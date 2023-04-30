Гунны: откуда взялся и куда исчез загадочный «варварский» народ, опустошавший Древний Рим

Даже те, кто совсем не интересуется историей, должны были слышать о таком загадочном народе, «похоронившем» Древний Рим, как гунны. Неистовые варвары-кочевники, пришедшие с востока и ставшие одной из причин Великого переселения народов в Евразии. В своем движении на запад гунны стали одним из главных катализаторов исторических процессов на несколько столетий, а самое главное, они во многом предопределили будущий облик Европы и Азии, Средиземноморья и Кавказа. Откуда же взялся этот загадочный народ и куда исчез?
Кто такие гунны?
Гунны - это не один, а множество народов Азии, а потом и Европы. |Фото: sibro.ru.
Стоит сразу же сломать «интригу»: гунны – это не народ в привычном понимании. И это очень важно понять и уяснить, так как на самом деле гунны являются огромной племенной группой из множества кочевых и некогда оседлых народов, жителей Азии, а в последствии Европы и Кавказа. Основу гуннов составила алтайская племенная группа, народы Азии, разговаривавшие на тюркских, тунгусо-маньчжурских и монгольских языках того времени. После начала переселения гунны подобно лавине будут гнать перед собой другие народы. Иные, будут даже включены в этот племенной конгломерат, сами став гуннами.
Основу гуннов составили тюркские, монгольские и тунгусские племена. |Фото: islamnews.ru.
Современные генетические исследования, подтверждают данный факт. Исследование останков и предметов, оставшихся от гуннов, указывают на то, что это была крайне разнообразная в вопросе генетики группа людей.
Как уже можно было догадаться, сами себя гуннами гунны не называли. Хотя бы потому, что это было огромное количество родов и племен, обществ с весьма примитивным устройством особенно по меркам античных империй Европы и Азии. Название «Hunni» к кочевым народам первыми стали применять римляне. При этом в «греческой» части Римской Империи их называли не «Гунны», а «Унны». На Кавказе и среди варварских племен Европы для гуннов существовали свои собственные местные названия. Широко использовать сегодняшнее имя данного кочевого народа стали только с 1926 года после начала активного исследования Великого переселения народов.
Откуда гунны появились?
Предки гуннов столкнулись на востоке с китайской Империей Хань. |Фото: ya.ru.
В 206 году до нашей эры в долине рек Хуанхэ и Янцзы на руинах китайской Империи Цинь появилась новая сила – Империя Хань. Как и всякое другое высокоорганизованное рабовладельческое общество античности Империя Хань не могла не проводить агрессивной внешней политики с целью захвата рабов, населения и плодородных земель. Двигаясь на запад, китайцы с многочисленными кочевыми племенами хуннов.
Китайцы расширяли свою империю, хунны устраивали набеги на все соседние племена, а также на «оседлых слабаков» с востока. Длительное и ожесточенное противостояние между кочевниками и оседлыми к концу II века нашей эры закончилось победой Империи Хань, которая огнем и мечом начала выдавливать хуннов с их традиционных мест обитания. Тогда кочевники двинулись на запад в поиске спасения от заклятых врагов. Так упала первая планка домино, запустившая Великое переселение народов.
После столетий противостояния китайцы выдавили хуннов на запад. |Фото: livekavkaz.ru.
Хунны стали откочевывать на запад. Миграция была отнюдь не мирной: на пути следования хунны постоянно вступали в конфликты с другими племенами, в том числе для отъема скота и захвата рабов. Постепенно в волну кочевников злом и добром вливалось все больше народов: одни присоединялись у хуннам, другие бежали от них прочь, занимаясь впереди тем же самым, чем занимались их неистовые враги. Именно так и появилась волна племен, которую в последствии назвали гунны. При этом важно подчеркнуть, что никакого единения среди гуннов по большей части не было. Долгое время все «единство» заканчивалось на небольших объединениях под рукой более-менее успешных вождей, а также по-родственному признаку. Переселение гуннов на запад было не скоординированным военным походом, а хаотичной миграцией.
Само собой, каждый племенной предводитель по объективным причинам старался собрать под своей рукой как можно больше кочевников. Процесс объединения гуннов продолжался несколько столетий: миграция племен то консолидировалась, то вновь распадалась на разрозненные группы. Лучше всех объединить разрозненные племен смог легендарный вождь варваров Аттила, который был правителем кочевников с 434 по 453 год нашей эры.
Начавшееся с бегства воинственных хуннов, великое переселение стало подобно лавине. |Фото: Pinterest.
При этом уже к началу V века нашей эры в миграцию гуннов так или иначе были интегрированы не только тюркские и монгольские племена. Туда вошли многие народы Кавказа, например, кочевники Аланы (сарматское племя), инкорпорированы в гуннскую среду были и племена германцев, кельтов, скифов и даже древних славян.
Куда делись гунны?
Великое переселение вылилось в многочисленные конфликты между варварами, кочевниками, персами и римлянами. ¦Арт: студия Creative Assembly.
Ничто не берется из ниоткуда и не исчезает никуда. Вот и воинственный народ гуннов отнюдь не растворился в воздухе. На протяжении всей миграции гунны подобно нашествию саранчи опустошали земли и рушили государства оседлых народов. Не повезло в первую очередь народам Кавказа, Малой Азии, а также не латинизированной части Европы. Хлебнули горя от гуннов и римляне. Великое переселение народов стало одной из самых больших миграций в истории человечества и на многие столетия предопределила облик Европы. Без Великого переселения и прихода в Европу азиатских племен, без переселения под давления миграции гуннов германских племен сегодня не было бы привычных нам народов Старого Света: испанцев, итальянцев, немцев. Чего уж там, гунны и Великое переселение народов оказали немалое влияние и на последующий этногенез славян.
Миграция шла на спад, гунны создавали новые государства или вливались в уже существовавшие. |Фото: Twitter.
При этом гунны были отнюдь не «необузданной варварской силой», сметающей все на своем пути (хотя и занимались как раз этим!). Не стоит забывать о том, что в первую очередь миграция, начавшаяся во II веке нашей эры на границе с древним Китаем, все это время искала, где поселиться. В конечном итоге народы гуннской миграции так или иначе осели. Где-то они смешались с коренными обитателями, где-то стали завоевателями и построили собственные государства.
Переселение народов оказало огромное влияние на историю, даже Венеция появилась благодаря нашествию гуннов. |Фото: avto.goodfon.ru.
Например, на территории современного Дагестана часть гуннов создала свое собственное царство. На территории Ирана так называемые «белые гунны» еще в III веке нашей эры основали Эфталитское царство. Даже славный итальянский город Венеция появился благодаря гуннам. Так как именно в результате Великого переселения народов в Венецианской лагуне начали селиться люди – гунны, вестготы и лангобарды (последние два – германские племена). К VI веку нашей эры великое переселение народов пошло на спад, а полностью завершилось уже в XVII веке. Потомки гуннов к этому моменту стали частью населения Европы, Кавказа и Малой Азии.
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