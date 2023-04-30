Почему непрофессиональное войско Спартака из рабов смогло громить римские легионы

Сами римляне называли восстание Спартака не каким-то мятежом, а «Tertium Bellum Servile» или «Третьей войной с рабами». Восстание Спартака стало третьим и последним по счету восстанием рабов в Римской Республике (потому что скоро не станет республики) и крупнейшим восстанием рабов в мировой истории. Война с рабами шла почти 4 года, а после ее окончания восстание еще не одно десятилетие оказывало влияние на римскую политику. Во многом потому, что Спартаку удалось добиться немалых военных успехов, прежде чем его разгромили.
1/ Широкими мазками о восстании
Гладиаторы подняли восстание. /Фото: legalbet.ru.
В 74 году до нашей эры в школе гладиаторов в Капуе произошел мятеж и резня: 78 гладиаторов устроили бунт, перебили охрану и смогли сбежать из города. После этого принялись устраивать разбойничьи нападения на местные имения римских граждан. Грабежи римлян сопровождались освобождением трудящихся на полях рабов. Банда Спартака постепенно росла. Всего за несколько месяцев она увеличилась до сотен, разделившись на несколько крупных отрядов, а спустя еще некоторое время численность восставших стала идти на тысячи. Постепенно слава о восстании разносилась все дальше, и в армию рабов вливалось все больше людей, в том числе свободных из числа обиженных римской властью.
Победитель восстания Марк Красс. /Фото: Twitter.
Все это время римляне не сидели без дела. Правда, первые попытки подавить восстание закончились серией неудач. Еще в самом начале восстания из Капуи был отправлен небольшой отряд ополчения для уничтожения беглых рабов. Однако, Спартак и его сподвижники смогли его разгромить. После этого вопрос приобрел республиканскую значимость. На проблему обратил внимание римский сенат. К тому времени численность восставших рабов сильно возросла, из-за чего было решено отправить на подавление сразу две консульские армии из четырех легионов (по два в каждой) под руководством Луция Геллия Публиколы и Гнея Корнелия Лентула. В итоге восставшие рабы разбили обе армии, 2 легиона в которой уничтожили почти полностью.
Римляне подавили мятеж с характерной жестокостью. /Фото: senat-perm.livejournal.com.
В конечном итоге за дело подавление восстания взялся знающий человек - Марк Лициний Красс. Приняв командование над легионами, старый и проверенный военный нанес восставшим серию ощутимых поражений. Красс выбрал крайне осторожную тактику, проводя умелые маневры, стараясь брать восставших измором и разбивать их отряды по частям. В конечном итоге в 71 году все закончилось: восставшие рабы были окончательно побеждены, восстание задавлено римлянами с характерной жестокостью. Греко-римский историк Аппиан в последствии напишет о том, что Красс захватил 6 тысяч пленных из войска Спартака. Все они были распяты вдоль дороги от Рима до Капуи.
2. Почему рабы и «оборванцы» смогли громить римские легионы
Восстание прошло путь от малых банд, до огромного войска. /Фото: molodejjport.ru.
Несмотря на то, что восстание рабов в конечном итоге было задавлено, спартаковцам удалось нанести римлянам несколько серьезных поражений и заставить порядком понервничать римский сенат. В этой ситуации возникает закономерный вопрос: как войско из рабов и всякого «сброда» смогло громить римскую армию? На самом деле на то есть несколько причин.
Римляне недооценили восставших. /Фото: armflot.ru.
Первая: неправильная оценка сил восставших. Самая простая, банальная, но в то же время и одна из важнейших причин поражений римлян – они просто недооценили Спартака и его товарищей. Впрочем, происходило это не столько из-за недальновидности или несерьезного отношения, сколько из-за крайне скудной информации о числе восставших. Когда за Спартаком была выслана милиция – восставших было уже банально больше. Когда за Спартаком отправили две консульские армии, силы мятежников уже были вполне сопоставимы с силами римлян.
Вторая: римляне били по отдельности. Консульские армии действовали отдельно друг от друга, так как силы восставших также были разделены на несколько крупных отрядов. В итоге из-за серии ошибок в командовании римляне проиграли восставшим, которые переигрывали республиканские войсках в первую очередь в вопросе маневра.
Не так давно отгремела война с италиками. /Фото: armflot.ru.
Третья: поддержка местного населения. Среди восставших были не только беглые рабы и римская беднота. К спартаковцам присоединялись в том числе и вполне состоятельные военные, которые имели «некоторые претензии» к римской власти. Всего 9 лет назад до начала восстания Спартака в республике закончилась Гражданская война, в ходе которой схлестнулись сторонники Суллы и Гая Мария. Сторонники Суллы в конечном итоге победили, однако несмотря на проскрипции (репрессии) в республике закономерным образом оставалось множество сподвижников проигравших сторонников Мария, которые жаждали реванша.
Более того, 15 лет назад в республике закончилась, по сути, еще одна гражданская война – Союзническая война, в ходе которой римляне воевали со своими соседями по полуострову (большинством населения) – италиками, жителями Рима, которые не имели римских прав, но при этом тянули на себе основную тяжесть службы в легионах.
До сих пор шла гражданская война между суллуанцами и марианцами. /Фото: warspot.ru.
Четвертая: дефицит военных кадров и ветеранов. Римские легионы в первую очередь держались на ветеранах. Суть римской мобилизационной системы была в том, чтобы постоянно и как можно более оперативно пропускать через армейскую службу молодых граждан, которые бы за несколько лет превращались в эвокатов – ветеранов, после чего их отправляли обратно на «гражданку» и призывали вновь в случае необходимости. Именно эвокаты составляли железный стержень всякого легиона. Существовали и легионы, почти полностью набранные из новобранцев, однако толку от таких было крайне мало.
Проблема была в том, что на момент восстания Спартака у Рима имелись закономерные проблемы с ветеранским составом. Многие старые легионеры погибли в серии военных конфликтов, которые почти непрерывно шли в последние 25 лет. Еще до Гражданской войны между Суллой и Гаем Марием римляне были вынуждены воевать с италиками, останавливать гальско-германское нашествие, воевать с понтийским царем Митридатом в Греции, воевать с бывшими союзниками в Африке.
Наконец, в Риме был серьезный раскол в «офицерском корпусе». Раны гражданской войны на тот момент еще не зажили окончательно, многие талантливые командующие легионов или погибли в гражданской войне, или были убиты в ходе проскрипций, или были просто отодвинуты новой властью от политики и армии (а в Риме это было одно и то же).
В Греции и Малой Азии римляне напряженно воевали с царем Митридатом VI. /Фото: ya.ru.
Пятая: война на несколько фронтов. В момент восстания Спартака римские легионы отнюдь не праздно сидели и не ждали, «чем бы таким заняться». Лучшие римские силы были заняты внешними войнами, причем сразу на нескольких направлениях: в Испании легионы занимались подавлением восстания Сертория, а в Греции шла очередная война с царем Митридатом VI. Конфликт с Квинтом Сертонием, по сути, был одним из последних актов гражданской войны. Еще более серьезной проблемой был Митридат, который претендовал на Малую Азию и Грецию. Причем именно греческий театр военных действий оттягивал у Рима лучшие силы, особенно после серии неудач и серьезных потерь в самом начале столкновения.
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