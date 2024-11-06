Простые советы по ведению домашнего хозяйства

Домашние дела мало кому доставляют удовольствие. Гораздо с большей охотой многие занялись бы совсем другими делами. А что если есть способ сократить время на уборку? В нашей сегодняшней статье мы расскажем о том, как можно легко и быстро справиться с различными бытовыми задачами. Благодаря нашим советам, вы без труда сможете выполнить все дела по дому в самые кратчайшие сроки.

1. Больше никаких растянутых коленок!

2. Никаких насекомых дома!

3. Избавляемся от следов дезодоранта!

4. Отмываем дверцу стиральной машинки!

5. Освежаем диван при помощи утюга!

Уксус спасет ваши джинсы!Многим из нас знакома ситуация, когда вами любимые джинсы теряют свой привычный вид. Чаще всего они растягиваются именно на коленках. Согласитесь, выглядит это не очень хорошо. Но мы точно знаем, что делать. И поможет нам самый обычный уксус.Для начала необходимо сбрызнуть растянувшиеся участки джинс уксусом. Не стоит обращать внимания на запах, ведь он достаточно быстро выветрится. После чего необходимо взять нагретый утюг и пройтись по поврежденным участкам круговыми движениями. Вы будете поражены результатом. Уксус позволит растянувшимся волокнам принять прежнее положение, а горячий утюг зафиксирует их в нужном виде. Обязательно воспользуйтесь нашим советом вместо того, чтобы выбрасывать растянувшиеся джинсы.Эфирные масла прогонят всех насекомых!Многие ошибочно полагают, что насекомые могут завестись лишь в частном доме. Но, к сожалению, даже в квартире от них сложно защититься. Особенно, если они приползли от соседей. К счастью, мы точно знаем как от них можно легко избавиться.Удивительно, но насекомые не переносят запаха эфирных масел. Особенно чайного дерева и лаванды. Так что если вы вдруг столкнетесь с проблемой насекомых, достаточно вымыть полы в квартире с добавлением этих эфирных масел.Тогда вы навсегда забудете о такой проблеме как насекомые. А бонусом получите приятный аромат во всей квартире.Капроновый чулок спасет ваш наряд!Белые следы от дезодоранта на одежде моментально портят весь внешний вид. К тому же от них достаточно сложно избавиться. Но только тем, кто не читает наши советы. Ведь мы точно знаем, как быстро и легко убрать белые следы с одежды.А главный наш помощник в этом вопросе — капроновый чулок. Именно он поможет вам навсегда забыть о белых следах на одежде. Просто протрите им пятно и следы от дезодоранта исчезнут прямо на глазах. Дело в том, что капрон впитает остатки и при этом не оставит разводов. Вот такими удивительными свойствами обладает обычный капроновый чулок.Зубная паста справиться лучше, чем средства для уборки!Стиральная машинка незаменимый помощник в любом доме. Но часто дверца машинки становится мутной. Обычной водой такой налет к сожалению не убрать. Но если следовать нашим советам, вы навсегда сможете забыть об этой проблеме. А поможет в этом вопросе обычная зубная паста.Нанесите немного пасты на губку и тщательно натрите дверцу стиральной машинки. Она будет сверкать чистотой. Удивительно, но такого эффекта невозможно добиться средствам для уборки.Утюг легко заменит отпариватель!Мягкая мебель также нуждается в постоянной чистке. Особенно диваны, которыми мы пользуемся каждый день. К сожалению, их сложно отмыть средствами для уборки — ведь обязательно останутся разводы. Но есть один старый совет, который вы будете использовать постоянно.А нужен для него всего лишь утюг с функцией пара. Для начала оберните утюг махровым полотенцем, а уже после этого включите функцию пара и пройдитесь по поверхности дивана. Удивительно, но следуя этому совету можно забыть об отправителе. Утюг справиться ничуть не хуже.