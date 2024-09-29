С нами не соску...
Лучшее средство, чтобы оттереть суперклей с любой поверхности или с рук

Суперклей очень быстро схватывается, что не всегда является преимуществом. Если его капля случайно попадет на чистовую поверхность, то убрать ее очень сложно, даже если пытаться вытереть сразу же.
Но есть недорогое аптечное средство для смывки суперклея, которое позволяет его оттереть полностью.

Что потребуется:

димексид;

вата или ватный диск.



Лучшее средство, чтобы оттереть суперклей с любой поверхности или с рук

Процесс смывки пятен от суперклея


Чтобы убрать пятно от суперклея, нужно смочить ватку в аптечном димексиде (или немного налить на поверхность), и просто его оттереть.

Лучшее средство, чтобы оттереть суперклей с любой поверхности или с рукЛучшее средство, чтобы оттереть суперклей с любой поверхности или с рукЛучшее средство, чтобы оттереть суперклей с любой поверхности или с рук

Это происходит не мгновенно, придется поработать пару минут. Но учитывая дешевизну димексида, это не проблема. Им действительно можно вернуть идеальный внешний вид изделиям измазанным суперклеем.

Лучшее средство, чтобы оттереть суперклей с любой поверхности или с рукЛучшее средство, чтобы оттереть суперклей с любой поверхности или с рук

Это пожалуй самое лучшее средство для удаления суперклея с любой поверхности и особенно с рук. Ведь так часто можно испачкаться при работе и заклейке чего-либо.
Клей
средство
