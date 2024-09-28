Мифы о расхламлении, в которых правды не больше, чем в желтой прессе

Тренд на расхламление появился много лет назад, и до сих пор не сдает своих позиций. Увы, со временем он оброс различными стереотипами, из-за которых люди не могут привести свой дом в порядок. Предлагаем разобраться, что такое расхламление, и в какие мифы, касающиеся избавления от лишних вещей, нужно перестать верить.

Мифы о расхламлении

Миф 1: Нужно сделать все за раз

Миф 2: Придется быть безжалостным

Миф 3: Сентиментальность не позволит выбросить хлам

Миф 4: Расхламление достаточно провести один раз

Миф 5: Оставлять лишь те вещи, которые приносят радость

Миф 6: Нужно стать аскетом

Миф 7: Нельзя ни о чем не сожалеть

Расхламление – это…Сортировка вещей по категориям.Что такое расхламление? Этот термин очень часто используют, когда заходит речь об уборке, организации хранения или систематизации вещей в квартире. В итоге истинный смысл данной процедуры теряется, ведь на самом деле расхламление представляет собой избавление от ненужных предметов, которые загромождают не только вашу квартиру, но и вашу жизнь. Если говорить простым языком, заниматься расхламлением – значит, убирать из дома все лишнее. На этом все.Если же начать включать в данный процесс уборку, организацию системы хранения, то простая, по сути, процедура, превратится в неподъемную ношу, и вы просто не захотите этим заниматься. А если и начнете, то есть риск, что вам не хватит времени и энергии на то, чтобы довести до конца три абсолютно разные занятия, не имеющие друг с другом ничего общего.Порядок в гараже или кладовке не получится навести за раз.Справиться с генеральной уборкой квартиры за один день получится лишь в том случае, если вы наймете бригаду клинеров и просто будете следить за их работой. С расхламлением, увы, вам никто не сможет помочь, потому что только вы знаете, какие вещи нужны, а какие можно выбросить. Кроме того, не стоит игнорировать психологическую составляющую вопроса: вам придется принять очень много решений о ценности предметов. Например, для некоторых людей поздравительные открытки от близких, билеты с кинопремьер, на которые вы ходили, старый мобильный телефон могут ничего не значить, а для вас это будут самые ценные вещи. Неудивительно, что расхламление так сильно изматывает морально.Наверное, вы уже поняли, что за один раз и за один день избавиться от ненужных вещей не получится. Так сколько же времени должна занимать процедура? Столько, сколько вам нужно. Вы не обязаны справляться за раз с одним шкафом – если сил хватает лишь на одну полку, хорошо, остальное доделаете завтра. Поймите, что вам нужно принять взвешенное решение, о котором вы не пожалеете позже, а на это нужно время.Не обязательно выбрасывать 90% своей одежды.Бабушкин сервиз, рисунки детей, которые уже выросли, сувениры из поездок – все это обычно советуют выбросить, чтобы не занимало место и не захламляло пространство. Считается, что вещам, которыми вы не пользуетесь (например, в течение года) нет места в вашей жизни. Однако это не совсем правильный подход. Следует ориентироваться не только на нужность и функциональность предмета, но также на то, какие эмоции и воспоминания он вызывает, приносит ли радость.Если вам дорог плюшевый заяц, с которым вы спали в детстве, или плакаты с любимым актером, оставляйте их: вещи, которые делают вас счастливыми, должны присутствовать в вашей жизни. А вот предметы, которые не приносят ни практической, ни эмоциональной пользы, смело можно подарить, продать или выбросить.Во время расхламления часто читают старые письма и открытки.Хорошо, эмоциональная привязанность к рисункам, плюшевому зайцу и магнитикам на холодильнике – это не так страшно. Но что если вы не хотите выбрасывать несколько десятков вещей, так как с ними связано много воспоминаний? Выход один – дать себе время. Просто сложите эти предметы в отдельную коробку, и вернитесь к ним через месяц или два с вопросом, будете ли вы скучать по ним через неделю или через год. Возможно, если у вас не получилось отдать плюшевого зайца ребенку подруги сейчас, то вы сможете это сделать немного позже.Кроме того, есть немало других способов сохранить воспоминания. Взять, к примеру, фотографии. Если они много лет пылятся на полке, оцифруйте их и создайте альбом в сети. Так, такие снимки нельзя потрогать руками, но ведь они все равно вызывают приятные воспоминания во время просмотра, правда?Расхламление нужно проводить регулярно.Вот этот миф самый смешной и нелепый. Разве можно сделать одну уборку раз и навсегда? К сожалению, нет. Чтобы поддерживать в квартире чистоту и порядок, ее нужно регулярно повторять. То же самое и с расхламлением. Вы становитесь старше, у вас появляются новые вещи. Соответственно, через некоторое время они снова накапливаются и нуждаются в ревизии. Кроме того, не стоит забывать о первом пункте из нашего списка – за раз все сделать не получится.Чтобы не забросить все через час после начала, выберите комфортную для себя методику расхламления. Кому-то удобно сосредотачиваться на одной комнате, а кому-то – на одном типе вещей (например, перебрать всю одежду в шкафах и комодах). Специалисты советуют сделать расхламление частью своей жизни, ввести его в привычку. Отличный вариант – поставить где-нибудь в углу корзину для ненужных вещей, а когда она заполнится, отнести в благотворительную организацию.Не стоит забывать о практичности вещей.Мари Кондо, японская писательница, специалист по наведению порядка в доме, когда-то сказала, что при расхламлении важно оставлять вещи, доставляющие радость. Однако эту идею успели переврать и извратить. Сентиментальность – это вторично. В первую очередь важно учитывать функционал и практическую ценность. Но если рука не поднимается выбросить старую вазу, или чашку с трещинкой, привезенную из Стамбула, оставьте ее – никто вас не осудит.Пример аскетизма в интерьере.Во многих статьях можно проследить мысль о том, что лучший способ поддерживать чистоту и порядок в квартиру – придерживаться правил минимализма, мол, чем меньше вещей, тем лучше смотрится пространство, ведь нет визуального шума. И, в целом, эта мысль имеет право на жизнь, однако важно понимать, что минимализм не равен аскетизму – это разные вещи. Если у вас есть две разделочные доски – одна для овощей и фруктов, а другая для мяса – не нужно выбрасывать какую-то из них, ведь они обе выполняют определенные функции на кухне. Суть в том, что вы должны сохранить то, что любите и используете.Сожалеть о своих ошибках – это нормально.Помните, мы упоминали о том, что в процессе расхламления не стоит делать поспешные выводы и выбрасывать вещи сгоряча, не обдумав их важность? К сожалению, этот совет не всегда работает. Иногда мы избавляемся от предметов сгоряча, повинуясь минутной слабости или душевному порыву. Например, вы расстались с молодым человеком, и выбросили все его подарки. Но ведь он дарил их с любовью и заботой, а тот серебряный браслет вы носили, не снимая, потому что он очень вам нравился.Увы, вещь уже не получится вернуть, но делать вид, что вы так и задумывали, не нужно. Сожаление о совершенных ошибках – естественная и неотъемлемая часть нашей жизни, поэтому просто признайте, что вы были не правы. Сделайте глубокий вдох, затем выдох, и скажите: «Значит, так тому и быть». Вам станет легче, а в следующий раз вы несколько раз подумаете, прежде чем совершать импульсивные поступки.