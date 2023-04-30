Почему непрофессиональное войско Спартака из рабов смогло громить римские легионы

1/ Широкими мазками о восстании

Гладиаторы подняли восстание. /Фото: legalbet.ru.

Победитель восстания Марк Красс. /Фото: Twitter.

Римляне подавили мятеж с характерной жестокостью. /Фото: senat-perm.livejournal.com.

2. Почему рабы и «оборванцы» смогли громить римские легионы

Восстание прошло путь от малых банд, до огромного войска. /Фото: molodejjport.ru.

Римляне недооценили восставших. /Фото: armflot.ru.

Не так давно отгремела война с италиками. /Фото: armflot.ru.

До сих пор шла гражданская война между суллуанцами и марианцами. /Фото: warspot.ru.

В Греции и Малой Азии римляне напряженно воевали с царем Митридатом VI. /Фото: ya.ru.