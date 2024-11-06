Как спасти блюдо, в котором явно перебор с перцем

Часто мы увлекаемся в процессе готовки и не замечаем, что добавляем в блюдо слишком много специй. Если вы переборщили с перцем и другими пряностями, не расстраивайтесь – ситуацию можно спасти. Мы расскажем, как нейтрализовать острый вкус блюда и сделать его более деликатным.







Совет 1: Нейтрализуйте остроту арахисовым маслом или пастой

Совет 2: Добавьте лимонный сок

Совет 3: Используйте растительное масло

Совет 4: Отдайте предпочтение кисломолочным продуктам

Совет 5: Посыпьте блюдо сахаром

Совет 6: Добавьте ингредиенты, которые «поглощают» остроту

Совет 7: Приготовьте овощной гарнир

Бонус: Как работать с острым перцем?

Арахисовое масло холодного отжима.Если в меню на сегодня азиатское блюдо, тушеное мясо или овощи, тогда возьмите на заметку лайфхак с арахисовым маслом. Оказывается, если добавить всего одну столовую ложку в готовое блюдо, оно станет менее острым, так как высокий процент содержания жира в орехах служит прекрасным нейтрализатором перца. Кроме того, блюдо приобретет интересную ореховую нотку и более нежную кремовую текстуру, насытится питательными веществами, белком и полезными жирами.Считаете арахисовое масло слишком калорийным? Тогда можно поискать более здоровую альтернативу, например, масло кешью или миндальное. Еще один вариант – тахини. Паста подарит блюду пикантный кунжутный привкус, который точно не повредит. А если у вас аллергия на орехи, подавайте блюдо с авокадо. Жиры, которые входят в его состав, смягчат остроту и сделают вкус не таким жгучим.Выдавите из лимона немного сока.Сок лимона или лайма отлично справится с излишней остротой и добавит блюду немного мягкости. Кстати, это еще и отличный способ сделать вкус более свежим. Если под рукой не оказалось цитрусовых, вместо них можно использовать лимонную кислоту или даже уксус. В последнем случае важно не переборщить. Добавляйте уксус по паре капель, каждый раз перемешивая и пробуя блюдо. Когда оно станет достаточно насыщенным, остановитесь и наслаждайтесь новым, менее острым вкусом.На заметку: А еще кислота содержится в томатах, поэтому можете смело добавлять их вместо уксуса или лимонного сока. Используйте свежие помидоры, томатную пасту или кетчуп, в зависимости от того, какое блюдо нужно спасти.Столовой ложки растительного масла будет достаточно.Нейтрализовать остроту перца и других жгучих специй может растительный жир, поэтому отличной идеей будет добавить немного оливкового или подсолнечного масла. Единственный нюанс – блюдо должно настояться, поэтому заправьте его маслом и оставьте на 10-15 минут. Такой метод идеально подходит для салатов, а также вторых блюд, например, рагу, или пасты.Сметанный соус спасет острое мясо.Минутка познавательной информации: в перце чили содержится острое химическое вещество под названием капсаицин. Чтобы нейтрализовать его обжигающий эффект, достаточно соединить вещество с молочными или кисломолочными продуктами. То есть, если вы добавите в переперченное блюдо пару ложек йогурта или сметаны, то его вкус станет мягче и нежнее. Также нейтрализовать остроту может молоко или сливки – все зависит от рецепта, по которому вы готовили.Если же слишком много перца попало в томатный соус, который не предполагает наличия молочных продуктов, смело можете натереть сверху немного твердого сыра. Он точно не испортит вкус соуса, даже наоборот – выгодно оттенит его.Сахар справится с небольшой остротой.А как насчет того, чтобы немного «подсластить пилюлю»? Да-да, мы говорим о сахаре. Это тоже отличный вариант, если нужно снизить градус остроты блюда. Конечно, данный ингредиент не является панацеей – если во рту горит огнем после того, как вы попробовали ложку блюда, сахар вряд ли чем-то поможет. Но если лишней остроты совсем чуть-чуть, то обязательно попробуйте.Впрочем, необязательно использовать именно сахар – подойдет любой сладкий ингредиент, в том числе мед. Также можно добавить немного сладкого кетчупа или, если блюдо позволяет, положить немного сахара в томатную пасту и использовать ее в качестве соуса.Рис отлично поглощает остроту.Пожалуй, самое простое решение проблемы – увеличить в блюде количество того ингредиента, которое способно вобрать в себя большую часть остроты. К таким продуктам относится рис, картофель, бобы, кукуруза. Поэтому, если на ужин планировался плов, добавьте больше риса, а если пюре – больше картофеля. Также можно влить немного овощного или куриного бульона. А вот азиатские блюда спасет кокосовое молоко. Впрочем, оно отлично вписывается и в другие рецепты – смотрите по ситуации.Подайте вместе с картофельным пюре овощной салат.Отличный вариант – положить на одну тарелку с переперченным гарниром свежие овощи, нарезанные небольшими кусочками или полноценный овощной салат. Они возьмут на себя излишки перца, поэтому рис, макароны или пюре не будут казаться слишком жгучими. Однако подойдут далеко не все продукты, а только те, в составе которых содержится много воды. Так, например, огурцы и помидоры станут идеальным решением проблемы, а вот капуста вряд ли сможет помочь. Также следует добавить свежей зелени: петрушка, укроп, кинза – выбирайте то, что будет идеально сочетаться с вашим блюдом.С перцем чили нужно работать очень аккуратно.Отдельно хотелось бы поговорить о нюансах работы с острым перцем. Если вы часто используете в процессе готовки не сухие специи, а именно чили, тогда обязательно нужно надевать перчатки. Старайтесь не дотрагиваться испачканными руками до кожи лица или глаз, а если это все-таки произошло, быстро промойте поврежденный участок молоком.На кухне не оказалось перчаток? Тогда смажьте руки растительным маслом. Оно не даст капсаицину остаться на ладонях, а значит, перец не попадет в глаза или на лицо. Есть еще один важный момент: пери нарезке перца в воздух попадают маленькие капли перечного сока, которые могут попасть на слизистую глаз и в носоглотку. Поэтому лучше предварительно себя обезопасить, надев очки и медицинскую маску.Когда работа с перцем будет окончена, важно тщательно очистить разделочную доску. Жгучий капсаицин не водорастворимый, поэтому если вы просто ополоснете доску водой, то не сможете избавиться от остатков остроты. Лучше действуйте следующим образом: возьмите разделочную доску, налейте на нее небольшое количество растительного масла и тщательно вотрите его в поверхность. После этого обработайте девайс средством для мытья посуды, ополосните водой и вытрите его насухо. Теперь можно не переживать, что яблоко, которое вы захотите порезать на этой доске вечером, будет «с огоньком».Сначала смажьте доску маслом, а затем помойте под проточной водой.Прежде чем использовать любой из вышеупомянутых способов, подумайте, какие вкусы будут хорошо сочетаться между собой, а каких сочетаний лучше избегать, чтобы еще больше не испортить блюдо. Добавленный ингредиент должен улучшить и оттенить вкус, но никак не «перетянуть одеяло» на себя. А чтобы реже допускать ошибки с перцем, добавляйте его понемногу, каждый раз пробуя блюдо. Учитывайте, что вкус становится более насыщенным и концентрированным по мере приготовления, поэтому специи лучше класть в самом конце.И еще – пряности могут оседать на дне посуды, в которой вы готовите еду, поэтому в случае, например, с супом, можно попробовать просто аккуратно перелить его в другую кастрюлю. Возможно, вам повезет, и специи останутся в первоначальной посуде.