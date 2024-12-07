Способы использования соды с пользой для здоровья

Сода— один из наиболее часто используемых продуктов в быту. Она найдется в доме у каждой хозяйки







Сода — один из наиболее часто используемых продуктов в быту. Она найдется в доме у каждой хозяйки. Но при этом не все знают, как ее можно использовать (помимо добавления в пищу), признайтесь, ведь у вас она тоже стоит в шкафу и вы постоянно натыкаетесь на нее, но вот до применения дело доходит далеко не каждый день.

Скраб для лица и тела

Стресс

Укусы насекомых

Занозы

Язвы

Поэтому в нашей сегодняшней статье мы хотим рассказать о чудесных свойствах соды и о том, как ее можно использовать в хозяйстве (без фанатизма, конечно).С помощью соды, к примеру, можно безболезненно и эффективно избавиться от занозы в пальце или позаботиться о здоровье и чистоте своих зубов. Это лишь некоторые из многочисленных преимуществ, которыми обладает такая привычная нам и одновременно незнакомая пищевая сода.Далее мы поговорим о нескольких видах ее применения, которые наверняка будут вам интересны. Так что читайте внимательно и запоминайте, эта информация действительно очень пригодится.Одним из лучших способов применения соды является приготовление скраба для тела и лица. Многие уже знакомы с этим свойством соды и по достоинству оценили результат, поэтому не жалеют время на домашние спа-процедуры. Для этого смешайте две столовые ложки соды и половину стакана воды, дождитесь, пока смесь превратится в пасту, и можете смело наносить как отшелушивающее средство на лицо или тело. Самое замечательное в нем то, что оно абсолютно натуральное, не имеет никаких противопоказаний и к тому же еще и очень экономичное.Детокс ваннаЕсли вы смешаете яблочный сидр с содой, то у вас получится лучшее детокс-средство, которое только можно себе представить.Эти два ингредиента помогут вам приготовить без преувеличения чудодейственную ванну, приняв ее, вы избавите себя от боли и зуда (если это доставляло вам дискомфорт) и очистите свой организм от скопившихся токсинов.Еще один неплохой вариант: добавить три столовые ложки соды в ванну с теплой водой, подождать минут 5 и расслабляющая ванна готова! Поверьте, это один из наиболее эффективных способов снять стресс, кроме того, такая ванна поможет и тем, кто страдает от отеков ног.Пищевую соду используют также для лечения укусов насекомых. Для этого вам необходимо приготовить смесь из трех столовых ложек соды и половины стакана воды и затем наносить получившуюся пасту на пораженный участок кожи по несколько раз в день. Очень скоро вы заметите, что зуд, покраснение и припухлость проходят, и вы можете забыть об этом дискомфорте.ДезодорантЕсли у вас вдруг имеется аллергия на различные дезодоранты и антиперспиранты промышленного производства, то рекомендуем приготовить свое собственное, натуральное средство от неприятного запаха. Просто смешайте немного пищевой соды с небольшим количеством воды, а затем нанесите получившуюся пасту на кожу как если бы это был дезодорант. Результат вас приятно удивит.Еще при помощи соды можно избавиться от заноз в пальцах, спешим поделиться этим простым рецептом. Для этого необходимо смешать одну щепотку соды с половиной стакана воды, хорошенько перемешать и нанести получившуюся смесь на больной участок. Очень скоро заноза выйдет и вы забудете об этой маленькой неприятности.Ну, а последний пункт будет особенно интересен, особенно для тех, кто страдает от язвенной болезни. Лекарство достаточно простое, но эффективное. Достаточно развести одну (максимум две) чайные ложки пищевой соды в стакане очищенной воды, хорошенько перемешать (до полного растворения частичек соды) и ежедневно принимать внутрь это количество (1 стакан). Если быть последовательными и не забывать выполнять данную процедуру каждый день, то положительный эффект не заставит себя долго ждать. Сода действует следующим образом: она просто блокирует выработку желудочной кислоты.Надеемся, что наши советы оказались для вас полезными. Не бойтесь испробовать их и проверить на практике, пищевая сода действительно обладает массой преимуществ, которыми вы можете воспользоваться на благо себя и своей семьи.