Как содержать плитку в ванной в чистоте и забыть про грязь и плесень

Все чаще для затирки межплиточных швов вместо дешевой цементной используют дорогую влаго- и грязе- устойчивую эпоксидную фугу. Но и обычную можно сделать стойкой к грязи и промоканию. Достаточно просто иногда обрабатывать ее этим способом.
Материалы:
парафиновая или восковая свечка;
тряпка;
моющее средство.
Процесс обработки швов плитки
Перед обработкой, нужно вымыть плитку и швы от пятен, так как после нанесения защитного слоя стереть их уже будет сложнее. Затем высушенные чистые швы натираются обычной свечкой.
Воск или парафин создают непроницаемый для влаги и грязи слой. За счет прозрачности он не меняет оттенок фуги, так что она смотрится как и до обработки. Служит такое покрытие пару месяцев как минимум, а если по стенам не течет горячая вода, то и дольше.
