем линейно на протяжении одной-двух минут. Через полчаса отполируйте поверхность мягкой тканью. А чтобы царапина не стала больше, нанесите на нее тонкий слой прозрачного лака для ногтей.Что касается светлой мебели, то здесь лучше использовать раствор уксуса и растительного масла. Возьмите продукты в равных количествах, хорошо смешайте их, смочите ватный диск и пройдитесь по всем царапинам. Под воздействием раствора они сгладятся и станут менее заметными.Взбейте блендером воду с моющим средством.Если вы регулярно пользуетесь блендером и считаете его идеальным помощником в процессе приготовления многих блюд, значит, вы прекрасно знаете, как порой тяжело за ним ухаживать. К острым лезвиям сложно подобраться губкой, поэтому под ними часто остаются небольшие загрязнения.Как решить эту проблему? Возьмите стакан для блендера, налейте в него немного теплой воды и добавьте несколько капель моющего средства. Затем включите прибор и «взбейте» воду. Через пару минут блендер будет чистым. Элементарно, Ватсон!Результат до и после очистки уксусомКак бы мы ни старались варить каши по рецепту, с соблюдением всех технологий, на дне посуды все равно часто остается накипь. Отмыть ее сложно даже после замачивания – приходится тщательно тереть загрязненные участки металлическим скребком, после которого, кстати, могут остаться царапины.Чтобы облегчить процесс и не переживать за внешний вид кастрюли, сделайте следующее: возьмите губку, смочите ее в уксусе и сверху насыпьте немного соды. Далее потрите грязную поверхность и в конце ополосните водой. Накипь отойдет очень легко и быстро, а посуда будет блестеть.Также есть другие варианты решения проблемы. Растворите в одном литре теплой воды 100 граммов соды, вылейте раствор в грязную кастрюлю и поставьте на плиту. Когда жидкость закипит, убавьте огонь и оставьте на полчаса. По истечении времени помойте посуду губкой с моющим средством и ополосните чистой водой.Вместо соды можно использовать лимонную кислоту. Добавьте 20 граммов порошка на литр воды, дождитесь, пока жидкость закипит и выдержите на минимальном огне 30 минут. Затем помойте кастрюлю, как обычно. При необходимости повторите процедуру.Нанесите на обои немного зубной пасты.Светлые обои выглядят очень красиво, стильно, свежо, но на них заметны любые загрязнения, особенно если вы использовали материал для отделки кухни или прихожей. Заметили черные полосы на поверхности? Нанесите на загрязненный участок небольшое количество зубной пасты, а затем аккуратно потрите шершавой стороной губки. От грязи не останется даже следа.