Как содержать плитку в ванной в чистоте и забыть про грязь и плесень

Все чаще для затирки межплиточных швов вместо дешевой цементной используют дорогую влаго- и грязе- устойчивую эпоксидную фугу. Но и обычную можно сделать стойкой к грязи и промоканию. Достаточно просто иногда обрабатывать ее этим способом.

Материалы:

парафиновая или восковая свечка;

тряпка;

моющее средство.



Как содержать плитку в ванной в чистоте и забыть про грязь и плесень

Процесс обработки швов плитки


Как содержать плитку в ванной в чистоте и забыть про грязь и плесень

Перед обработкой, нужно вымыть плитку и швы от пятен, так как после нанесения защитного слоя стереть их уже будет сложнее. Затем высушенные чистые швы натираются обычной свечкой.

Как содержать плитку в ванной в чистоте и забыть про грязь и плесень

Воск или парафин создают непроницаемый для влаги и грязи слой. За счет прозрачности он не меняет оттенок фуги, так что она смотрится как и до обработки. Служит такое покрытие пару месяцев как минимум, а если по стенам не течет горячая вода, то и дольше.

Как содержать плитку в ванной в чистоте и забыть про грязь и плесень
