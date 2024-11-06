10 недавних сенсационных открытий о Марсе, которые действительно поражают

На Марсе есть импактное стекло.
Марс во все времена вызывал любопытство у учёных и обывателей, поэтому с ним связано множество исследований и открытий. Сообщение же учёных о том, что на Марсе была вода, стало настоящей сенсацией. В настоящее время два марсохода и три орбитальных аппарата исследуют Марс, а вскоре к ним присоединятся еще два.
10. Пролет кометы нарушил магнитосферу Марса
Комета нарушила магнитосферу Марса
В сентябре 2014 г. космический аппарат Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN (MAVEN) вышел на орбиту Марса. Всего несколько недель спустя зонд стал свидетелем редкого случая, когда комета пролетела на очень близком расстоянии возле Красной планеты. Комета C/2013 A1, также известная как "Сайдинг Спринг", была открыта в 2013 году.
Первоначально ученые думали, что комета врежется в Марс, но эти два объекта прошли на расстоянии 140 000 км друг от друга. Поскольку у Марса довольно слабая магнитосфера, планета буквально была залита слоем ионов от мощного магнитного поля кометы. NASA сравнило этот эффект с мощным, но недолгим солнечным штормом. В итоге на некоторое время магнитное поле Марса погрузилось в полный хаос.
9. Марсианский ирокез
Марсианский ирокез
В 2013 году был запущен космический аппарат MAVEN с целью изучения атмосферы Марса. На основании наблюдений, сделанных зондом, и компьютерного моделирования оказалось, что у планеты есть довольно модный "ирокез". Необычная "прическа" Марса фактически состоит из электрически заряженных частиц, вырванных солнечным ветром из верхних слоев атмосферы планеты.
8. На Марсе есть импактное стекло, которое могло бы сохранить жизнь
На Марсе есть импактное стекло.
Импактит представляет собой тип породы, созданной в результате метеоритного удара, т. е. ударно-взрывного (импактного) воздействия. Это фактически смесь различных пород, минералов, стекла и кристаллов, образованных за счет колоссального давления и температуры. Известные источники импактита на Земле - кратер болида Аламо в штате Невада и кратер Дарвин в Тасмании. В прошлом году НАСА нашло новые источники этого вещества на Марсе.
Mars Reconnaissance Orbiter обнаружил залежи импактного стекла, которые сохранились в нескольких кратерах на Красной планете. В 2014 году ученый Питер Шульц доказал, что подобное стекло, найденное в Аргентине, сохранило в себе растительное вещество и органические молекулы, поэтому вполне возможно, что импактное стекло на Марсе также может содержать следы древней жизни.
7. Будущие урожаи Марса
Будущие урожаи Марса
Если люди когда-нибудь заселят Марс, то им придется разработать методы кормления колонистов на Красной планете. По словам ученых из Вагенингенского университета, сейчас уже есть четыре овощные и зерновые культуры, которые можно выращивать в марсианской почве и которые пригодны к употреблению после этого.
Эти четыре культуры: томаты, редис, рожь и горох. Голландские ученые выращивали их в почве, состав которой был максимально приближен к марсианской на основе данных НАСА. Хотя эта почва содержит большое количество тяжелых металлов, таких как кадмий и медь, пища, выращенная в ней, не поглощала эти металлы в количестве достаточном, чтобы представлять собой опасность для людей.
6. Марсианские дюны или азбука Морзе
Марсианские дюны или азбука Морзе
Марсоходы и зонды уже довольно давно изучают марсианские дюны, но недавние снимки, сделанные Mars Reconnaissance Orbiter, несколько озадачили ученых. В феврале 2016 года космический аппарат передал снимки дюн сложной формы, которые очень напоминали точки и тире, используемые в азбуке Морзе. Ученые считают, что скорее всего старый кратер от метеорита ограничил количество песка, из которого формировались дюны, что и привело к их подобной необычной форме.
Дюны "тире" якобы были сформированы ветрами, которые дули под прямым углом с двух направлений, что и создало их линейную форму. Но как образовались дюны-"точки", ученые пока не могут объяснить.
5. Марсианская минеральная загадка
Марсианская минеральная загадка.
Область Марса, исследованная ровером Curiosity в 2015 году, подняла много вопросов для ученых NASA. Эта область, известная как "Марайас", является геологически необычной зоной, где слой песчаника сидит на "подушке" из аргиллитов. В Марайасе наблюдается исключительно высокая концентрация диоксида кремния - до 90 процентов в некоторых породах. Диоксид кремния представляет собой химическое соединение, содержащееся в горных породах и минералах на Земле, в первую очередь — в кварце.
По словам ученого проекта Curiosity Альберта Йена, стандартные процессы для повышения концентрации диоксида кремния включают либо растворение других ингредиентов, либо поступление кремнезема из другого источника. В любом случае, при этом нужна вода. Ученые были еще более удивлены, когда они взяли образцы горной породы. Они впервые на Марсе наткнулись на минерал под названием тридимит. Хотя тридимит невероятно редкий на Земле, в Марайас оказались огромные его количества и никто не имеет ни малейшего представления, откуда он там взялся.
4. Белая планета
Белая планета.
Был момент, когда знаменитая Красная планета была на самом деле больше белой, чем красной. По словам астрономов из Южного исследовательского института в Боулдере, это происходит потому, что Марс относительно недавно пережил ледниковый период, гораздо более экстремальный, чем те, которые случались на Земле. Команда пришла к этому выводу, наблюдая за слоями льда на северном полюсе Марса. С помощью георадара астрономы увидели на глубине 2 км под ледяной коркой Марса поперечное сечение в структуре льда, что якобы является свидетельством того, что планета пережила интенсивный ледниковый период 370 000 лет назад, а 150 000 лет ожидается еще один.
3. Марсианские подземные вулканы
Марсианские подземные вулканы.
Недавно обнаруженные залежи тридимита свидетельствуют о бурной вулканической активности Марса в прошлом. Новые данные с Mars Reconnaissance Orbiter также предполагают, что на Марсе когда-то были вулканы, которые извергались под льдом. Зонд изучал область Красной планеты, известную как "Sisyphi Montes".
В ней есть большой количество плосковершинных гор, которые похожи по форме на вулканы Земли, извергавшиеся под льдом. Когда происходит подобное извержение, то оно, как правило, достаточно мощное, чтобы пробить слой льда и "выстрелить" большое количество пепла в воздух. После подобного также остается отчетливый след из минералов и других соединений, подобный тому, который нашли в Sisyphi Montes.
2. Древнемарсианские мега-цунами
Древнемарсианские мега-цунами.
Ученые до сих пор спорят о том, был ли когда-то на Красной планете северный океан. Тем не менее, новое исследование указывает на то, что океан действительно существовал и на нем бушевали огромные цунами, по сравнению с которыми земные аналоги просто меркнут. До сих пор доказательствами, указывающими на существование древнего океана, считались остатки береговой линии, но цунами высотой до 120 метров, которые раз в три миллиона лет обрушивались на берег, попросту стирали береговую линию.
Особенно ученые заинтересованы в изучении кратеров вблизи береговой линии. Ведь в них в течение миллионов лет должна была скапливаться вода, что делает подобные кратеры идеальными местами для поиска признаков древней жизни.
1. На Марсе было больше воды, чем в Северном Ледовитом океане
На Марсе были огромные запасы воды.
Хотя расположение океана Марса обсуждается до сих пор, ученые согласны с тем, что на Красной планете раньше было много воды. НАСА предполагает, что на Марсе когда-то было достаточно воды, чтобы полностью покрыть поверхность планеты одним гигантским океаном глубиной 140 метров.
При этом, вода, вероятно, была сосредоточена в океане по размеру большим, чем Северный Ледовитый океан на Земли, который занимал примерно 19 процентов поверхности Марса. Также предполагается, что Марс потерял 87 процентов своей воды, которая испарилась в космос.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии