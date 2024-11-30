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Почему у канистры три ручки

Наверняка каждый взрослый человек хоть раз в своей жизни видел металлическую канистру, используемую для транспортировки и хранения топлива. Обычно это алюминиевая или стальная тара, емкостью от 5 до 20 литров.
Дизайн этой тары, в том исполнении который нам всем известен, был разработан еще во времена гитлеровской Германии в 1937 году.

Но задумывались ли вы, для чего ручка у таких канистр разделена на три части, размещенных с одинаковым интервалом?



Необходимость в улучшенном варианте тары под горючее крайне назревала в те годы из-за того, что прежние емкости часто становились причиной пожаров. Топливо тогда хранилось в 200-литровых баках, а разливалось в 20-литровые жестяные банки с винтовыми крышками. Стоит ли говорить о том, что пожаробезопасность при этом была очень низкой, не говоря уже о неудобстве их использования и транспортировки.
Тогда же командование гитлеровской армии объявило конкурс на создание принципиально новой концепции тары под топливо. И наилучшим оказался известный нам классический вариант прямоугольной формы, разработанный группой инженеров под руководством Грюндфогеля. Дизайн оказался настолько удачным, что уже в 1939-м к началу войны немцы имели на своих складах тысячи таких удобных канистр. После войны их стали производить и для гражданского сектора, а вскоре и в международных масштабах.




Преимущества:

Прямоугольная форма позволяла не только комфортно переносить такую тару в руках, но и перемещать ее транспортом без угрозы опрокидывания и спонтанного возгорания;



Отсутствие торчащих элементов за пределами формы параллелепипеда позволяло комплектовать такую тару максимально рационально и большом количестве;

Удобная крышка, открывание максимально оперативное по сравнению с резьбовой;



Наличие уплотнительной резиновой прокладки на крышке, которая не выпадает, даже придя в негодность.



Что касается ручек канистры, то они были разработаны специально под различный вариант переноски одним человеком или несколькими. К примеру, одной рукой можно ухватить за ручки сразу две канистры. И таким образом, один человек может унести сразу четыре пустые канистры. Тогда как наполненную, если тяжело, могут взять два человека, по одному с каждой стороны.




Тот самый случай простого и гениального дизайнерского решения на века!
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