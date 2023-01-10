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Растение, которое преобразит любой сад

Тунбергия — необычное вьющееся растение, которое полюбили многие садоводы.
В зависимости от сорта в период цветения на растении появляются цветы самых разнообразных оттенков: желтые, оранжевые, белые, розовые фиолетовые. Тунбергия может достигать в длину 5-6 метров, поэтому ее часто используют как почвопокровное растение, а также для оформления заборов, беседок и пергол. Тунбергию можно выращивать не только на улице, но и в кашпо на балконах, или террасах, обращенных на Юг.
Прекрасная тунбергия — растение, которое обязательно нужно посадить на участке. Подарите цветку немного внимания и заботы, а оно в свою очередь преобразит сад, наполнив его нежными цветами.

Растение, которое преобразит любой сад

Растение, которое преобразит любой сад

Растение, которое преобразит любой сад

Растение, которое преобразит любой сад

Растение, которое преобразит любой сад

Растение, которое преобразит любой сад

Растение, которое преобразит любой сад

Растение, которое преобразит любой сад

Растение, которое преобразит любой сад
Растение, которое преобразит любой сад

Растение, которое преобразит любой сад

Растение, которое преобразит любой сад

Растение, которое преобразит любой сад


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Тунбергиясад

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