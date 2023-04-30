Гунны: откуда взялся и куда исчез загадочный «варварский» народ, опустошавший Древний Рим

Кто такие гунны?

Гунны - это не один, а множество народов Азии, а потом и Европы. |Фото: sibro.ru.

Основу гуннов составили тюркские, монгольские и тунгусские племена. |Фото: islamnews.ru.







Откуда гунны появились?

Предки гуннов столкнулись на востоке с китайской Империей Хань. |Фото: ya.ru.

После столетий противостояния китайцы выдавили хуннов на запад. |Фото: livekavkaz.ru.

Начавшееся с бегства воинственных хуннов, великое переселение стало подобно лавине. |Фото: Pinterest.

Куда делись гунны?

Великое переселение вылилось в многочисленные конфликты между варварами, кочевниками, персами и римлянами. ¦Арт: студия Creative Assembly.

Миграция шла на спад, гунны создавали новые государства или вливались в уже существовавшие. |Фото: Twitter.

Переселение народов оказало огромное влияние на историю, даже Венеция появилась благодаря нашествию гуннов. |Фото: avto.goodfon.ru.