Интересные факты про немецкие автобаны, которые вы могли не знать

О, автобан! Это дорога мечты каждого лихача! Или, по крайней мере, каждого, кто хотел бы хоть ненадолго стать лихачом. Но насколько безрассудными могут быть водители, едущие по автобану? Несмотря на мнение большинства людей, на этих участках шоссе на самом деле существует скоростное ограничение, так что представление о том, что по автобану можно ездить на любой скорости, ошибочно.
Что касается получения водительских прав, позволяющих выехать на скоростную автостраду… это не так просто, как можно было бы подумать. Конечно, бывают и случайные столкновения. И для тех копуш, которые счастливы услышать, что на автобане на самом деле существуют скоростные ограничения: не слишком радуйтесь… там также существует и минимальное ограничение скорости и довольно ощутимые штрафы за неумение ездить по скоростному шоссе.
Кто-то будет рад узнать, что автобан на самом деле не был идеей Гитлера, хотя эти автомагистрали и стали появляться во времена Третьего рейха. Кроме того, несмотря на всё многообразие современных суперкаров, рекорд скорости для автобана был установлен компанией автомобилем Mercedes Benz ещё в 1938 году, и с тех пор ещё никем не побит.
Существует ещё немало интересных вещей, которые многие не знали про скоростные автомобильные магистрали Германии, и это только начало…
10. Немцы обучаются езде по автобану
Процесс получения немецких водительских прав совсем не прост. Во-первых, необходимо иметь базовые навыки оказания первой помощи, а это значит, что если произойдёт несчастный случай, то водитель обязан остановиться, чтобы оказать помощь и оценить ситуацию. Это делает водителей более ответственными и, безусловно, должно помочь сдерживать их от неоправданного лихачества. Это также относится и к людям, не имеющим немецкого гражданства, если, конечно, на место происшествия уже не прибыли медики.
Также, чтобы получить такие права, нужно пройти курсы высокоскоростного вождения автомобиля. Не говоря уже о том, что нужно посетить 14 обязательных теоретических занятий и, по крайней мере, дюжину практических уроков вождения. Так что не стоит беспокоиться о законодательной составляющей автобанов: Германия гарантирует, что водители имеют достаточную квалификацию, чтобы ездить по такой сложной автомагистрали.
9. На автобанах скоростное не только движение, но и строительство
Известный как самая первая в мире автомагистраль, первый участок шоссе в Германии был построен в Берлине в период 1913-1921 г. («экспериментальное шоссе Авус»). Это был 19-километровый участок, а в то время строительство дорог было гораздо более сложным делом, чем сегодня.
Эта часть автомагистрали имела две 8-километровые полосы, разделённые одним 9-метровым меридианом. Позже, в 1929 году, после того как Италия в 1920-е годы начала строительство автомагистралей, Германия открыла участок между Дюссельдорфом (Düsseldorf) и Опладеном (Opladen), а затем, в 1932 году, ещё один, соединяющий города Кёльн (Cologne) и Бонн (Bonn). Это почти 63 километра автомагистрали за несколько лет. Учитывая структурное качество трассы, а также её ширину, это немалое достижение.
К концу Второй мировой войны автобаны протянулись на ошеломляющие 2128 километров. С 82 километров в довоенные годы их протяжённость увеличилась до более чем 2000 километров к её окончанию.
Принимая во внимание все другие проблемы Германии, с которыми ей пришлось иметь дело в течение всего того времени, эффективность и качество, с которым были построены автобаны, просто поражает. После войны, между 1953 и 1958 годом, было построено ещё 144 километра автомагистрали.
8. Автобаны строились во времена Третьего рейха, но не были идеей Гитлера
Всегда предполагается (и, возможно, вполне оправданно), что строительство автобана было идеей Гитлера. Это имеет смысл, поскольку это было бы невероятно полезно для передвижения войск, а также для экономического блага страны, создавая рабочие места для людей, которые до тех пор еле сводили концы с концами во время Великой депрессии.
Однако самый первый участок автобана, впоследствии названный экспериментальным шоссе Авус (Avus experimental highway), был построен, как уже говорилось выше, в период между 1913 и 1921 годом. Гитлер в то время, по крайней мере часть его, всё ещё занимался искусством, будучи неудавшимся художником. Вместе с тем, в то время как это была не его идея, Гитлер вовсю занялся строительством скоростной автомагистрали.
К 1936 году в строительство автобана было вовлечено 130.000 человек. Первый официальный участок магистрали, названный впоследствии «Reichsautobahn» («шоссе Рейха»), был открыт в 1935 году между Франкфуртом (Frankfurt) и Дармштадтом (Darmstadt). Мало того что автобан являлся демонстрацией мощи Третьего рейха, он также служил средством воодушевления немецких людей, знаменуя собой новую эру, свободную от Депрессии.
7. Да, на автобане действуют скоростные ограничения
Долгое время считалось, что по автобану можно ехать так быстро, как хочется, не опасаясь быть остановленными полицией. Это, конечно же, неверное представление. На самом деле, на автобане существуют скоростные ограничения. Да, около 60% автомагистрали не имеют предела максимальной скорости, но есть рекомендованная правительством скорость 128 км/ч. Учитывая, что ограничение, как правило, составляет 96-120 км/ч, рекомендация правительства должна не сильно огорчить тех водителей, которые хотят проехать по автобану «с ветерком».
По просьбе других стран и ради их статистики безопасности, основанной на их собственных скоростных ограничениях, Германия провела голосование по внедрению их собственного ограничения скорости… предложение полностью провалилось, и поэтому на автомагистрали всё ещё есть участки, на которых можно ездить со скоростью выше 150 км/ч, но это не значит, что дорожные правила можно игнорировать.
6. На автобане также действуют и ограничения минимальной скорости
Теперь, учитывая, что, по крайней мере, на 40% автомагистрали действует максимальное ограничение скорости, отсюда следует, что также должно быть и минимальное ограничение скорости. Минимальная скорость (хотя никто, вероятно, к ней тоже не приближается) составляет 60 км/ч.
Если ехать медленнее, то это может привести к столкновению и штрафу за препятствование движению. Представьте, какую опасность может представлять собой автомобиль, движущийся со скоростью менее 60 км/ч, когда весь поток транспорта движется со скоростью почти вдвое больше — 130 км/ч.
Однако, учитывая, что максимальный предел достигает 120 км/ч или неограничен более чем на 50% автомагистрали, вождение на скорости менее 60 км/ч может привести к столкновению с позади идущей машиной. Следует также отметить, что в то время как максимальные пределы должны соблюдаться лишь на 40% автомагистрали, минимальное ограничение скорости применяется ко всем 100%.
5. Самые наиболее встречающиеся автомобили на автобане — VW Golf и VW Jetta
Интересная статистика, но, возможно, не удивительная, поскольку это автомобили немецкого производства. Наиболее часто встречающимися на автобане автомобилями, с большим отрывом, являются Volkswagen Golf и Volkswagen Jetta. Более 250.000 автомобилей этих моделей ездят по автобану регулярно.
Следующими за ними идут Volkswagen Polo, Opel Astra и Mercedes C-класса. Можно было бы подумать, что наиболее часто встречающимися на автобане должны быть такие суперкары, как Bugatti Veyron или Lamborghini Veneno, учитывая их реальную возможность раскрыть все свои способности.
Немцы, как известно, слывут невероятно практичными и рациональными людьми. Недостаточно даже зарегистрированных суперкаров, которые ездят по автобану, по крайней мере, принадлежащие немецким гражданам, чтобы составлять какую-либо дорожную статистику по ним. Кажется, что несмотря на невероятные скорости, с которыми можно ездить по автобану, наиболее популярным средством передвижения, чтобы добраться из пункта А в пункт Б, являются малолитражные автомобили.
4. Рекорд скорости составляет 268,8 миль в час (432,59 км/ч)… и был установлен ещё в 1938 году
Всё верно. Рекорд скорости движения по автобану был установлен в 1938 году, и с тех пор его ещё никто не перебил. Это невероятная скорость!
Немецкий гонщик Бернд Розмайер (Bernd Rosemeyer) на автомобиле V-16 Auto Unio, который был оснащён двойным двигателем V16 с наддувом и имел мощность 513 л.с., был близок к рекорду. Однако тем, кому удалось его установить, стал другой немецкий гонщик, Рудольф Караччиола (Rudolf Caracciola) на автомобиле Mercedes Benz W125 Rekordwagen с двойным двигателем V16 с наддувом мощностью 736 л.с.
Так почему же Veyron (который собирает квад-турбодвигатель W16 мощностью 1000 л.с.) не утрёт нос этим автомобилям? Ну, во-первых, Veyron достиг скорости всего 408,84 км/ч, так что до сих пор стесняется своего результата.
Но кроме этого, автомобиль-рекордсмен и его ближайший соперник были построены специально для установления скоростного рекорда и совсем не были автомобилями массового производства. В дополнение ко всему, участки автобана были специально закрыты для установления рекордов скорости.
3. Крупнейшая авария на автобане вовлекла 259 автомобилей
Второе место по количеству автомобилей, вовлечённых в аварию, инцидент на автобане Германии произошёл с участием 259 машин. Так что когда происходят аварии, они оказываются гораздо серьёзнее, учитывая высокие скорости, с которыми движутся по автобану транспортные средства.
В июле 2009 года в Брауншвейге (Braunschweig) шёл сильный дождь, из-за которого многие водители, ехавшие по автомагистрали на высокой скорости, не смогли справиться с управлением. Столкновение 259 автомобилей произошло на автобане А2 в Нижней Саксонии. Чтобы быть справедливыми, стоит отметить, что столкнулись не все из них. Было зафиксировано 73 столкновения и 82 травмированных водителя (10 из которых были тяжело травмированы).
В результате инцидента был нанесён ущерб в размере 2 миллионов долларов, были задействованы 3 вертолёта, 40 машин скорой помощи и 350 пожарных. Это удивительно, но никто не погиб. Несмотря на такое количество людей, вовлечённых в дорожную аварию, это далеко не так плохо, как автоцистерна для горючего, упавшая с моста из-за водителя, находившего под воздействием наркотиков.
Грузовик упал на шоссе с высоты 30,5 м и взорвался, разрушив мост, причинив ущерб в размере более 350 миллионов долларов и унеся жизнь водителя грузовика. Удивительно, что только одну жизнь.
2. На автобанах могут приземляться самолёты
Если говорить про структурные и технические способности автобана, то дорога настолько устойчива, что на неё может приземлиться самолёт. Это случилось во время Второй мировой войны. Третий рейх Гитлера был не только в состоянии транспортировать по автобану в грузовиках войска и снаряжение, но и имел возможность сажать самолёты для более быстрой транспортировки.
Такая способность требует более крепкой и гладкой поверхности, чем обычное шоссе, но Третьим рейхом была запланирована такая невероятная стратегия. Со времён Второй мировой войны многие страны построили свои собственные эквиваленты «шоссе-ВВП».
В 1980 году, во времена холодной войны, союзники могли сажать на автомагистраль не только истребители и бомбардировщики, но и грузовые и транспортные самолёты. Учитывая, что со времён Второй мировой войны самолёты стали более совершенными и крупными, удивительно, что участки автобана могли выдерживать воздушные судна.
В течение 24-48 часов участок автобана может быть подметён, очищен от барьеров и превращён в аварийную взлётно-посадочную полосу с помощью оборудования управления полётом, которое хранится недалеко от предназначенных для этой цели участков шоссе. Какая удивительная особенность на случай чрезвычайной ситуации или для военной стратегии!
1. Существует хит 1975 года про автобан длительностью 22 минуты
Возможно, это самый нелепый и смешной факт, связанный с автобаном… и автор сей статьи утверждает это в полном понимании, что Третий рейх был в значительной степени ответственен за строительство большей части шоссе.
Kraftwerk — это электронная группа из Германии, которая была образована в 1969 году… и, удивительно, всё ещё существует.
Согласно британской газете The Observer, «ни одна другая группа со времён «Битлз» не дала так много поп-культуре». Кого-то может заинтересовать, как такое может быть, но всё-таки эти эпичные 23 минуты, то есть композиция «Autobahn» — действительно интересный трек.
Песня была сокращена до трека длительностью 3 минуты 27 секунд, чтобы её можно было крутить на радио. Она достигла 25 места в музыкальном чарте топ-100 в США, а также 12 места в Нидерландах и 11 в Великобритании.
Песня была выпущена в 1974 году и стала хитом в 1975 году. Альбом, в который вышла эта песня, имел одноимённое название и попал в книгу «1001 альбом, который нужно послушать, прежде чем умереть». Так что… почему бы не послушать эту эпичную песню прямо сейчас?
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