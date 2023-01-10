Как эффективно использовать холодильник

Если кухня — это сердце дома, то холодильник — это командный центр. В нем хранится много закусок, остатков и продуктов, которые вы используете для приготовления пищи Это как раз то самое место, в котором очень важна правильная организация пространства.



Потратив немного времени и усилий, попробуйте увеличить место с помощью этих замечательных советов и лайфхаков по правильной организации места в холодильнике.Вы любите часто использовать разнообразные соусы и приправы в процессе пригоовления? Лотки от яиц ывм ы помощь. Они помогу обеспечить легкий доступ и не будут занимать всю дверцу холодильника







Дети чаще, чем взрослые пью разные напитки, от простой воды до соков и молока. Такие чашки спасут вас от ситуации, когда уже все чистые кружки оказались в посудомоечной машине а пить все еще хочется:)







Используйте это вертикальное пространство в вашем холодильнике для магнитных пластиковых контейнеров для хранения продуктов. Просто прикрепите магнитную бумагу к контейнеру по вашему выбору. Вы можете использовать этот способ для любых продуктов питани: детские закуски, заправки для салатов, овощи и многое другое







Поставьте коробку с надписью «съешь меня первым» в ближнюю часть холодильника для продуктов, которые необходимо употребить как можно скорее. Окружающая среда и ваш кошелек скажут вам спасибо!







Создайте зону для закусок в холодильнике с подходящими для детей закусками и напитками. Поместите их на самую нижнюю полку для быстрого доступа. Хранение этих продуктов и напитков в одном месте также поможет вам понять, когда пора делать запасы!







Вам не придется страдать от того, что полкм холодилтника становятся грязными. Добавьте эти специальные впитывающие вкладыши в свой холодильник, чтобы избежать липких ободков на полках, которыепостоянно остаются после банок





Сохраните дверные полки для более важных вещей. Положите приправы на вращающийся поднос в холодильнике, чтобы было легче найти. Затем просто вращайте колесо, чтобы выбрать свой любимый соус или заправку!



Посмотрите, что находится в вашем морозилке, используя контейнеры для хранения вещей . Совет для профессионалов: раскладывайте мясо, овощи и другие замороженные продукты по отдельным корзинам для быстрого доступа



А еще на холодильнике можно записать маркером то, что вы хотел бы купить в ближайшее время или то, что уже закончилось



Начните хранить остатки еды в стеклянных банках . Они дольше сохранят продукты свежими, их можно использовать в микроволновой печи, а еще они не оставляют пятен. Стеклянные банки прекрасно смотрятся в вашем холодильник



Если вы действительно хотите оптимизировать порядок в холодильнике и избавляться от продуктов с истекшим сроком годности, храните одинаковые продукты вместе . Фрукты с фруктами, овощи с овощами, приправы с приправами… ну вы поняли. Вы быстро увидите, что у вас есть в наличии, а что нужно добавить в список покупок





Надежно подвешивайте бутылки и маленькие баночки к верхней части холодильника с помощью полосок с сильными магнитами. Этот организационный лайфхак не даст вашим бутылкам грохотать и катиться каждый раз, когда вы открываете дверцу холодильника



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