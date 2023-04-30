8 домов , владельцы которых отказались выезжать, уступая новой застройке

1. Старый дом между двумя высотками в Нью-Йорке (США)

Дом Мери Кук оказался зажат между двумя высотными зданиями (Нью-Йорк, США). | Фото: cnrmidipyrenees.blogspot.com.

2. Крошечная пиццерия в Вашингтоне (США)

Благодаря упорству Остина Сприггса между двух гигантов осталась и пиццерия (Вашингтон, США). | Фото: thescottishsun.co.uk.

3. Дом, который не смог купить Дональд Трамп (Атлантик–сити, США)

Очаровательный дом Веры Кокинг на зло миллиардерам остался на своем прежнем месте (Атлантик–сити, США). | Фото: cnrmidipyrenees.blogspot.com.

4. Половинчатый дом в Торонто (Канада)

Дуплекс тоже можно разделить, если начнется перепланировка района (Торонто, Канада). | Фото: thescottishsun.co.uk.

5. По соседству со студенческим общежитием (Портленд, США)

Теперь несговорчивый владелец круглосуточно окружен шумной толпой студентов (Портленд, США). | Фото: bigpicture.ru.

6. Два старинных здания «подпирающих» Rockefeller Plaza 30 в центре Манхэттена (Нью-Йорк, США)

Весь комплекс Rockefeller Plaza был перемещен из-за этих двух зданий (Манхэттена, Нью-Йорк). | Фото: uiut.boltai.com.

7. Жители шанхайского района Гуанфули оказались в окружении высоток (Китай)

«Собственный квартал» скромных хижин среди элитного района Шанхая (Китай). | Фото: cnrmidipyrenees.blogspot.com.

8. Лачуга перед торговым центром в городе Чанша (провинция Хунань, Китай)

Судя по всему, владелец лачуги рационально использует местоположение недвижимости, которую так и не удалось снести. | Фото: bigpicture.ru.