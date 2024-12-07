Когда жевательная резинка прилипает к одежде и волосам, это всегда кошмар. Но больше не нужно резать одежду на кусочки и обрезать волосы, есть несколько очень простых и эффективных домашних способов справиться с этой проблемой.







Когда жевательная резинка прилипает к одежде и волосам, это всегда кошмар.

Советы, которые помогут удалить жевательную резинку с одежды

Как удалить жевательную резинку с различных поверхностей

Как удалить жевательную резинку из волос?

Но больше не нужно резать одежду на кусочки и обрезать волосы, есть несколько очень простых и эффективных домашних способов справиться с этой проблемой.Это отличный способ, который поможет удалить жвачку, не нанося никакого вреда ткани. Тщательно осмотри вещь: ты испачкалась в жвачке только в одном месте или в нескольких? Включи утюг и, пока он нагревается, приложи к загрязненному месту картон или плотную бумагу. Переверни вещь так, чтобы картон оказался внизу. Прогладь как обычно, задерживая утюг на месте загрязнения на несколько секунд. Иногда эту операцию необходимо повторить несколько раз. В результате жвачка прикрепится к картону, и ты получишь чистую и выглаженную одежду.С помощью него ты можешь удалить жевательную резинку с любой ткани, просто постирав одежду. Нанеси мыло на проблемную зону, тщательно потри щеткой, пока частички мыла не проникнут внутрь резинки. С помощью пластиковой или деревянной лопатки аккуратно удали жвачку, чтобы случайно не порвать одежду. Если с первого раза удалить жевательную резинку полностью не получилось, добавь немного больше жидкого мыла и повтори операцию со щеткой.На этот раз можешь оставить мыло на несколько минут.Та же жидкость, которую мы используем для снятия лака с ногтей, отлично справляется с сильными загрязнениями на одежде. Стоит иметь в виду, что в больших количествах ацентон может обесцветить ткань. Налей немного ацетона в емкость, смочи в нем старую зубную щетку и мягко потри проблемную область, чтобы не повредить ткань. Ты можешь помочь себе тупым ножом или шпателем. После этого постирай вещь как обычно.Это один из самых распространенных, экономичных и эффективных способов удаления жевательной резинки. Холод от кубика льда позволяет довольно быстро избавиться от прилипшей жвачки. Положи одежду в прозрачный полиэтиленовый пакет и убери его в морозильную камеру. Следи за тем, чтобы пакет не касался непосредственно жвачки, иначе он может застрять и его трудно будет удалить. Подожди несколько часов, пока жевательная резинка не затвердеет, достань пакет с одеждой, возьми пластиковую или деревянную лопатку и удали жвачку. Другой способ – покатать кубик льда непосредственно по проблемному месту, пока жвачка не удалится. Важно делать это так, чтобы поверхность не намокала, – сухой холод быстро и эффективно удаляет жвачку с ткани.Охлади поверхность, чтобы резинку было проще удалить, но не мочи ее. Лучше всего обернуть кубик льда в ткань и приложить к жвачке. Затем аккуратно сосреби остатки плоским инструментом, например, шпателем. Оставшиеся следы можно отчистить мыльной водой. Если древесина обработана лаком, разведи в воде нашатырный спирт и протри им поверхность, после хорошо просуши, чтобы избежать появления пятен и разводов.Здесь холод также эффективен. Хорошо охлади жевачку, после счисти ее шпателем, ложкой или ножом. Остатки удали водой, бензином, мылом или любым моющим средством.Если покрытие нельзя мыть, попробуй удалить жвачку с помощью тепла – просто нагрей ее феном через промокательную бумагу. Если стену можно мыть, охлади жвачку кусочком льда, а затем аккуратно отдели ее от стены. Промой стену мыльным раствором.Кубик льда поможет очень быстро удалить жевательную резинку с ковра. Остатки можно снять хлопковой салфеткой, смоченной уайт-спиритом. Этим же способом можно удалять жевательную резинку с любых тканей.Прокипяти посуду в кастрюле с большим количеством воды до полного размягчения жевачки. Помой как обычно и удали остатки жвачки спиртом.Заморозь жвачку кубиком льда и удали ножом или шпателем. Либо можешь, наоборот, нагреть ее феном и удалить теми же инструментами. Остатки удали теплой водой с мылом, прополощи водой и просуши абсорбирующей бумагой.Смажь прядь с застрявшей резинкой большим количеством масла и щеткой постепенно вычесывай остатки жвачки.Промокни ватный диск в спирте, приложи к жвачке, пока она не растворится. Имей в виду, что этот способ сильно сушит пряди. После этого прими душ и воспользуйся кондиционером для волос.