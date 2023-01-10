Растение, которое преобразит любой сад

Тунбергия — необычное вьющееся растение, которое полюбили многие садоводы.

В зависимости от сорта в период цветения на растении появляются цветы самых разнообразных оттенков: желтые, оранжевые, белые, розовые фиолетовые. Тунбергия может достигать в длину 5-6 метров, поэтому ее часто используют как почвопокровное растение, а также для оформления заборов, беседок и пергол. Тунбергию можно выращивать не только на улице, но и в кашпо на балконах, или террасах, обращенных на Юг.

Прекрасная тунбергия — растение, которое обязательно нужно посадить на участке. Подарите цветку немного внимания и заботы, а оно в свою очередь преобразит сад, наполнив его нежными цветами.























































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