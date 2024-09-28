Как содержать плитку в ванной в чистоте и забыть про грязь и плесень

Все чаще для затирки межплиточных швов вместо дешевой цементной используют дорогую влаго- и грязе- устойчивую эпоксидную фугу. Но и обычную можно сделать стойкой к грязи и промоканию. Достаточно просто иногда обрабатывать ее этим способом.



Материалы:



парафиновая или восковая свечка;



тряпка;



моющее средство.

Процесс обработки швов плитки

Перед обработкой, нужно вымыть плитку и швы от пятен, так как после нанесения защитного слоя стереть их уже будет сложнее. Затем высушенные чистые швы натираются обычной свечкой.Воск или парафин создают непроницаемый для влаги и грязи слой. За счет прозрачности он не меняет оттенок фуги, так что она смотрится как и до обработки. Служит такое покрытие пару месяцев как минимум, а если по стенам не течет горячая вода, то и дольше.